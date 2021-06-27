الأنبا بافلى يعظ حول لسان الأشرار ولسان الأبرار على قناة ON

جدة - نرمين السيد - ألقى الأنبا بافلى الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، بالإسكندرية صباح اليوم، كلمة عبر قناة ON، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك فى إطار عظة الأحد الأسبوعية.





وتناول نيافته محتوى إنجيل قداس اليوم وهو إنجيل الأحد الثالث من شهر بؤونه، والمأخوذ من إنجيل متى الأصحاح الثانى عشر، والذى يوبخ فيه السيد المسيح معانديه من الفريسيين، قائلًا: "كَيْفَ تَقْدِرُونَ أَنْ تَتَكَلَّمُوا بِالصَّالِحَاتِ وَأَنْتُمْ أَشْرَارٌ؟ فَإِنَّهُ مِنْ فَضْلَةِ الْقَلْب يَتَكَلَّمُ الْفَمُ. اَلإِنْسَانُ الصَّالِحُ مِنَ الْكَنْزِ الصَّالِحِ فِى الْقَلْب يُخْرِجُ الصَّالِحَاتِ، وَالإِنْسَانُ الشِّرِّيرُ مِنَ الْكَنْزِ الشِّرِّيرِ يُخْرِجُ الشُّرُورَ. وَلكِنْ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ كُلَّ كَلِمَةٍ بَطَّالَةٍ يَتَكَلَّمُ بِهَا النَّاسُ سَوْفَ يُعْطُونَ عَنْهَا حِسَابًا يَوْمَ الدِّينِ. لأَنَّكَ بِكَلاَمِكَ تَتَبَرَّرُ وَبِكَلاَمِكَ تُدَانُ". (مت ١٢ : ٣٤ - ٣٧)، وجعل نيافة الأنبا بافلى عنوان عظته، "لسان الأشرار ولسان الأبرار" . ويتولى الكاتب الصحفى أشرف صادق نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التى يتبادل أحبار الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

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