/637619/صحيفة-برتغالية--الزمالك-مهدد-بدفع-مليون-يورو-خلال-أيام

تعقد المحكمة الرياضة بالإتحاد الدولى لكرة القدم " الفيفا " جلسة استماع بعد غدا " الثلاثاء " للاستماع لمسئولى نادى ماريتيمو البرتغالى فى القضية المرفوعة ضد الزمالك وحصل النادى البرتغالى على حكم ضد الزمالك بتعويض مالى قدره مليون يورو بسبب تأخره عن دفع القيمة المالية الخاصة بالتعاقد مع محمد ابراهيم لاعبه السابق ولاعب نادى سيراميكا الحالى ، ولكن الزمالك تقدم باستئناف ضد الحكم وأرفق مستندات تعزز موقفه مع طلب الاستئناف.

وأشارت صحيفة " أبولا " البرتغالية، إلى أن المحكمة الرياضية بالفيفا قررت فرض عقوبة مالية قدرها مليون يورو على نادي الزمالك، ولكنه استئناف على القرار وفقًا للمواعيد المحددة، ويستعرض دوت الخليج موقف الزمالك في القضية.

وأوضحت الصحيفة أنه بأمكان مسئولو ماريتيمو أن يربحوا القضية من الزمالك ويحصلوا على مليون يورو فى حالة اثبات عدم صحة مستندات التى قدمت بجلسة الاستماع.

موعد مباراة الزمالك والمقاصة

يستعد فريق الزمالك لمبارته غداً الأحد أمام فريق مصر المقاصة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز، ويشهد على اللقاء بين الفريقين ملعب السويس الجديد.

وأعلن الجهاز الفني للفريق قائمة لقاء مصر المقاصة والتي جاءت كالتالي:-

قائمة الزمالك

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” ومحمد أبوجبل

الدفاع : حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح.

الوسط : طارق حامد ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد “زيزو” ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” ويوسف “أوباما” وأشرف بن شرقي.

الهجوم : سيف الدين الجزيري ومروان حمدي.

موقف الزمالك

وصل الزمالك بهذا الانتصار إلى نصف نهائي الكأس، وسيواجه نادي أسوان، وعلى صعيد الدوري يحتل الفريق صدارة الترتيب برصيد 58 نقطة من 26 مباراة، ويأتي خلفه النادي المصري برصيد 43 نقطة.

القنوات الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات”أون تايم سبورتس”.

نادي مصر المقاصة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة، وستكون المباراة بالنسبة له ثأرية بعد خروجه من كأس مصر على يد الزمالك.