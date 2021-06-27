المستشار حنفى جبالى يرفع الجلسة العامة للنواب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعدما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية، ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحى الشامل فى مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكى، الموقع بتاريخى 20-1-2021 و21-1-2021.
تأتى الاتفاقية فى إطار جهود الحكومة المصرية فى جميع المجالات خصوصًا فى مجال دعم نظام التأمين الصحى الشامل فى مصر، وتم الاتفاق على توقيع قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 400 مليون دولار، الخاص بمشروع دعم نظام التأمين الصحى الشامل فى مصر من خلال توسيع تغطية نظام التأمين الصحى الشامل فى محافظات المرحلة الأولى: "أسوان، الإسماعيلية، الأقصر، بورسعيد، جنوب سيناء، السويس"، فضلا عن تعزيز لحوكمة ودعم المؤسسات المعنية بالتأمين الطبى الشامل فى مصر، وتتولى وزارة المالية تنفيذ المشروع.
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