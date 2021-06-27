"نقل النواب" توافق على اتفاقيتين قرض لتطوير السكة الحديد

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب علاء عابد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليون و900 ألف يورو الموقع بتاريخ 28/4/2021.

كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم أيضا على، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 265 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الافريقي بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو، الموقع بتاريخ 23/5/2021.

وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل،: "السكة الحديد مشروع خدمي يقدم خدمات حماية اجتماعية، للحفاظ علي حياة المواطن"، مشيرا إلى أن الاستثمار في السكة الحديد هو استثمار غير مباشر بتوفير الوقت والجهد للمواطن، وأن القروض مادامت باشتراطات منضبطة فى السداد وعلى عدد سنوات محددة، ونسبة فائدة مقبولة.