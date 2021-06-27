المدير الفنى للزمالك يمتص غضب محمد عواد

عقد الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك جلسة مع محمد عواد حارس الفريق حيث شرح له اسباب استبعاده من قائمة مباراة المقاصة المقرر أقامتها غدا بالجولة رقم 27 من مسابقة الدورى العام على ملعب السويس، ويستعرض دوت الخليج رد فعل عواد بعد إستبعاده من قائمة الفريق أمام مصر المقاصة.

وانفجر اللاعب غضبا بعد استبعاده ، ولكنه هدأ وتفهم الأمر بعد جلسته مع كارتيرون وشرح كارتيرون ، لحارس الزمالك اسباب استبعاده من اللقاء والمتمثلة فى أن الفريق يضم ثلاثة حراس يملكون قدرات فنية وبدنية متساوية ، والمباريات يحتاج فيها لحارسين فقط وقع أختياره على محمود جنش ومحمد ابوجبل بمواجهة المقاصة.

ووعد المدير الفني للقلعة البيضاء محمد عواد بالتواجد مع الفريق بمباراة المحلة المقرر إقامتها بالاسبوع رقم 28 من المسابقة المحلية.

موعد مباراة الزمالك والمقاصة

يستعد فريق الزمالك لمبارته غداً الأحد أمام فريق مصر المقاصة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز، ويشهد على اللقاء ملعب السويس الجديد.

وأعلن الجهاز الفني للفريق قائمة لقاء مصر المقاصة والتي جاءت كالتالي:-

قائمة الزمالك أمام المقاصة

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” ومحمد أبوجبل

الدفاع : حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح.

الوسط : طارق حامد ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد “زيزو” ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” ويوسف “أوباما” وأشرف بن شرقي.

الهجوم : سيف الدين الجزيري ومروان حمدي.