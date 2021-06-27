/637617/الدوري-المصري-ليس-الأول-تعرف-على-ترتيب-الدوريات-الأقوى-في-قارة-إفريقيا

أعلن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف"، عن تصنيف أقوي الدوريات الأفريقية، وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز في وصافة القائمة، حيث تصدر الدوري المغربي صداراة القائمة، كأقوي دوري في القارة الأفريقية، يليه الدوري المصري الممتاز.

قائمة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” للدوريات الأقوى في القارة الأفريقية

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم"الكاف"، عن الأسباب التي أخذ بها في ترتيب الدوريات، حيث أخذ وفقا للنتائج التي حققها فرق كل دولة في البطولات الأفريقية. ويعرض موقع دوت الخليج ترتيب الكاف للدوريات الأقوى في القارة الأفريقية كالتالي:

المركز الأول: الدوري المغربي برصيد 180 نقطة. المركز الثاني: الدوري المصري برصيد 147 نقطة. المركز الثالث: الدوري التونسي برصيد 140 نقطة. المركز الرابع: الدوري الكونغولي برصيد 84 نقطة. المركز الخامس: الدوري الجزائري برصيد 81 نقطة. المركز السادس: الدوري الجنوب إفريقي برصيد 68.5 نقطة. المركز السابع: الدوري الزامبي برصيد 43 نقطة. المركز الثامن: الدوري النيجيري برصيد 39 نقطة. المركز التاسع: الدوري الغاني برصيد 38 نقطة. المركز العاشر: الدوري الأنجولي برصيد 36 نقطة. المركز الحادي عشر: الدوري السوداني برصيد 34 نقطة. المركز الثاني عشر: الدوري التنزاني برصيد 32 نقطة.

نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2020/2021

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي تأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، حيث استطاع المارد الأحمر من التغلب على فريق الترجي التونسي في مبارتي الذهاب والعودة، حيث فاز النادي الأهلي في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق الترجي التونسي بنتيجة 1/0، وأحرز الهدف محمدة شريف مهاجم الفريق، كما استطاع النادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر، بتحقيق الفوز في مباراة الإياب على استاد السلام بالقاهرة، حيث انتهت المباراة بثلاثية كل من: على معلول عن طريق ضربة الجزاء التي احتسبها حكم المباراة للفريق الأحمر، ومحمد شريف من أسيست محمد مجدي أفشة، وحسين الشحات من أسيست أفشة أيضا.

تأهل فريق كايزر تشيفز إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

استطاع فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بالتغلب على فريق الوداد المغربي بفارق هدف وحيد.