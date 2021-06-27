/637601/بشكل-مبكر-الاتحاد-الإسباني-يعلن-عن-موعد-قرعة-الدوري

كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، اليوم الأحد، أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد حدد تاريخ يوم الأربعاء المقبل الموافق الـ 30 يونيو 2021، من أجل سحب قرعة الدوري الإسباني للموسم القادم 2021 ـ 2022، ويستعرض دوت الخليج أبرز التطورات في بطولة الدوري الإسباني.

وقرر الاتحاد الإسباني إقامة قرعة الدوري الإسباني في وقت أقرب من المعتاد، بعدما عرفت المواسم السابقة سحب القرعة في منتصف يوليو.

وستنطلق بطولة الدوري الإسباني يوم الجمعة 13 أغسطس، بمواعيد تراعي درجات الحرارة في كل منطقة خلال الجولات الثلاث الأولى التي ستقام في ذلك الشهر.

موعد إنطلاق الدوري

وطلب ريال مدريد خوض أول 3 مباريات له بالليغا خارج ملعب «سانتياغو برنابيو»، من أجل إنهاء الأعمال اللازمة وافتتاحه في 11 سبتمبر، في المباراة التي تسبق انطلاقة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم 14 أو 15 سبتمبر.

وستقام الجولة المبكرة التي تعوض فترة التوقف بسبب أعياد الميلاد في 22 و23 ديسمبر و31 ديسمبر، بين أندية قريبة جغرافياً، وفي 2 يناير ستكون هناك مباريات أيضاً، وستنتهي البطولة في 23 مايو، بعد شهر واحد من إقامة نهائي كأس الملك في “لا كارتوخا” بإشبيلية يوم السبت 23 أبريل.

كأس السوبر الإسباني

فيما كأس السوبر الإسباني، الذي سيقام من جديد في المملكة العربية السعودية، سيلعب بين 12 و 16 يناير، حيث ستلعب مباريات نصف النهائي بين برشلونة وريال مدريد، وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو.

بطل الدوري

حقق الفريق الإسباني أتليتكو مدريد الفوز والتتويج ببطولة الدوري الإسباني الممتاز، بعد التفوق على الملكي ريال مدريد وصيف الدوري، وبرشلونة ثالث الدوري، أتليتيكو بلباو رابع الدوري، بعد غياب البطولة العديد من السنوات، عن الفريق، وجاء كل ذلك تحت قيادة ديجو سيميوني.