/637630/الصحفيين-العرب-الأمن-القومى-العربى-يواجه-حملة-من-التحديات-وفى-القلب-منها-سد-النهضة

أكدت الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب أن الأمن القومى العربى يواجه جملة من التحديات وفى القلب منها قضية سد النهضة، مشددة على دعمها المطلق لمصر والسودان فى مواجهة التعنت غير المبرر لحكومة إثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة، والذى يمثل تهديدا للحق فى الحياة للشعبين الشقيقين المصرى والسودانى.

دوت الخليج يرصد بيان الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب بشأن سد النهضة

ودعا الاتحاد وسائل الإعلام العربية إلى التعريف بحقيقة القضية وحق الشعبين العربيين الذى يتفق مع المواثيق الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع الأمانة العامة للاتحاد العام للصحفيين العرب برئاسة مؤيد اللامى رئيس اتحاد الصحفيين العرب، بمقر الاتحاد بالقاهرة، اليوم الأحد.

ناقش اجتماع الأمانة العامة للاتحاد بشكل مستفيض الأوضاع فى فلسطين المحتلة فى ضوء العرض الشامل الذى قدمه ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين عضو الأمانة العامة للاتحاد، حيث استعرض من خلاله التفاصيل المرتبطة بهذا العدوان، التى اقترف العدو خلالها حربا حقيقية فى حق الشعب الفلسطينى، وركز العدوان بصفة خاصة على استهداف وسائل الإعلام من قتل الصحفيين والتضييق عليهم واعتقالهم وسجنهم وقصف وتدمير لعشرات وسائل الإعلام وهدم لبيوتهم وتشريد أسرهم.

وجدد الاتحاد العام للصحفيين العرب التنديد بالعدوان الإسرائيلى الغاشم، مؤكدا تضامنه المطلق واللا مشروط مع الشعب الفلسطينى البطل، ووقوفه الثابت إلى جانب الصحفيين الفلسطينيين ومساندته غير المحدودة للجهود الجبارة التى تقودها نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

وقررت الأمانة العامة للاتحاد التنسيق مع الاتحاد العام للمحامين العرب؛ لمتابعة ما ارتكب من جرائم الحرب الصهيونية فى القضاء الدولى، مع مواصلة التنسيق مع الاتحاد الدولى للصحفيين فى شأن تقديم شكاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولدى المنظمات الدولية المختصة.

ودعت إلى تنظيم مؤتمر بالقاهرة بمشاركة سياسيين وإعلاميين وصحفيين فلسطينيين من ضحايا العدوان الإسرائيلى والاتحاد الدولى للصحفيين والاتحاد الإفريقى للصحفيين والتنظيمات الصحفية العربية.

كما قررت تنظيم زيارة تضامنية لغزة فى المدى القريب للتعبير عن التضامن، لتكون هذه الزيارة مناسبة للإعلان عن مبادرة تضامنية.