احتفالات دير الأنبا شنودة بسوهاج بدون مبيت

جدة - نرمين السيد - أعلن الأنبا أولوجيوس أسقف دير الأنبا شنودة بسوهاج، اليوم الأحد، أن الاحتفالات السنوية بعيد الأنبا شنودة، سوف تقام بداية من يوم الإثنين 12 يوليو وحتى الإثنين 19 يوليو، بإقامة القداسات والزيارات بدون مبيت أو وجود بائعة فى داخل الدير أو خارجها.





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