الزمالك يهدي الوفد الفلسطيني درع النادي.. «صور»

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قام جمال عبدالحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، وبدر حامد مدير قطاع الناشئين، بإهداء الوفد الفلسطيني المتواجد بملعب عبداللطيف أبو رجيلة ، لحضور مباراة فريق الأمل ومنتخب فلسطين الأولمبي، درع النادي ، تقديرا من نادي الزمالك للأشقاء في فلسطين .

ويرصد دوت الخليج صور التكريم:

وتسلم المستشار ناجي ناجي ممثل السفارة الفلسطينية بالقاهرة والمستشار الثقافي للسفارة درع النادي، وذلك بحضور الدكتور إياد أبو هنود نائب المستشار الثقافي، وكابتن سامي أبو الحسين أمين عام مساعد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ورئيس البعثة، وكذلك قام الوفد الفلسطيني بتسليم مسئولي الزمالك الكوفية الفلسطينية لبدر حامد مدير قطاع الناشئين.

الزمالك

وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى فندق الإقامة بالعين السخنة للانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء المقاصة المقرر في السابعة مساء غدا الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين للدوري الممتاز، والمقرر إقامته على ستاد الجيش بالسويس.

قائمة الزمالك

وأعلن الجهاز الفني للفريق قائمة لقاء مصر المقاصة والتي جاءت كالتالي:-

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” ومحمد أبوجبل

الدفاع : حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح.

الوسط : طارق حامد ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد “زيزو” ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” ويوسف “أوباما” وأشرف بن شرقي.

الهجوم : سيف الدين الجزيري ومروان حمدي.

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة

يستعد فريق الزمالك لمبارته غداً الأحد أمام فريق مصر المقاصة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.

وصل الزمالك بهذا الانتصار إلى نصف نهائي الكأس، وسيواجه نادي أسوان، وعلى صعيد الدوري يحتل الفريق صدارة الترتيب برصيد 58 نقطة من 26 مباراة، ويأتي خلفه النادي المصري برصيد 43 نقطة.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات”أون تايم سبورتس”.

نادي مصر المقاصة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة، وستكون المباراة بالنسبة له ثأرية بعد خروجه من كأس مصر على يد الزمالك.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق اليوم بالعين السخنة استعدادا للقاء الفريق الفيومي.

ويواجه الزمالك فريق مصر المقاصة مساء الإثنين المقبل، في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري، باستاد الجيش بالسويس.