/637625/كارتيرون-يصحح-أخطاء-الزمالك-قبل-لقاء-المقاصة-بالدوري

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة فنية خلال التدريب الختامي للفريق بالعين السخنة استعدادا للقاء مصر المقاصة، ويستعرض دوت الخليج أبرز الأحداث في مران الزمالك.

وركز المدير الفني للزمالك على بعض الجوانب الفنية والخططية، كما حرص على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة لتصحيح الأخطاء.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تدريبات ترفيهية للاعبين خلال المران الختامي اليوم بالعين السخنة استعدادا للقاء مصر المقاصة غدا بالدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني للزمالك على النزول بالحمل التدريبي للاعبين خلال المران، حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل لقاء الغد.

موعد مباراة الزمالك والمقاصة

يستعد فريق الزمالك لمبارته غداً الأحد أمام فريق مصر المقاصة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز، ويشهد على اللقاء بين الفريقين ملعب السويس الجديد.

وأعلن الجهاز الفني للفريق قائمة لقاء مصر المقاصة والتي جاءت كالتالي:-

قائمة الزمالك أمام المقاصة

في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” – ومحمد أبوجبل .

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – وأحمد عيد – ومحمود علاء – ومحمد عبد الغني – ومحمود حمدي “الونش” – ومحمد عبد الشافي – وأحمد فتوح.

خط الوسط : طارق حامد – ومحمد أشرف روقا - وإمام عاشور – وإسلام جابر – ومحمود عبد العزيز – وأحمد سيد “زيزو” – ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” – ويوسف “أوباما” – وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ومروان حمدي.

موقف الزمالك

وصل الزمالك بهذا الانتصار إلى نصف نهائي الكأس، وسيواجه نادي أسوان، وعلى صعيد الدوري يحتل الفريق صدارة الترتيب برصيد 58 نقطة من 26 مباراة، ويأتي خلفه النادي المصري برصيد 43 نقطة.

القنوات الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات”أون تايم سبورتس”.

نادي مصر المقاصة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة، وستكون المباراة بالنسبة له ثأرية بعد خروجه من كأس مصر على يد الزمالك.