/637600/مصطفي-محمد-يتعرض-لإصابة-خلال-مباراة-جالاتا-سراي-الودية-تفاصيل

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تعرض مصطفي محمد مهاجم جالاتا سراي أثناء لقاء الودي أمام فريق دينامو بوخاريست استعداداً للموسم الجديد من الدوري التركي.

وعاد مصطفى محمد الخميس الماضي إلى تركيا للخضوع للكشف الطبي قبل خوض التدريبات الجماعية تحت قيادة المدير الفني للفريق الأول بنادي جالطة سراي فاتح تريم، حيث يستعد جالطة سراي لمباراتي إيندهوفن فى الدور الثاني من تصفيات دوري أبطال أوروبا والتي ستقام نهاية شهر يوليو المقبل.

وفي وقت سابق قد أعلن نادي جالاتا سراي المنافس في بطولة الدوري التركي عن مواجهة إيندهوفن في تصفيات الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل 2021/2022.

وأوقعت القرعة جالطة سراي وصيف الدوري التركي أمام إيندهوفن وصيف الدوري الهولندي عن الموسم الماضي.

ويضم جالطة سراي بين صفوفه مهاجم منتخب مصر الأول والأولمبي مصطفي محمد، حيث تكمن المشكلة في تزامن المباراتين في نفس الوقت مع إقامة أولمبياد طوكيو 2020 دور المجموعات الذي يشارك به منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة مع إسبانيا، الأرجنتين وأستراليا خلال الفترة من 22 يوليو إلى 28 يوليو.

جالاتا سراي

ويواجه جالطة سراي منافسه إيندهوفن في الذهاب يوم 20 أو 21 يوليو في هولندا والإياب يوم 27 أو 28 في تركيا من نفس الشهر، وبالتالي، هناك رغبة من النادي التركي في بقاء مصطفى محمد وهناك تقارير تشير إلى أن رغبة اللاعب هي المشاركة في أولمبياد طوكيو.

وكشف مصدر داخل صفوف المنتخب المصري لكرة القدم ان جالاتا سراي التركي رفض مشاركة مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم مع المنتخب خلال منافسات أولمبياد طوكيو القادمة والمقرر إقامتها في شهر يوليو القادم.

منتخب مصر الأولمبي

وحقق المنتخب المصري الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد ، وافتتح أحمد ياسر ريان اهداف اللقاء في الدقيقة السابعة عشر من عمر المباراة من خلال تمريرات قصيرة بين لاعبي منتخب جنوب إفريقيا، ومن ثم مرر حارس المرمى بشكل خاطيء ليقطعها أحمد ياسر ريان ويسجلها في الشباك.

يأتي السبب وراء ذلك لأن نادي جالاتا سراي سيكون لديه في نفس وقت التحضير للأولمبياد ودور المجموعات، تصفيات الدور الثاني من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي ستلعب في يونيو بالإضافة إلى الدور الثالث الذي سيقام في يوليو.

كانت المحادثة الهاتفية بحسب التقرير قد جرت في شهر مايو الماضي أي قبل انتهاء عقد تريم مع جالاتا سراي في 31 مايو الذي سيكون مهمة الإدارة الجديدة في النادي التركي.