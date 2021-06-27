نقل النواب يوافق على قرض من البنك الافريقى لتحديث السكك الحديد«صور»

/637597/نقل-النواب-يوافق-على-قرض-من-البنك-الافريقى-لتحديث-السكك-الحديدصور

ناقشت لجنة النقل اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٥ لسنة ٢٠٢١، بشان الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الافريقي بشأن مشروع تحديث سكك الحديد بمصر بمبلغ لا يتجاوز ١٤٥ مليون يورو.

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