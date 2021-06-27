دوت الخليج .. ينفرد بشروط ساسى مقابل الأنضمام لبيراميدز

/637608/تحيا-مصر--ينفرد-بشروط-ساسى-مقابل-الأنضمام-لبيراميدز

دخل مسئولو نادى بيراميدز فى مفاوضات جادة مع التونسى فرجانى ساسى لاعب الزمالك بالساعات الأخيرة ، وعرض بيراميدز على اللاعب الحصول على اثنين مليون يورو بالموسم .

ويرصد دوت الخليج تفاصيل العرض:

ولكنه رفض وتمسك بالحصول على ثلاثة ملايين يورو والسكن فى فيلا فاخرة ويدرس مسئولو بيراميدز طلبات اللاعب بالوقت الحالى قبل تحديد رأيهم النهائى سواء بالقبول أو بالرفض.

وينتهى عقد اللاعب مع الزمالك بالشهر الجارى كما أنه وقع عقود انضمام لنادى الدحيل القطرى بشهر يناير الماضى ولكن مسئولو النادى القطرى ليس لديهم نية فى تفعيل العقود حتى الأن مما دفعه للتفاوض مع عددا من الأندية بهدف الأنتقال لاحدهما.

ومن ناحيه اخري يترقب الساحرة المسديرة بالقارة الإفريقية، نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفيدرالية، والتي تتبقى عليه خطوة واحده من حسم طرفي نهائي بطولة الكونفيدرالية، والتي تنطلق في الساعة التاسعة مساء، أمام الفريق المغربي الرجاء البيضاوي، على ملعب محمد الخامس بكازبلانكا في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك

وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى فندق الإقامة بالعين السخنة للانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء المقاصة المقرر في السابعة مساء غدا الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين للدوري الممتاز، والمقرر إقامته على ستاد الجيش بالسويس.

قائمة الزمالك

وأعلن الجهاز الفني للفريق قائمة لقاء مصر المقاصة والتي جاءت كالتالي:-

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” ومحمد أبوجبل

الدفاع : حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح.

الوسط : طارق حامد ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد “زيزو” ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” ويوسف “أوباما” وأشرف بن شرقي.

الهجوم : سيف الدين الجزيري ومروان حمدي.

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة

يستعد فريق الزمالك لمبارته غداً الأحد أمام فريق مصر المقاصة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.

وصل الزمالك بهذا الانتصار إلى نصف نهائي الكأس، وسيواجه نادي أسوان، وعلى صعيد الدوري يحتل الفريق صدارة الترتيب برصيد 58 نقطة من 26 مباراة، ويأتي خلفه النادي المصري برصيد 43 نقطة.