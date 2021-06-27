/637605/السوشيال-ميديا-تكشف-المتهمين-بالتعدى-على-سيد-التعرية-بالدقهلية-و-فتاة-العمرانية

كشف السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية عدة جرائم أشعلت النار في قلوب رواد التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، حيث تجرد شخصين من كل معاني الرجولة والإنسانية تجاه سيدة مسنه اثناء سيرها في الشارع وتعدوا عليها بالضرب وسحلها أمام المارة ولكن القدر شاء وتم إنقاذها، ولكن السيدة بعد الواقعة دخلت في حالة سيئة وتم القبض على المتهمين، بينما ظهرت واقعة تعدى جديدة وسط شارع العمرانية، حيث تعرضت فتاة لاعتداء بالضرب على يد شاب، اثناء سيرها في الشارع، وحررت والدتها محضرا في قسم شرطة العمرانية، حمل رقم 4846 إدارى، اتهمته فيها بالاعتداء على نجلتها حال عودتها من الدرس، وأثبتت فى المحضر حيازتها لفيديو رصدته كاميرات المراقبة، للحظة اعتداء المتهم على ابنتها، وصفعها على وجهها، وتم القبض عليه.

سحل سيدة وتعريتها في وسط الشارع بالدقهلية

أٌقدم شخصين على الاعتداء على سيدة مسنه، وسحلها وتجريدها من ملابسها بقرية الطيبة التابعة لمركز نبروه في محافظة الدقهلية، لوجود مشاكل قديمة بينهم

وكان تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية ، إخطاراً من اللواء مصطفي كمال مدير المباحث الجنائية ، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة نبروه من سيدة في العقد الرابع من عمرها،مقيمة بقرية الطيبة التابعة للمركز، بالتعدي عليها وسحلها في الأرض وتجردها من ملابسها.

وانتقل على الفور رجال المباحث الى مكان الواقعة، وبالفحص أتضح وجود مشاكل بين السيدة وجارتها فقامت بتحريض أبناءها بالتعدي عليها خلال مرورها أمام منزلهم ، وتسبب ذلك في حدوث كدمات متفرقة بالجسم، وجاري البحث عن المتهمين ، وطالبت السيدة بسرعة ضبط المتهمين.

وتم تحرير عن ذلك المحضر لازم، وجاري العرض علي النيابة العامة.

نجل سيدة التعرية بالدقهلية

قال نجل سيدة التعرية يدعى«عصام بيومي»، التي تم تداول مقطع مصور لها حال اعتداء عدد من الأشخاص عليها وتعريتها في قرية الطيبة، مركز نبروه في الدقهلية، أن هناك خلافا بين شقيقه هذه السيدة والأشخاص الذين قاموا بالاعتداء عليها حيث أتوا إلى المنزل للاعتداء عليه.

أسرة سيدة تتحدث عن التفاصيل

وأضاف «بيومي»، في تصريحات خاصة لـ«دوت الخليج »: «أن والدته تبلغ من العمر 54 سنة، ولديها 5 أبناء، 3 شباب، وفتاتان.

وأشار نجل « سيدة التعرية»: «أن والدته تم الاعتداء عليها وأصيبت بجروح كبيرة في الرقبة وتم تعريتها في وسط الشارع.

وطالب نجل سيدة التعرية، بإلقاء القبض على المتهمين في أسرع وقته قائلًا: «شكلهم كانوا شربين حاجة .. ازاي يعتدوا على سيدة قد أمهم».

وأوضح نجل سيدة التعرية، أن حالة والدته النفسية سيئة للغاية ولم تستطع الكلام بشكل جيد بسبب ما حدث لها في الشارع أمام المواطنين.

فيسبوك

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، مقطع مصور يظهر اعتداء شابين على سيدة مسنه، وسحلها في وسط الشارع وتعريتها أمام المواطنين، قبل أن يقوم مجموعة من الأهالي بإنقاذها من يديهما.

وتسبب الفيديو في غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي« فيسبوك»، بعد تداوله بشكل كبير حيث طالبوا بسرعة إلقاء القبض على المتهمين وتقديمهم للمحاكمة العاجلة في أقرب وقت.

كما علق عدد من أهالي القرية بأن الجناة ليس من أهالي القرية، وهناك مشاكل بين العائلتين، منذ فترة طويلة، معربين عن غضبهم لما حدث لسيدة مسنه من قريتهم ومطالبين بتقديم المتهمين للمحاكمة وتوقيع أقصى العقوبة عليهم، فيما دفع آخرين عن المتهمين معللًا ذلك بأن هناك مشكلات بين الطرفين وأن أشقاء المتهمين بسحل السيدة مصابون في المستشفى في مشاجرة قبل أيام.

ضرب ابنتها بالقلم

حررت والدة الفتاة التى تعرضت لاعتداء بالضرب على يد شاب، اثناء سيرها في الشارع، محضرا في قسم شرطة العمرانية، حمل رقم 4846 إدارى، اتهمته فيها بالاعتداء على نجلتها حال عودتها من الدرس، وأثبتت فى المحضر حيازتها لفيديو رصدته كاميرات المراقبة، للحظة اعتداء المتهم على ابنتها، وصفعها على وجهها.

وحدد ضباط المباحث هوية المتهم المتعدي على الفتاة فى العمرانية، وأتضح أنه يعمل فنى تكيفات، مقيم بالعمرانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

«فيسبوك»

وكان تداول رواد وسائل الاجتماعى«فيسبوك»، مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة، لشاب يعتدى على فتاة خلال سيرها في أحد الشوارع بصحبة صديقتها، حيث صفعها على وجهها، بعد حديث قصير دار بينهما، وتدخل مجموعة من المواطنين ومنعوا الشاب من مواصلة اعتدائه عليها.

وذكرت والدة الفتاة فى مقطع فيديو أن نجلتها اتصلت بها على الهاتف الخاص بها، وشرحت لها ما تعرضت له، وذكرت الأم أن المتهم تحرش بنجلتها، وعندما عاتبته اعتدى عليها بالضرب.

وأضافت والدة الفتاة في مقطع الفيديو، أنها صورت لوحة الأرقام الخاصة بسيارة المتهم، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشاب المتهم بالاعتداء على نجلتها وتحرشه بها.