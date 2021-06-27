حقوق الإنسان بالنواب تطالب بالتحقيق فى واقعة فتاة الفستان وإعلان الحقائق

جدة - نرمين السيد - وأكد النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، تضامنه التام مع الفتاة، مطالبًا من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، سرعة التحقيق فى واقعة التنمر والتحرش اللفظى واستخدام عبارات من شأنها التحقير من هذه الطالبة أثناء تأديتها الامتحانات بجامعة طنطا.

وقال رضوان: "لقد تابعنا جميعًا ما حدث للطالبة حبيبة طارق، أثناء تأديتها الامتحان من استخدام ألفاظ تشكل أركان جريمة التنمر والتحرش اللفظى، واستخدام مصطلحات من شأنها التحقير منها، من بعض القائمين على العملية التعليمية، أثناء تواجدها داخل الحرم الجامعى، لتأدية الامتحان المقرر عليها، مما يستدعى الوقوف على حقيقة الواقعة والإجراءات التأديبية المتخذة ضد القائمين على العملية التعليمية حال ثبوت الاتهام".

وشدد على ضرورة التدخل من الدكتور خالد عبد الغفار للتحقيق فى هذه الواقعة وإعلان جميع الحقائق أمام الرأى العام.