حزب الوفد: التحرش الجنسى ظاهرة لها وقعها السيىء.. ونوافق على تغليظ العقوبة

جدة - نرمين السيد - قال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، إن التحرش الجنسى كظاهرة لها وقعها السيىء ونحن نؤسس لدولة عصرية حديثة تسود فيها القيم والمبادئ من جميع جوانبها.





وأضاف رئيس الوفد، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه نظرًا لأن عقوبة التحرش الحالية الواردة فى قانون العقوبات أصبحت لا تحقق ما تصبو إليه العقوبة من الردع ومن الغاية التى يبتغيها المشرع من التشريع العقابى من تناسب العقوبة مع درجة خطورة الجرم. وأوضح وكيل أول مجلس الشيوخ، أنه نظرا لأن هناك مشروع مقدم من البرلمان بتغليظ العقوبة على جريمة التحرش فإن حزب الوفد يعلن بعد إطلاعه على مسودة المشروع الموافقة عليه.

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