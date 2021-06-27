نائب بالشيوخ:  قمة بغداد الأهم بالنسبة لمصر منذ 30 عامًا 

وأشاد فهمى خلال بيانه، اليوم، أن ما تقوم به القيادة السياسة فى ملف الشؤون العربية يدعم أركان الأمن القومى للدولة، ويساهم فى تنمية الدول العربية الشقيقة وتدعيم استقرار المنطقة بالكامل بجهود مصرية.
وأوضح عضو مجلس االشيوخ، أن الزيارة تعكس أهمية كبيرة، ومن المقرر أن تشهد تشاورات وتنسيقا بشأن مستجدات الأوضاع السياسية فى المنطقة، التى تشهد تحديات غير مسبوقة تهدد أمن الوطن العربى والشرق الأوسط على أكثر من صعيد، بالإضافة إلى دعم تنفيذ المشروعات الاستراتيجية لآلية التعاون الثلاثى، خاصة على المستوى السياسى والأمنى، والاقتصادى والتجارى والاستثمارى.
وذكر عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أن مصر أكدت على ضرورة وجود تسوية سياسية شاملة لعدد من القضايا العربية، خاصةً القضية الفلسطينية، بما فيها إقامة دولتها المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وذلك استكمالا لما قامت به المبادرة المصرية لوقف التصعيد فى قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع.
ولفت النائب إلى أن القمة الثلاثية فى العراق مهمة للغاية لمواجهة التحديات والأخطار المشتركة خاصة مع التدخلات الإقليمية المرفوضة التى تهدد الأمن القومى العربى، وهو الأمر الذى يستلزم معه التكاتف وتوحيد الصف العربى، فضلا عن جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث أكد الزعماء الثلاثة أهمية مواصلة الجهود المبذولة نحو تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق فيما بينهم فى هذا الصدد لصالح شعوبهم والشعوب العربية بأسرها.
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