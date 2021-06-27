دعم منظومة النظافة بالإسكندرية بـ6 سيارات بتكلفة 15 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - وقال الشريف، إن سعة السيارة الواحدة تبلغ أكثر من 15 طن مخلفات وقمامة، بهدف القضاء على تجمعات القمامة وزيادة دورات رفع المخلفات والحد من ظاهرة النباشين.
ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء وشركة نهضة مصر لخدمات النظافة، بضرورة رفع كفاءة مستوى النظافة بجميع الشوارع، وإزالة المخلفات أول بأول.
يذكر أن سيارات المحطة الوسيطة المتنقلة محكمة الغلق لتطبيق الاشتراطات العامة للسلامة والصحة البيئية، ويوجد بكل محطة صندوق مسطح أرضى يتم تفريغ الحمولة به وكبسه.
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