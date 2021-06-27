وزيرة الهجرة تهنئ الطلبة الأوائل بالمرحلة الثانوية في الكويت 

بعثت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ببرقية تهنئة للطلبة المصريين الدارسين بدولة الكويت الشقيق، لحصولهم ‏على المراكز الأولى في نتيجة المرحلة الثانوية العامة الكويتية 2021؛ حيث استطاع الطلاب المصريين الحصول على المراكز العشرة الأولى في ‏الترتيب العام لهذه المرحلة التعليمية في كل التخصصات.‏

وقالت مكرم: "إننا نشعر بالفخر والسعادة بالطلبة المصريين بالكويت، وما استطاعوا تحقيقه من إنجاز تعليمي كبير ‏بحصولهم على المراكز الأولى في الثانوية العامة الكويت من القسم العلمي بنين وبنات وكذلك القسم الأدبي والقسم الديني"، ووجهت رسالة تقدير لأسر الطلبة معتبرة أن هؤلاء الطلاب هم امتداد حقيقي لنجاحات المصريين في ‏مختلف دول العالم في العديد من المجالات.‏

وأضفت: النشء المصري يؤكد دائما أن إعلاء قيمة وراية وطنه مترسخة في وجدانه، مضيفة أن ذلك ينبع من الوفاء ‏والإخلاص للآباء الذين يضعون مصر في قلوبهم رغم الغربة وصعوباتها، إلا أنهم دائما ما يحرصون على إعلاء اسم مصر عاليا ‏في السماء.‏

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