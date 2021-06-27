وزيرة الصحة تصدر قرارا بتكليف بيتر توفيق بأعمال شؤون التخصصات الطبية

جدة - نرمين السيد - أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا رقم 328 لسنة 2021، بتكليف الدكتور بيتر توفيق وجيه هندى، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، للقيام بأعمال الأمين المساعد للشؤون التنفيذية للجنة العليا للتخصصات الطبية، وذلك لمدة عام بالإضافة إلى عمله.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية. كما خصصت عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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