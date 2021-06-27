/637614/شيك-بدون-رصيد-سر-أزمة-الكونغولى-كاسونجو-مع-الزمالك

حرص الكونغولى كاسونجو لاعب الزمالك السابق ونادى وبولو سبور التركى على التواصل مع حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقته التى تدير النادى الأبيض من أجل الحصوله على مستحقاته المالية المتأخرة والبالغة 400 الف دولار، ويستعرض دوت الخليج آخر التطورات في أزمة كاسونجو مع الزمالك.

ووعد لبيب اللاعب بصرف مستحقاته المالية خلال الفترة المقبلة وحصل اللاعب على شيك بمستحقاته من إدارة الزمالك السابقة تحديدا يوم 15 يناير ولكن أكتشف عدم وجود رصيد بالبنك يغطيه ماليا.

يستعد فريق الزمالك لمبارته غداً الأحد أمام فريق مصر المقاصة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز، ويشهد على اللقاء بين الفريقين ملعب السويس الجديد.

وأعلن الجهاز الفني للفريق قائمة لقاء مصر المقاصة والتي جاءت كالتالي:-

قائمة الزمالك

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” ومحمد أبوجبل

الدفاع : حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح.

الوسط : طارق حامد ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد “زيزو” ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” ويوسف “أوباما” وأشرف بن شرقي.

الهجوم : سيف الدين الجزيري ومروان حمدي.

موقف الزمالك

وصل الزمالك بهذا الانتصار إلى نصف نهائي الكأس، وسيواجه نادي أسوان، وعلى صعيد الدوري يحتل الفريق صدارة الترتيب برصيد 58 نقطة من 26 مباراة، ويأتي خلفه النادي المصري برصيد 43 نقطة.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات”أون تايم سبورتس”.

نادي مصر المقاصة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة، وستكون المباراة بالنسبة له ثأرية بعد خروجه من كأس مصر على يد الزمالك.