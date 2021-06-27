النشرة المرورية.. سيولة فى الأوتوستراد وزحام بدائرى المنيب والبساتين

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام المتوسطة عند محور أبو قير فى منطقة كفر عبده وميدان الوزارة.

وأشار إلى أن الحركة المرورية، فى محافظة الدقهلية، تشهد بعض الأحجام فى شارع جيهان للمتجه إلى حى الجامعة بمدينة المنصورة، مشيرا إلى أن محافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع المديرية للقادم من ميدان الساعة ومتجه لميدان المحطة.

وتابع أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها مرضية، عدا بعض الأحجام بمناطق الأعمال، وخاصة بمدخل نفق السلام للمتجه إلى مناطق المرج، وأعلى المنيب والبساتين، مشيرا إلى أن الحركة المرورية فى محور 26 يوليو تعمل بشكل طبيعى.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكل مرض، عدا بعض الأحجام فى شارع النيل للقادم من مجلس الدولة وشارع مراد ومتجه لمناطق إمبابة والكيت كات ونفق العجوزة، ناصحا بسلوك مناطق كوبرى الدقى، مشيرا إلى وجود أحجام فى شارع الجامعة للمتجه إلى مناطق شارع ثروت، ناصحا بسلوك شارع السودان.

ونوه صابر على أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، لفت صابر إلى وجود بعض الأحجام بمحور الفنجرى للقادم من مدينة نصر ومتجه للحدائق والزاوية، ناصحا بسلوك شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد، مشيرا كذلك إلى أن الأحجام مرتفعة فى كورنيش النيل وخاصة للقادم من منطقة الساحل ومتجه للسبتية وبولاق والتحرير، ناصحا بسلوك محور الأوتوستراد.

وأشار صابر إلى وجود أحجام بمطلع كوبرى العاشر للقادم من مناطق الفسطاط ومتجه لمناطق أثر النبى، موضحا أن الحركة المرورية فى مناطق وسط المدينة مرضية تماما.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ "الراديو 9090"، بوجود أحجام متوسطة أعلى كوبرى أكتوبر، وكوبرى 15 مايو، ناصحا بسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.