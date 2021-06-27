النواب يوافق على اتفاقية بمبلغ 400 مليون دولار لدعم التأمين الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة مصر والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحى الشامل فى مصر، وذلك بمبلغ 400 مليون دولار.





وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، أن الاتفاقية تأتى فى إطار جهود الحكومة المصرية فى جميع المجالات وخاصة فى مجال دعم نظام التأمين الصحى الشامل فى مصر حيث تم الاتفاق على توقيع قرض بين مصر والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 400 مليون دولار الخاص بمشروع دعم نظام التأمين الصحى الشامل فى مصر، من خلال توسيع تغطية نظام التأمين الصحى الشامل فى محافظات المرحلة الأولى: "أسوان، الإسماعيلية، الأقصر، بورسعيد، جنوب سيناء، السويس"، فضلا عن تعزيز لحوكمة ودعم المؤسسات المعنية بالتأمين الطبى الشامل فى مصر، وتتولى وزارة المالية تنفيذ المشروع. ورأت اللجنة المشتركة أهمية الأغراض التى يهدف إليها اتفاق قرض مشروع دعم نظام التأمين الصحى الشامل فى مصر بين الحكومة والبنك الدولى وضرورة الاستفادة الفعلية منه، لاسيما وأن ملف تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل يحتل بعد البدء فى تطبيقه فى محافظات المرحلة الأولى والرغبة فى توسيع التغطية صدارة اهتمامات القيادة السياسية، تحقيقا لأهداف الاستراتيجية القومية فى قطاع الصحة.

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