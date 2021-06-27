صور - إطلاق خطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية  

جدة - نرمين السيد - حضر اللقاء السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر، ولوران دى بويك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر وممثلين عن وكالات وبرامج الأمم المتحدة فى مصر، إضافة إلى ممثلى عدد من الوزارات أعضاء اللجنة الوطنية، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ولفيف من المسئولين والاعلامين.

وأشادت وزيرة التضامن بجهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وإطلاق خطة العمل الوطنية الثالثة "2021-2023"، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تكافح الهجرة غير الشرعية عبر حزمة من سياسات الرعاية والحماية الاجتماعية التى تكافح الفقر من منظور متعدد الأبعاد، فضلا عن توفير فرص التمكين الاقتصادى للشباب وبرامج لغرس قيم الانتماء والمواطنة.

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعى تمارس أيضا دورا توعويا مهمًا لمواجهة مختلف الظواهر والسلوكيات السلبية ومن بينها مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك عبر الرائدات والاخصائيات الاجتماعيات بمختلف محافظات الجمهورية.

ومن جانبها، صرحت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية، بأن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بملف الهجرة غير الشرعية، والذى يعد من أهم التحديات الشائكة التى تواجه المجتمع الدولى.

وأضافت أنه فى ذات السياق، اتخذت مصر العديد من الخطوات لتعزيز آليات المنع والمكافحة لجريمة الهجرة غير الشرعية عبر عدة محاور تضمنتها خطة العمل، مشيرة إلى أن الخطة توفر رؤية شاملة للمرحلة المقبلة، خاصة فى ضوء تبعات انتشار جائحة كورونا، كما أنها تكفل للدولة التحرك خلال الأعوام القادمة بخطى ثابتة ومدروسة ورؤى متكاملة، وذلك لاشتمالها على الاحتياجات والبرامج الوطنية المراد تنفيذها، مع الأخذ فى الاعتبار البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات حتى الآن.

وفى هذا الصدد، سلطت السفيرة الضوء على أن البيانات والأرقام تعبر عن نتائج تلك الجهود والإنجازات وتعطى مؤشرات واضحة لما قامت بها الدولة لمكافحة ومنع تلك الظاهرة، ذلك أنه لم يتم تسجيل خروج أى مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016.

وتهدف خطة العمل الوطنية إلى منع ومكافحة هذه الجريمة والتعريف بها وحماية المجنى عليهم، وتمكين الشباب وتوعيته بالفرص البديلة، وتحتوى على بنود تتوافق مع رؤية الدولة المصرية بالتحول الرقمى؛ خاصة فى ضوء التوجيهات الرئاسية لبناء مصر الرقمية، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، كما أنها تضع الشباب والمرأة على قائمة أولوياتها اتساقا مع أجندة مصر 2030.

وتناولت الخطة بنودًا معنية بتعزيز القدرات، خاصة فى مجال التعليم الفنى والمهنى وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وذلك فى ظل ما توليه الدولة من اهتمام بالتعليم الفنى والحرفى.

وذكرت السفيرة أن اللجنة الوطنية تحرص على التنسيق المستمر والتواصل مع الأطراف الوطنية ذات الصلة لضمان تحقيق النتائج المرجوة، كما أن اللجنة تتعاون بشكل دائم ووثيق مع مكاتب منظمات الأمم المتحدة العاملة فى مصر.

يذكر أن الخطة المشار إليها تعد الذراع التنفيذى للاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية للفترة من"2016-2026"، والتى انبثق عنها حتى الأن خطتى عمل للفترات من "2016-2018" و"2018-2020".