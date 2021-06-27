/637584/بسبب-خلافات-مالية--مقتل-مدرب-سباحة-على-يد-زميله-في-الشيخ-زايد

قُتل مدرب سباحة على يد زميله، بسبب خلاف مالي بينهما في مدينة الشيخ زايد، مساء أمس السبت 26 يونيو 2021، وتم التحفظ على عينة من دماء المجني عليه، وعثر على آثار بعثرة بصالة الشقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن قتل مدرب سباحة بسبب خلاف مالى فى مدينة الشيخ زايد

القبض على المتهم

ونجح رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في إلقاء القبض على مدرب سباحة، لاتهامه بقتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهما بمدينة الشيخ زايد، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل الواقعة

تعود التفاصيل عندما تلقت مديرية أمن الجيزة، بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية، بلاغًا يفيد بمقتل مدرب سباحة على يد صديقه داخل شقة بمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وأتضح قتل مدرب سباحة لصديقه "مدرب سباحة" داخل شقة مستأجرة يقيمان بها، حيث طعنه بسكين بسبب خلافات مالية بينهما على قيمة دراجة بخارية اشتراها أحدهما من الآخر.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات .