أسعار الكتاكيت اليوم.. انخفاض سعر الكتكوت الأبيض الأحد 27 يونيو 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 27 يونيو 2021 في بورصة الدواجن انخفاض في بعض الشركات الكبرى التي تنتج الكتكوت الأبيض، وذلك بعد تأرجحه خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شهد ارتفاعاً قبل أسابيع عقب موجة من الإنخفاضات شهدتها أسعار الكتاكيت قبل تلك الزيادة، كما يوجد حالة من الإستقرار الآن في حركة البيع والشراء وإقبال للمستهلكين على شراء الكتكوت بأنواعه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 27 يونيو 2021

وبالرغم من أسعار الكتاكيت البيضاء الحالية، إلا أنه كان يوجد إقبال مستمر على شراء الكتكوت الأبيض عمر يوم واحد، من ربات البيوت وخاصةً في الأرياف، حيث أن الكتكوت البيتي أقل كلفة مادياً وأكثر جودة ويكون خالياً من الأدوية كما هو الحال في مزارع الدواجن، كما أن هناك طلبات من المستهلكين على الفراخ البيضاء التي تم تربيتها في المنازل نظراً لجودتها.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 27 يونيو وأسعار الفراخ

استقرت اليوم 27 يونيو أسعار الكتاكيت البيضاء في الشركات لتسجل في شركة العناني 6.5 جنيه، والوادي 5.5 جنيه، والقاهرة للدواجن 6 جنيه، والمراعي 4 جنيه وشركة رواد النيل 4.5 جنيه، أما أقل سعر اليوم فكان في المصرية الهولندية بـ3.5 جنيه، كما سجلت أسعار الفراخ اليوم 27 جنيه للبيضاء، والساسو 32 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

العناني: 6.5 جنيه.

القاهرة للدواجن 6 جنيه.

الوادي 5.5 جنيه.

الوطنية 7 جنيه.

الحرمين 5 جنيه.

المراعي 4 جنيه.

رواد النيل 4.5 جنية.

الفراخ البيضاء 27 جنيه.

الفراخ الساسو 32 جنيه.

الأمهات 23 جنيه.

سعر الكتاكيت اليوم الخميس 24 يونيو

استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء في الشركات اليوم 24 يونيو لتسجل في العناني 6.5 جنيه، والوادي 6.5 جنيه، والقاهرة للدواجن 6.25 جنيه، والوطنية 7.5 جنيه، والمراعي 4 جنيه، والحرمين 5 جنيه، ورواد النيل 4.5 جنيه، ومنير السقا سجل اليوم 3 جنيه كأقل سعر للكتكوت الابيض في السوق، أما الفراخ البيضاء فاستقرت عند 27 جنيه للكيلو والفراخ الساسو 32 جنيه سعر الكيلو اليوم.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 23 يونيو

استقرت اليوم أسعار الكتاكيت البيضاء في أغلب الشركات المنتجة للكتكوت، ولكنها ارتفعت قليلاً في شركات أخرى وذلك وفق الأسعار التالية.

كتكوت شركة القاهرة للدواجن سجل اليوم 23 يونيو 6.25 جنيه.

كتكوت شركة الوادي سجل 6.5 جنيه.

كتكوت شركة العناني سجل 6.5 جنيه.

كتكوت شركة منير السقا سجل اليوم الأربعاء 3 جنيه، وهو أقل سعر اليوم.

كتكوت شركة الوطنية سجل اليوم 7.5 جنيه وهو أعلى سعر اليوم.

كتكوت شركة المراعي 4 جنيه.

أما سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء فاستقرت عند 27 جنيه، والساسو 32 جنيه، والأمهات 23 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض الثلاثاء 22 يونيو

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم استقراراً في بعض الشركات وزيادة في أخرى، ليسجل أعلى سعر اليوم في شركة الوطنية بارتفاع 50 قرش عن الأمس، وذلك بسعر 7.5 للكتكوت، أما في شركة العناني فسجل الكتكوت الأبيض اليوم 6.5 جنيه، و4.5 جنيه في شركتي رواد النيل والمراعي، و6 جنيه في شركة الإسكندرية.

أما سعر الفراخ البيضاء اليوم فسجل 27 جنيه والساسو 32 جنيه، والبيض الأحمر 43.5 جنيه سعر البورصة، و46.5 سعر كرتونة البيض البلدي، والبيض الأبيض 39.5 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض اليوم 21 يونيو

سجل سعر الكتكوت الأبيض الإثنين 21 يونيو الجاري ارتفاع في بعض الشركات المنتجة للكتكوت، لتسجل 7 جنيه كأعلى سعر اليوم في السوق بشركة الوطنية، وسجلت 4 جنيه في السقا والمصرية الهولندية كأقل سعر اليوم وتراوحت باقي الأسعار بين هذين السعرين.

أما الفراخ البيضاء فسجلت 28 جنيه والفراخ الساسو 32 جنيه، والبيض البلدي 45.5 جنيه، والبيض الأبيض 39 جنيه، والبيض الأحمر 42 جنيه، وسعر كيلو البط اليوم 45 جنيه، وهذه هي أسعار المزارع.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 20 يونيو

ارتفع سعر الكتكوت الأبيض اليوم 20 يونيو في بعض الشركات المنتجة للكتكوت، ليسجل الكتكوت الابيض الآن 7 جنيه شركة الوطنية، و6.25 في شركة الوادي و5.5 في شركة القاهرة، و4 في منير السقا و4.5 في شركة المراعي، و6 جنيه في العناني و3.5 في المصرية الهولندية وهذا أقل سعر اليوم، أما الفراخ البيضاء فارتفعت لتسجل اليوم 28 جنيه مقارنةً بـ 27 أمس و26 جنيه أول أمس، والساسو 32 جنيه، كما ارتفعت الفراخ الأمهات البيضاء إلى 23 جنيه للكيلو اليوم الأحد.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 19 يونيو

يوجد حالة من الإستقرار اليوم السبت 19 في سعر الكتكوت الأبيض بعد انخفاضه بشكل كبير منذ أيام، وجاءت الأسعار اليوم كما يلي:

شركة العناني: 6 جنيه.

الكيان: 6.5 جنيه.

شركة الوادي: 6 جنيه.

أمات: 6.5 جنيه.

القاهرة للدواجن: 4.5 جنيه.

الوطنية: 7 جنيه.

المراعي: 4.5 جنيه.

أما الفراخ الساسو فسجلت اليوم 32 جنيه بالمزارع، وسجلت الفراخ البيضاء 27 جنيه للكيو، والأمهات 21 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض الجمعة 18 يونيو

استقرت اليوم أسعار الكتاكيت في العديد من الشركات، لتسجل اليوم 18 يونيو في شركة السقا 4 جنيه، و6 جنيه في العناني، وفي القاهرة للدواجن 4.5 جنيه، وفي الوطنية 7 جنيه، والحرمين 6 جنيه، كما انخفضت أسعار الفراخ إلى 26 جنيه للأبيض و32 جنيه للساسو.

سعر الكتكوت اليوم 17 يونيو

استقرت أسعار الفراخ والكتاكيت اليوم الخميس عند 27 جنيه لفراخ البيضاء و32 جنيه للفراخ الساسو، و31 جنيه للفراخ الأمهات، أما الكتاكيت البيضاء اليوم 17 يونيو، فكان أعلى سعر لها اليوم بالشركات هو 7 جنيه، وأقل سعر هو 3.5 جنيه، أما الكتكوت الأبيض قطعان، فكان أعلى سعر اليوم 3 جنيه وأقل سعر هو 2.75 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم 16 يونيو

سعر الكتكوت بشركة الوادي 6 جنيه.

سعر الكتكوت بشركة العناني: 6.5 جنيه.

سعر الكتكوت بشركة رواد النيل 5 جنيه.

سعر الكتكوت بشركة المصرية الهولندية 4 جنيه.

سعر الكتكوت بشركة القاهرة للدواجن 5.5.

سعر الكتكوت بشركة الإسكندرية 6 جنيه.

سعر الكتكوت بشركة سيد زكريا 7 جنيه.

سعر الكتكوت بشركة السقا 4 جنيه.

سعر الكتكوت بشركة المراعي 4.5 جنيه.

سعر الكتكوت بشركة الوطنية 7 جنيه.

سعر الكتكوت بشركة الحرمين 6 جنيه.

وسجلت أسعار البيضاء اليوم 27 جنيه وأسعار الساسو 32 جنيه، والأمهات 21 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

انخفضت اليوم الثلاثاء 15 يونيو الجاري أسعار الكتكوت الابيض من جديدة لتسجل الآن 3.5 في بورصة منير السقا، و6.5 جنيه في الوادي، و7.25 في شركة العناني، و6.5 جنيه في شركة القاهرة للدواجن، و7 جنيه في الوطنية و4.5 جنيه في شركة المراعي.

أما سعر الفراخ فيوجد حالة من التأرجح بها منذ يومين، لتسجل اليوم 15 يونيو ما بين 27 جنيه إلى 28 جنيه، كما تأرجحت الفراخ الساسو ما بين 33 و32 جنيه، بينما استقرت الفراخ الأمهات عند 21 جنيه للكيلو.

سعر الكتكوت الأبيض الإثنين 14 يونيو.

شهد سعر الكتكوت الابيض اليوم الإثنين الرابع عشر من يونيو الجاري انخفاض كبير في أسعار بشكل مفاجئ، وجاءت أسعار اليوم وفق الآتي:

سعر الكتكوت الابيض شركة العناني: 7.75 جنيه.

شركة القاهرة لدواجن: 6.5 جنيه.

الوادي: 7.25 جنيه.

الوطنية: 8 جنيه.

المراعي: 4.5 جنيه.

سيد زكريا: 7 جنيه.

الحرمين: 7 جنيه.

أما سعر الفراخ اليوم فاستقرت على 27 جنيه للأبيض و32 جنيه للساسو ز21 جنيه للفراخ الأمهات.

سعر الكتكوت الابيض اليوم 13 يونيو

وقع اليوم الأحد 13 يونيو الجاري انخفاض مفاجئ في سعر الكتكوت الأبيض، ففق شركة المراعي على سبيل المثال انخفض سعر الكتكوت من 8 جنيه أمس السبت إلى 5.75 جنيه اليوم، كما سجل الكتكوت الابيض اليوم 8.5 في شركة العناني، مقارنةً بـ9.5 أمس، وانخفض في شركة رواد النيل إلى 6.5 جنيه اليوم، واستقر في شركة الوطنية عند 10.25 جنيه.

أما سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد فسجلت 27 جنيه والفراخ الساسو سجلت 32 جنيه.

سعر الكتكوت اليوم السبت 12 يونيو في بورصة الدواجن

سعر الكتكوت الابيض شركة العناني: 9.5 جنيه.

شركة الوادي: 8.5 جنيه.

الإسكندرية: 8 جنيه.

القاهرة 9.25 جنيه.

رواد النيل 7 جنيه.

السقا: 6.5 جنيه.

الوطنية: 10.25 جنيه.

سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت 12 يونيو 27 جنيه.

سعر الساسو: 32 جنيه.

سعر الأمهات: 21جنيه.

سعر الكتاكيت والفراخ اليوم

سجل سعر الكتكوت الابي اليوم الجمعة 11 يونيو الجاري 10.25 في شركة الوطنية، و9.5 في شركة العناني، و7 جنيه في رواد النيل، و8.5 في الوادي، و9.25 في القاهرة للدواجن، وفي شركة الإسكندرية سجل الكتكوت اليوم 8 جنية.

أما أسعار الفراخ فشهدت انخفا جنيه في الكيلو عن سعر الخميس لتسجل اليوم الجمعة 11 يونيو 27 جنيه، وتسجل الفراخ الساسو 33 جنيه، أما أسعار البيض الأحمر فسجلت اليوم 42.5 لكرتونة، وسجل البيض الأبيض 39 جنيه، والبلدي 45 جنيه.

سعر الكتكوت اليوم 10 يونيو 2021

سعر الكتكوت اليوم 10 يونيو 2021 في شركة المراعي: 8 جنيه.

كتكوت شركة رواد النيل: 7 جنيه.

كتكوت الوطنية: 10.25 جنيه.

كتكوت الوادي: 8.5 جنيه.

كتكوت العناني: 9.25 جنيه.

كتكوت شركة الإسكندرية للدواجن: 8 جنيه.

أما الفراخ الأمهات اليوم فسجلت 22 جنيه، والفراخ البيضاء سجلت 28 جنيه، والفراخ الساسو سعر الكيلو اليوم 33 جنيه.

سعر الكتكوت اليوم الأربعاء 9 يونيو

سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء 9 يونيو 10.25 في شركة الوطنية، و7.5 جنيه في الإسكندرية للدواجن، و8.5 في الوادي، و9.5 جنيه في شركة العناني، و9.25 في شركة القاهرة للدواجن، و7 جنيه في المراعي، و6.25 جنيه في رواد النيل.

أما سعر الفراخ البيضاء فسجلت اليوم 9 يونيو 28 جنيه سعر الكيلو، وسجلت الفراخ الأمهات 22 جنيه، وسجلت الساسو سعر 33 جنيه للكيلو.

سعر الكتاكيت البيضاء والفراخ اليوم الثلاثاء 8 يونيو

شهدت اسعار الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء 8 يونيو ارتفاعاً جديداً في بعض الشركات، لتسجل لأول مرة منذ أسابيع 10.25 جنيه كما شركة الوطنية وهو أعلى سعر موجود اليوم في السوق، وجاء أسعار اليوم كالتالي.

الوطنية: 10.25 جنيه.

العناني: 9.5 جنيه.

القاهرة للدواجن: 9.25 جنيه.

الوادي: 8.5 جنيه.

مكة المكرمة: 8 جنيه.

الإسكندرية للدواجن: 8.5 جنيه.

الحرمين: 8 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض الإثنين 7 يونيو

سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الإثنين 7 يونيو الجاري 6.25 في رواد النيل كأقل سعر في السوق اليوم، و9.9 جنيه في شركة الوطنية، وهو أعلى سعر اليوم، وتراوحت الأسعار ما بين هذين الرقمين، لتسجل 8.5 في شركة الوادي، و9.5 في العناني، و7.5 جنيه في الإسكنتدرية، و7 جنيه في المراعي.

واستقرت أسعار الفراخ البيضاء والساسو والأمهات، عند 27 جنيه و33 جنيه و20 جنيه بنفس الترتيب.

سعر الكتكوت الابيض اليوم 6 يونيو

استقرت الكتاكيت البيضاء اليوم 6 يونيو في بعض الشركات، وارتفعت في شركات أخرى اليوم، لتسجل الآن في الإسكندرية للدواجن وسيد زكريا ومكة المكرمة 7.5 جنيه، وسجلت 7 جنيه في شركة المراعي، و6.5 في رواد النيل، و9.5 جنيه في العناني، و8.5 في الوادي، و9 جنيه في القاهرة للدواجن، كما استقرت أسعار الفراخ البيضاء والساسو والأمهات عند 27 جنيه و33 جنيه و20 جنيه لكل منهما بالترتيب.

سعر الكتكوت الأبيض 5 يونيو

شهد سعر الكتكوت الأبيض السبت 5 يونيو الجاري استقرار ملحوظ في جميع الشركات المنتجة للكتكوت، وجاءت أسعار اليوم كالتالي:

الوادي: 8.5 جنيه.

القاهرة للدواجن: 9 جنيه.

العناني: 9.5 جنيه.

الوطنية: 9.75 جنيه.

المراعي: 6.8 جنيه.

نيوهوب إيجبت: 9.5 جنيه.

رواد النيل: 6.25 جنيه.

أما سعر الفراخ اليوم السبت فسجلت 27 جنيه للأبيض و33 الساسو، والفراخ الأمهات بـ20 جنيه.

سعر الفراخ والكتكوت الأبيض الجمعة 4 يونيو

جاءت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم 4 يونيو وفق الأسعار التالية

العناني: 9.5 جنيه.

الوطنية: 9.75 جنيه.

القاهرة للدواجن: 9 جنيه.

الوادي 8.5 جنيه.

مكة المكرمة: 7.5 جنيه.

المراعي: 6.8 جنيه.

سيد زكريا: 7.5 جنيه.

أما سعر الفراخ اليوم الجمعة 4 يونيو فجاءت كما يلي

سعر الفراخ البيضاء اليوم: 27 جنيه.

سعر الفراخ الساسو اليوم: 33 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات: 20 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 3 يونيو

شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم 3 يونيو ارتفاعاً ببعض الشركات مثل العناني والقاهرة للدواجن، حيث سجل في الأولى 9.5 جنيه، وفي الثانية 9 جنيه، كما سجل الكتكوت 9.5 في الوطنيه، و8.5 في الوادي، و5.25 في السقا، و6.8 جنيه في المراعي.

أما أسعار الفراخ البيضاء فسجلت 27 جنيه والساسو 33 جنيه، والأمهات 20 جنيه لسعر الكيلو اليوم.

سعر الكتكوت الأبيض 2 يونيو

استقر اليوم سعر الكتكوت الأبيض الأربعاء 2 يونيو عند 9.3 في شركة الوطنية، و9.5 في شركة العناني، و7 جنيه في شركة الإسكندرية، و8.5 في شركتي القاهرة للدواجن والوادي، و5.25 في شركة منير السقا، و6.8 في شركة المراعي.

أما أسعار الفراخ فسجلت اليوم 27 جنيه للأبيض ومتوسط 33 للساسو و20 جنيه للفراخ الأمهات.

سعر الكتكوت الأبيض الثلاثاء 2 يونيو

شهد سعر الكتكوت الأبيض زيادة ببعض الشركات، ليسجل اليوم في شركة العناني 9.25 جنيه، و8.5 جنيه في شركتي القاهرة للدواجن والوادي، و9.3 في الوطنية، و6.8 في المراعي، أما سعر كيلو الفراخ اليوم 1 يونيو فسجل 26 جنيه للبيضاء و33 للساسو و20 جنيه للفراخ الأمهات.

سعر الكتكوت اليوم واسعار الفراخ الإثنين 31 مايو

شهد سعر الكتكوت الابيض اليوم الإثنين 31 مايو زادة جديدة في عدد من الشركات وفق الأسعار التالي.

العناني: 9.25 جنيه.

الوادي: 8.25 جنيه.

القاهرة: 8.5 جنيه.

الوطنية: 9.3 جنيه.

السقا: 5.25 جنيه.

المراعي: 6.75 جنيه.

أما أسعار الفراخ البيضاء اليوم 31 مايو فسجلت 26 جنيه والأمهات 20 جنيه للكيلو، والساسو 33 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 30 مايو

استقرت اليوم الأحد 30 مايو أسعار الفراخ البيضاء عند 27 جنيه للكيلو، والساسو عند 34 جنيه كمتوسط الأسعار اليوم، و20 جنيه للفراخ الأمهات، أما أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 30 مايو 20211 فجاءت وفق ما يلي.

العناني: 9.5 جنيه.

القاهرة: 8.5 جنيه.

الوادي: 7.75 جنيه.

الوطنية: 9.3 جنيه.

المراعي: 6.8 جنيه.

سعر الفراخ والكتكوت الأبيض السبت 29 مايو

شهدت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم السبت تحركات جديدة في عدد من الشركات المنتجة والموزعة للكتكوت، وجاءت سعر الكتاكيت البيضاء اليوم 29 مايو وفق ما يلي.

القاهرة للدواجن: 7.25 جنيه.

نيوهوب إيجيبت: 8 جنيه

العناني: 8.5 جنيه.

الوادي: 7.5 جنيه.

المراعي: 6.25 جنيه.

سيد زكريا: 7 جنيه.

الفيروز: 7 جنيه.

الوطنية: 8.5 جنيه.

أما أسعار الفراخ فجاءت كما في الجدول الآتي

الفراخ البيضاء اليوم السبت الفراخ الساسو اليوم 29 مايو الفراخ الأمهات 27 جنيه تراوحت ما بين 33 و35 جنيه 20 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض الجمعة 28 مايو

ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم ببعض الشركات، واستقرت في شركات أخرى ولك وفق الأسعار الآتية:

العناني: 8.5 جنيه.

الوادي: 7.5 جنيه.

القاهرة للدواجن: 7.75 جنيه.

المراعي: 6.25 جنيه.

الوطنية: 8.5 جنيه.

سيد زكريا: 7 جنيه.

البنا: 6 جنيه.

الحرمين: 7 جنيه.

أما سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 28 مايو فسجلت متوسط 27 جنيه في أغلب الشركات، والفراخ الساسو تراوحت ما بين 33 و35 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 27 مايو

ارتفعت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الخميس 27 مايو بالعديد من الشركات المنتجة للكتكوت، ليسجل الكتكوت الأبيض الآن 8.5 في شركتي الوطنية والعناني، و6.25 جنيه في شركة المراعي، و7.25 في شركتي القاهرة للدواجن ونيوهوب إيجيبت، و7 جنيه في الوادي.

أما سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الخميس 27 مايو فسجل 27 جنيه، والساسو تأرجحت بين 33 و35 جنيه، والفراخ الأمهات سجلت اليوم 18 جنيه سعر الكيلو.

سعر الكتكوت الأبيض 26 مايو “الأربعاء”

ارتفع سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء 26 مايو في العديد من الشركات وفق الأسعار التالية.

الوادي: 6.75 جنيه.

الوطنية: 8.5 جنيه.

العناني: 8.5 جنيه.

القاهرة للدواجن: 7 جنيه.

المراعي: 6 جنيه.

الفيروز: 7 جنيه.

أمات: 6.5 جنيه.

مكة المكرمة: 7.5 جنيه.

سيد زكريا: 6.75 جنيه.

أما أسعار الفراخ البيضاء فانخفضت اليوم 26 مايو إلى 27 جنيه للكيلو، وسجلت الفراخ الساسو الآن في بورصة الدواجن من 33 إلى 35 جنيه، والأمهات 18 جنيه.

سعر الكتكتوت الابيض والفراخ اليوم الثلاثاء 25 مايو

رواد النيل.. 5.5 جنيه.

البنا.. 5.7 جنيه.

العناني.. 8 جنيه.

الوطنية.. 8.5 جنيه.

الحرمين.. 6.5 جنيه.

الريان.. 7 جنيه.

المراعي.. 6 جنيه.

الوادي.. 6.5 جنيه.

القاهرة.. 6.75 جنيه.

أما سعر الفراخ البيضاء اليوم 25 مايو سعر 28 جنيه، والساسو متوسط 33 جنيه، والأمهات.. 17 جنيه.

سعر الفراخ والكتكوت اليوم

ارتفعت اليوم الإثنين 24 مايو أسعار الكتكوت الابيض بالعديد من الشركات، في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الفراخ البيضاء انخفاضاً مقارنةً بأسعار الأيام الماضية.

أسعار الكتاكيت البيضاء 24 مايو

العناني: 8 جنيه.

القاهرة: 6.75 جنيه.

الوادي.. 6.5 جنيه.

الوطنية: 8.5 جنيه.

أمات: 6 جنيه.

المراعي: 5 جنيه.

الكيان: 5.5 جنيه.

البنا: 5 جنيه.

رواد النيل: 5 جنيه.

سيد زكريا:6 جنيه.

المصرية الهولندية: 5 جنيه.

أسعار الفراخ البيضاء والساسو والأمهات اليوم 24 مايو

الفراخ البيضاء.. 28 جنيه سعر الكيلو اليوم.

الفراخ الساسو.. 32 جنيه سعر الكيلو اليوم

الفراخ الأمهات.. 17 جنيه

أسعار الكتكوت والفراخ اليوم الأحد 23 مايو 2021

ارتفعت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 23 مايو في العديد من الشركات، عقب استقرار لم يدم طويلاً، وجاءت أسعار اليوم وفق الآتي.

الشركة العناني القاهرة الوادي نيوهوب إيجيبت السقا الوطنية المراعي رواد النيل سعر الكتكوت الأبيض اليوم 7.25 جنيه 6.25 جنيه 6.25 جنيه 6.75 جنيه 4 جنيه 8 جنيه 5 جنيه 5 جنيه

أما سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد 22 مايو فاستقرت على نفس أسعار السبت، وذلك وفق الأسعار التالية.

سعر كيلو الفراخ البيضه 29 جنيه سعر الفراخ الساسو اليوم الأحد 23 مايو 32 جنيه سعر الفراخ الأمهات اليوم 17 جنيه

سعر الكتكوت الابيض السبت 22 مايو

شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت 22 مايو استقراراً في أغلب الشركات المنتجة للكتكوت وفق ما يلي.

الشركة سعر الكتكوت الأبيض السبت 22 مايو السقا 3.5 جنيه العناني 7.25 جنيه الوادي 6 جنيه المراعي 4.75 جنيه الوطنية 7.25 جنيه القاهرة 5.5 رواد النيل 4.5 جنيه

كما استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بولرصة الدواجن وفق الأسعار التالي ذكرها.

فراخ بيضا متوسط أسعر السوق السبت 29 جنيه فراخ ساسو متوسط 32 جنيه فراخ أمهات 17 جنيه سعر الكيلو اليوم

أسعار الكتاكيت والفراخ اليوم

جاءت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم 21 مايو وفق الأسعار التالية.

الوادي: 5.25 جنيه.

القاهرة: 5.5 جنيه.

المراعي: 4.75 جنيه.

الوطنية: 6.75 جنيه.

رواد النيل: 4.5 جنيه.

د سيد زكريا: 6 جنيه.

أما سعر الفراخ البيضاء والساسو والأمهات اليوم فجاءت كالتالي.

الفراخ البيضاء: 30 جنيه بارتفاع جنيه عن الأمس

الفراخ الساسو: 32 جنيه بزيادة عن أسعار الأمس.

الفراخ الأمهات: 18 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 19 مايو

شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء 19 مايو زيادة جديدة في عدد من الشركات واستقراراً بشركات أخرى وفق ما يلي.

العناني الوادي القاهرة الوطنية المراعي رواد النيل أمات 7.25 جنيه 5.25 جنيه 5.5 جنيه 6.75 جنيه 4.5 جنيه 4.5 جنيه 5.5 جنيه

أما أسعار الكتاكيت البلدي والساسو والبط وفق أسعار بورصة منير السقا فجاءت كالتالي

نوع الكتكوت سعر الكتكوت اليوم الأربعاء 19 مايو ساسو 2 جنيه بلدي 2 جنيه فيومي 2 جنيه هجين 2 جنيه بط مولر 6 جنيه بط مسكوفي 7 جنيه سمان عمر أسبوعين 2.75 جنيه كتكوت ابيض 3.5 جنيه

أما أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 19 مايو فارتفعت مقارنة بأسعار الأمس لتسجل الآن في بورصة الدواجن 29 جنيه، أما سعر كيلو الفراخ الساسو فسجل اليوم 30 جنيه، واستقرت افراخ الأمهات عند 18 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض اليوم وأسعار الفراخ

الشركة العناني السقا القاهرة الوادي الوطنية سيد زكريا المراعي رواد النيل سعر الكتكوت الابيض الثلاثاء 7 جنيه 3.5 جنيه 5.25 جنيه 5.25 جنيه 6.5 جنيه 6 جنيه 4 جنيه 4.5 جنيه

وحول سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 18 مايو فجاء وفق الآتي

سعر الفراخ البيضاء اليوم سعر الفراخ الساسو اليوم سعر الفراخ الأمهات اليوم 28 جنيه 31 جنيه 18 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 17 مايو

شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الإثنين 17 مايو زيادة مفاجئة في بعض الشركات واستقرار حذر في شركات أخرى، وذلك على النحو التالي:

العناني الوادي الوطنية السقا المصرية الهولندية مكة المكرمة رواد النيل الإسكندرية 7 جنيه 5 جنيه 6 جنيه 3.5 جنيه 4.5 جنيه 6 جنيه 4.5 جنيه 4.5 جنيه

أما سعر الفراخ البيضاء والساسو والأمهات اليوم فجاء كما يلي.

سعر الفراخ البيضا 29 جنيه سعر الساسو اليوم 31 جنيه سعر الفراخ الأمهات 18 جنيه

سعر الكتكوت اليوم والفراخ الأحد 16 مايو

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد الموافق 16 مايو الجاري 2021 على نفس أسعار الأمس، وتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم ما بين 2.5 جنيه كما في المصرية الهولندية وهو أقل سعر في السوق، و7.5 جنيه كما كأعلى سعر اليوم كما في شركة العناني، وسجل سعر كيلو الفراخ الساسو والبيضاء اليوم الأحد 31 جنيه.

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شهدت أسعار الكتاكيت والفراخ اليوم السبت الموافق الخامس عشر من مايو الجاري استقراراً في الأسعار على نفس أسعار اليومين الماضين وعدم حدوث أي تغيرات في الأسعار، لتسجل الفراخ البيضاء 31 جنيه والساسو 32 جنيه، كما تراوح الكتكوت الأبيض ما بين 2.5 جنيه كأقل سعر كما في المصرية الهولندية، و7.5 لشركة العناني وهو أعلى سعر اليوم

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة 14 مايو

استقر اليوم الجمعة 14 مايو الجاري أسعار الفراخ والكتاكيت البيضاء، لتسجل الفراخ الساسو الآن 32 جنيه والفراخ البيضاء 31 جنيه، وسعر الكيلو في الفراخ الأمهات يسجل اليوم 16 جنيه.

أما أسعار الكتاكيت فاستقرت هي الأخرى على نفس أسعار أمس الخميس ليسجل الكتوت 3 جنيه بمنير السقا، و7.5 بالعناني، و3.5 برواد النيل و4 جنيه بالمراعي، و5 جنيه بالوادي، و2.5 بالمصرية الهولندية.

سعر الكتكوت الأبيض الخميس 14 مايو

ارتفع اليوم الخميس 13 أبريل أول أيام عيد الفطر سعر الكتكوت الابيض بعدد من الشركات الكبرى المنتجة والموزعة للكتاكيت على نحو ما يلي.

الشركة سعر الكتكوت أول يوم العيد العناني 7.5 جنيه الوطنية 6 جنيه الإسكندرية للدواجن 4.5 جنيه الوادي 5 جنيه السقا 3 جنيه المراعي 4 جنيه القاهرة 4.5 جنيه

أما سعر الفراخ البيضاء والساسو اليوم الخميس 13 مايو فارتفعت هي الأخرى مع قدوم أول بيوم لعيد الفطر، لتسجل الفراخ البيضاء 31 جنيه والفراخ الساسو 32 جنيه والفراخ الأمهات 16 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض الأربعاء 12 مايو

شهد سعرالكتكوت الأبيض الأربعاء 12 مايو زيادة مفاجئة وكبيرة اليوم، وتأتي هذه الزيادة في أسعار الكتاكيت تزامناً مع ارتفاع أسعار الفراخ الأربعاء آخر أيام شهر رمضان الكريم، وجاءت الأسعار اليوم كالتالي:

الشركة العناني الوادي الفيروز السقا الوطنية البدرشين المراعي رواد النيل سعر الكتكوت الابيض الأربعاء 7.5 جنيه 5 جنيه 5.5 جنيه 3 جنيه 6 جنيه 4.5 جنيه 4 جنيه 3.5 جنيه

أما أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 12 مايو فارتفعت جنيهاً في سعر اليلو مقارنة بأسعار الأمس، وذلك على النحو التالي.

سعر الفراخ البيضاء آخر يوم في رمضان سعر الفراخ الساسو 12 مايو سعر الفراخ الأمهات اليوم الأربعاء 31 جنيه 32 جنيه 16 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض والفراخ البيضاء اليوم 12 مايو

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 11 مايو بعد موجة كبيرة من الإنخفاضات على مدار الأيام الماضية، وجاء سعر الكتكوت الأبيض الثلاثاء وفق ما يلي.

العناني: 6 جنيه.

الإسكندرية: 4.5 جنيه.

المراعي: 4 جنيه.

السقا: 2 جنيه.

رواد النيل: 3.5 جنيه.

المصرية الهولندية: 3 جنيه.

الوطنية: 6 جنيه.

الوادي: 4.75 جنيه.

القاهرة: 4.5 جنيه.

أسعار الفراخ الثلاثاء 11 مايو

أما سعر الفراخ اليوم “البيضاء” فسجلت 30 جنيه.

وحول سعر كيلو الفراخ الساسو فسجلت 31 جنيه.

أما الفراخ الأمهات، فسجلت الآن 16 جنيه.

سعر الفراخ اليوم الإثنين 10 مايو

واصل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الإثنين 10 مايو تأرجحة من جديد، ليرتفع سعره ببعض الشركات وينخفض في شركات أخرى ويستقر في أغلب الشركات، حيث انخفض جنيهاً في شركة الإسكندرية ويرتفع 25 قرش في شركتي الوادي والقاهرة، وجاءت أسعار اليوم كالآتي.

الشركة العناني الإسكندرية الحرمين السقا الوادي رواد النيل القاهرة المصرية الهولندية سعر الكتكوت الأبيض الإثنين 10 مايو 6 جنيه 4.5 جنيه 5 جنيه 2 جنيه 4.75 جنيه 3.5 جنيه 4.5 جنيه 3 جنيه

أما سعر الفراخ البيضاء اليوم 10 مايو فارتفعت لتسجل 30 جنيه للكيلو، كما ارتفعت الفراخ الساسو لـ31 جنيه، واستقرت الفراخ الأمهات عند 16 جنيه للكيلو.

سعر الكتكوت الأبيض الأحد 9 مايو

جاءت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 9 مايو على نفس أسعار أمس السبت، لتسجل 6 في شركتي العناني والوطنية، و2 جنيه في بورصة منير االسقا، و3.5 في شركة رواد النيل، و3 جنيه في المصرة الهولندية، و5.5 جنيه في المصرية الهولندية، أما سعر الكتكوت الساسو والبلدي والهجين والفيومي فسجل اليوم 1.75 جنيه وفق أسعار بورصة منير السقا.

أما أسعار الفراخ البيضاء اليوم فسجلت 29 جنيه، بينما سجلت الساسو اليوم 31 جنيه سعر الكيلو، والفراخ الأمهات استقرت اليوم الأحد 9 مايو عند 16 جنيه.

أسعار الكتكوت الأبيض اليوم السبت 8 مايو

استقرت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم السبت 8 مايو لتسجل 2 جنيه في منير السقا و3 جنيه بالمصرية الهولندية و3.5 في رواد النيل، و6 جنيه في العناني والوطنية، و5.5 جنيه في الإسكندرية، أما سعر الفراخ البيضاء اليوم 8 مايو “السبت” فسجلت 29 جنيه للأبيض و31 جنيه للساسو و16 جنيه للفراخ الأمهات.

أسعار الكتكوت والفراخ الجمعة 7 مايو

استقرت اليوم أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة 7 مايو بعد موجة كبيرة من الإنخفاض في الأسعار على مدار الأسبوع الماضي، وجاءت أسعار اليوم كالتالي:

السقا: 2 جنيه.

العناني: 6 جنيه.

القاهرة: 4.25 جنيه.

الوادي: 4.5 جنيه.

الإسكندرية: 5.5 جنيه.

المصرية الهولندية: 3 جنيه.

رواد النيل: 3.5 جنيه.

أما سعر الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 7 مايو فجاءت كالتالي:

الفراخ البيضاء: 28 جنيه.

الفراخ الساسو: 30 جنيه.

الفراخ الأمهات: 16 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض اليوم الخميس 6 مايو

جاءت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الخميس الموافق السادس من مايو الجاري وفق ما يلي:

الشركة المصرية الهولندية السقا المراعي القاهرة الوادي العناني أمات الإسكندرية سعر الكتكوت اليوم 3 جنيه 2 جنيه 4 جنيه 4.25 جنيه 4.5 جنيه 6 جنيه 5 جنيه 5.5 جنيه

أما أسعار الفراخ الساسو والبيضاء والأمهات فجاءت كما يلي:

فراخ بيضاء فراخ ساسو فراخ أمهات 28 جنيه بانخفاض جنيه عن أسعار الأمس 30 جنيه 16 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض الأربعاء 5 مايو

شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء انخفاضاً ملحوظاً في العديد من الشركات العاملة بالسوق المصري، وجاءت أسعار اليوم كالتالي:

الشركة السقا العناني القاهرة الوادي المصرية الهولندية رواد النيل المراعي الكيان سعر الكتكوت اليوم 5 مايو 2 جنيه 6 جنيه 4.25 جنيه 4.5 جنيه 3 جنيه 4 جنيه 4 جنيه 6 جنيه

أما سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 5 مايو فسجلت ارتفاعاً مفاجئاً بمقدار 2 في الكيلو، لتسجل الآن 29 جنيه للكيلو مقارنةً بـ27 جنيه أمس، أما الفراخ الساسو فسجلت اليوم 30 جنيه، والأمهات 16 جنيه

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سعر الكتكوت الابيض اليوم الثلاثاء 4 مايو

وقعت تغيرات جديدة في سعر الكتكوت الابيض اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021، وجاءت أسعار اليوم وفق مايلي:

الشركة العناني القاهرة الوادي السقا رواد النيل المراعي أمات سعر الكتكوت الثلاثاء 4 مايو 7 جنيه 4 جنيه 4.5 جيه 2.75 4 جنيه 4 جنيه 5 جنيه

أما أسعار الفراخ الثلاثاء فجاءت كالتالي

سعر الفراخ البيضه سعر الساسو اليوم سعر الفراخ الأمهات 27 جنيه 30 جنيه 16 جنيه

سعر الكتكوت الإثنين 3 مايو

شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم الإثنين استقراراً حذراً في الشركات، مع ارتفاعه ارتفاع طفيف في بعض الشركات عقب الإنخفاض الكبيرالذي شهده على مدار الأيام الماضية، وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم وفق الأسعار التالية.

العناني: 7 جنيه.

السقا: 2.75 جنيه.

الوادي: 4.5 جنيه.

نيوهوب إيجيبت: 6 جنيه.

الوطنية: 6 جنيه.

أمات: 5 جنيه.

المراعي: 4 جنيه.

أما أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 3 مايو الجاري فسجلت 27 جنيه، بينما سجلت الفراخ الساسو 30 جنيه والفراخ الأمهات 16 جنيه.

سعر الكتكوت الأحد 2 مايو

واصل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 2 مايو تراجعه من جديد في عدد من الشركات، وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم وفق ما يلي:

سعر الكتكوت شركة السقا: 2.5 جنيه.

العناني: 6 جنيه.

القاهرة: 3.5 جنيه.

الفيروز: 4.5 جنيه.

الوطنية: 6 جنيه.

مكة المكرمة: 4 جنيه.

الحرمين: 4.5 جنيه.

المراعي: 4 جنيه.

رواد النيل: 4.75 جنيه.

أما أسعار الفراخ البيضاء اليوم فسجلت 28 جنيه، والساسو 30 جنيه والفراخ الأمهات 17 جنيه.

سعر الكتكوت اليوم السبت 1 مايو

واصل سعر الكتكوت الابيض اليوم السبت 1 مايو تراجعه الكبير في العديد من الشركات، وأرجع البعض هذا التراجع إلى وجود ركود في حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية، وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم وفق الأسعار الآتية.

الشركة السقا العناني القاهرة للدواجن الفيروز أمات المصرية الهولندية الإسكندرية المراعي سعر الكتكوت اليوم 2 جنيه 6 جنيه 3.75 جنيه 4 جنيه 4.5 جنيه 3 جنيه 5.5 جنيه 3.5 جنيه

كما سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 1 مايو 26 جنيه، أما سعر الفراخ الساسو اليوم فسجلت 30 جنيه للكيلو، كما تراجعت أسعار الفراخ الأمهات اليوم لتسجل 17 جنيه فقط سعر الكيلو.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة 30 أبريل 2021

واصلت سعر الكتكوت الأبيض تراجعه من جديد في الشركات المتواجدة بالسوق المصري، ووصل إلى أدني سعر له منذ شهور، ليسجل اليوم الجمعة 30 أبريل 2 جنيه فقط كما في بورصة منير السقا، كما سجل 3.75 في شركة القاهرة للدواجن، والتي تجاوز فيها سعر الكتكوت الـ10 جنيه قبل عدة أيام، وجاءت أسعار اليوم كما يلي.

الشركة السقا القاهرة البنا المراعي الوطنية الوادي الفيروز سعر الكتكوت اليوم 2 جنيه 3.75 جنيه 5 جنيه 3.5 جنيه 6 جنيه 5 جنيه 4 جنيه

كما انخفضت اليوم أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن لتسجل الجمعة 30 أبريل 26 جنيه فقط مقارنةً بـ27 جنيه بالأمس، كما سجلت الفراخ الساسو 30 جنيه والبيضاء أمهات بـ17 جنيه فقط.

سعر الكتكوت الابيض اليوم الخميس 29 أبريل

شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الخميس 29 أبريل الجاري تراجعاً كبيراً، بخلاف التراجع الذي سجله على مدار الأام الماضية، ليصل اليوم بعد التراجع الأخير إلى جنيهان ونصف فقط لا غير كما في شركة منير السقا.

الشركة المراعي منير السقا القاهرة للدواجن الوادي الوطنية العناني الإسكندرية للدواجن سعر الكتكوت اليوم 3.5 جنيه 22.5 جنيه 4.5 جنيه 5 جنيه 6 جنيه 7 جنيه 5.5 جنيه

كما استقرت سعر الفراخ اليوم الخميس على نفس أسعار أمس، وسجلت الفراخ البيضاء اليوم 27 جنيه، بينما سجلت الساسو سعر 31 جنيه، وسجلت الفراخ الأمهات اليوم الخميس 17 جنيه فقط.

سعر الكتكوت الابيض اليوم الأربعاء 28 أبريل

شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم تراجعاً جديداً وكبيراً في عدد من الشركات العاملة بالسوق المصري، ووصل هذا التراجع إلى جنيه ونصف كما شركة المراعي، وذلك بالرغم من استقرار أسعار الفراخ والتي ثبتت على 27 جنيه للأبيض و31 جنيه للساسو و18 جنيه سعر الفراخ الأمهات اليوم، وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 28 أبريل وفق ما يلي.

الشركة السقا المراعي العناني الوادي القاهرة الوطنية أمات البنا سعر الكتكوت اليوم 3 جنيه 3.5 جنيه 7 جنيه 5.5 جنيه 5 جنيه 6 جنيه 5 جنيه 5.5 جنيه

سعر الكتكوت الابيض اليوم الثلاثاء 27 أبريل

الشركة سعر الكتكوت اليوم العناني 8 جنيه السقا 3.25 جنيه وهو أقل سعر الوادي 5.5 جنيه الفيروز 5.5 جنيه المراعي 5 جنيه البنا 6 جنيه رواد النيل 4.75 جنيه الإسكندرية 6.5 جنيه الحرمين 6.5 جنيه

أما سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء فسجلت 27 جنيه في بورصة الدواجنـ والساسو 31 جنيه والفراخ الأمهات سجلت 18 جنيه فقط بتراجع جديد عن أسعار الأمس.

سعر الكتكوت الابيض اليوم الإثنين 26 أبريل 2021

شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم الإثنين 26 أبريل تراجعاً جديداً ليسجل 3 جنيه فقط في بورصة منير السقا، وانخفاضه في بعض الشركات الأخرى، وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم وفق الأسعار التالية.

الشركة السقا العناني الوادي القاهرة للدواجن المراعي رواد النيل سعر الكتكوت اليوم 3 جنيه 8 جنيه 6.5 جنيه 5.5 جنيه 5 جنيه 4.75 جنيه

أما سعر الفراخ البيضاء فشهدت تراجعاً جديداً هي الأخرى لتسجل 27 جنيه فقط في معظم الشركات، وجاء أسعار الفراخ الإثنين 26 أبريل وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء سعر الفراخ الساسو سعر الفراخ الأمهات 27 جنيه متوسط الأسعار 31 جنيه متوسط الأسعار 19 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض الأحد 25 أبريل 2021

سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم تراجعاً في عدد من الشركات العاملة بالسوق المصري، وعلى رأسها شركة القاهرة للدواجن والتي سجل فيها اليوم 5.5 جنيه فقط مقارنة بـ10.25 قبل أيام قليلة، كما سجل الكتكوت الأبيض 8.5 في شركة العناني، و8 جنيه في الوطنية و5 جنيه في شركة المراعي و3.5 جنيه فقط عند منير السقا، وأمات 7 جنيه والكيان 6 جنيه.

أما سعر الفراخ اليوم في بورصة الدواجن فسجلت متوسط 28 جنيه للأبيض ومتوسط 31 جنيه سعر الفراخ الساسو اليوم الأحد 25 أبريل الجاري، أما الفراخ الأمهات فسجلت 21 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت 24 أبريل

الشركة سعر الكتكوت اليوم السبت 24 أبريل الوادي 6.75 جنيه القاهرة للدواجن 6.25 جنيه السقا 3 جنيه الفيروز 5.5 جنيه المراعي 4.5 جنيه العناني 8.5 جنيه الوطنية 8.5 جنيه نيوهوب إيجيبت 8 جنيه سيد زكريا 7 جنيه

أما سعر الفراخ اليوم البيضاء والساسو فجاء وفق الأسعار التالية:

منير السقا: 29 جنيه الفراخ البيضاء و32 للفراخ الساسو.

رئيس رابطة مربي الدواج: 30 جنيه للأبيض و33 جنيه للساسو.

المنصورة للدواجن: 29 جنيه أبيض و32 جنيه ساسو.

محمد عادل: 29 جنيه للأبيض و31 جنيه للساسو.

بورصة جنوب الصعيد: 28.5 جنيه أبيض و35 جنيه ساسو.

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 23 أبريل

شهد سعر الكتكوت الأبيض الجمعة 23 أبريل الجاري 2021 تراجعاً جديداً في بعض الشركات واستقراراً في شركات أخرى، وذلك وفق الأسعار التالية.

الشركة العناني السقا المراعي القاهرة للدواجن الوادي البنا مكة المكرمة رواد النيل الحرمين سعر الكتكوت الابيض اليوم الجمعة 23 أبريل 8.5 جنيه 3 جنيه 4.5 جنيه 6.25 جنيه 6.75 جنيه 7 جنيه 6 جنيه 4.5 جنيه 6.5 جنيه

أما سعر الفراخ البيضاء اليوم فسجلت 29 جنيه والفراخ الساسو 32 جنيه والأمهات 21 جنيه.

أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 22 أبريل 2021

الشركة سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 22 أبريل سيد زكريا 7 جنيه منير السقا 3 جنيه مكة المكرمة 6 جنيه المراعي 4.5 جنيه القاهرة للدواجن 6 جنيه الفيروز 5.5 جنيه العناني 8.5 جنيه الوطنية 8.5 جنيه الوادي 6.75 جنيه

كما ارتفعت أسعار الفراخ البيضا اليوم الخميس مقارنةً بأسعار الأربعاء 21 أبريل، وجاءت أسعار الدواجن اليوم الخميس 22 أبريل الجاري بعد التغيرات الأخيرة في الأسعار وفق ما يلي.

الشركة سعر الفراخ البيضاء اليوم سعر الفراخ الساسو اليوم رئيس رابطة الدواجن 30 جنيه 34 جنيه بورصة جنوب الصعيد 31 جنيه 35 جنيه منير السقا 29 جنيه 32 جنيه المنصورة للدواجن 29 جنيه 32 جنيه محمد عادل 29 جنيه 33 جنيه أحمد عامر 29 جنيه — فوزي تفاحة 29 جنيه —

وحول سعر الكتكوت الأبيض اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية، فقد استقرت أسعاره من جديد، وذلك بعد زيادة بلغت نحو 4 جنيه في سعر الكتكوت في مارس الماضي في بعض الشركات، حيث سجل الكتكوت الأبيض حينها في شركة الوطنية 13.5 جنيه، و12 جنيه في شركة المراعي، كما سجلت أسعار الكتاكيت في شركة الوادي اليوم 14.25 جنيه، أما أسعارالكتاكيت اليوم بعد تراجعها الكبير فقد جاءت وفق ما يلي

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء 21 أبريل 2021

العناني: 8.5 جنيه.

القاهرة للدواجن: 6 جنيه.

الوادي: 7.75 جنيه.

نيوهوب إيجيبت: 8.5 جنيه.

الفيروز: 5.5 جنيه.

منير السقا: 3.5 جنيه وهو أقل سعر في السوق.

سيد زكريا: 7 جنيه.

كما سجلت أسعار البيض الأحمر اليوم متوسط 34 جنيه للكرتونة، و30 جنيه للبيض الأبيض، أما أسعار الفراخ البيض البيضاء اليوم متوسط 28 جنيه سعر الكيلو، وسجلت الفراخ الساسو متوسط 33 جنيه، والفراخ الأمهات 21 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021

شهدت أسعار الكتكوت الابيض اليوم الثلاثاء 20 أبريل الجاري 2021 استقراراً حراً بعد انخفاض كبير لحق بها في جميع الشركات خلال الـ48 ساعة الماضي.

الشركة سعر الكتكوت اليوم الثلاثاء 20 أبريل العناني 8.5 جنيه القاهرة للدواجن 5.75 جنيه الوادي 5.75 جنيه الوطنية 9 جنيه أمات 9 جنيه الإسكندرية 6.5 جنيه المراعي 5.5 جنيه

أما سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021 فشهدت ارتفاعاص طفيفاً في بعض الشركات بعد انخفاض كبير على مدار الأيام الماضية.

الشركة محمد عادل جنوب الصعيد منير السقا النصورة للدواجن رئيس رابطة مربي الدواجن سعر الفراخ البيضاء اليوم 28 جنيه 31 جنيه 30 جنيه 30 جنيه 30 جنيه سعر الفراخ الساسو اليوم 31 جنيه 35 جنيه 33 جنيه 33 جنيه 34 جنيه

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سعر الكتكوت الابيض اليوم الإثنين 19 أبريل

استمر سعر الكتكوت الابيض اليوم الإثنين 19 أبريل في التراجع من جديد ليصل هذا التراجع إلى نحو 6 جنيه في الكتكوت ببعض الشركات ولك خلال 72 ساعة فقط، وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم وفق الأسعار التالية:

العناني: 8.5 جنيه.

القاهرة للدواجن: 5.75 جنيه.

الوادي: 7.75 جنيه.

الوطنية: 9 جنيه.

أمات: 9 جنيه.

الكيان: 6 جنيه.

المراعي: 5.5 جنيه.

البنا: 8.5 جنيه.

المصريه العههولندية: 6 جنيه.

نيوهوب إيجيبت: 10 جنيه.

أما أسعار الفراخ البيضاء اليوم فسجلت متوسط 28 جنيه ويقل سعر التنفيد قليلاً عن ها السعر، كما سجل سعر الفراخ الساسو اليوم متوسط 33 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض اليوم الأحد 18 أبريل 2021

سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 18 أبريل تراجعاً في جميع الشركات العاملة بالسوق، وجاءت أسعار اليوم وفق ما يلي:

الشركة سعر الكتكوت الأبيض اليوم 18 أبريل 2021 العناني 9.5 جنيه القاهرة للدواجن 7.5 بانخفاض جنيهان عن أسعار الأمس الوادي 8.75 جنيه بانخفاض 75 قرش عن أسعار أمس نيوهوب 10 جنيه بانخفاض 50 قرش الفيروز 6.5 جنيه الوطنية 10 جنيه أمات 9 جنيه الكيان 7 جنيه المراعي 5.5 بانخفاض 1.25 جنيه عن أسعار الأمس

أما أسعار الفراخ البيضاء اليوم 18 أبريل فسجلت هي الأخرى تراجعاً كبيراً لتسجل 26 جنيه في أغلب الشركات، مقارنة بـ33 جنيه الأسبوع قبل الماضي.

أسعار الكتاكيت 17 أبريل

شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم استقراراً ببعض الشركات وتراجعاً بشركات أخرى وزيادة بشركات ثالثة، حيث سجل الكتكوت في بورصة منير السقا اليوم 4 جنيه، وفي الوادي 9.5 جنيه، وفي العناني 9.75 جنيه، وفي القاهرة للدواجن 9.75 جنيه، و6.75 جنيه في المراعي، و7 جنيه بمكة المكرمة وسيد زكريا.

أما سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت 17 أبريل فسجلت انخفاضاً جديداً لتسجل متوسط 28 جنيه، وأقل سعر 27 جنيه في بعض الشركات، و29 جنيه هو أعلى سعر اليوم في بورصة رئيس رابطة مربي الدواجن، أما سعر الفراخ الساسو اليوم فسجلت متوسط 34 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 16 أبريل

الشركة سعر الكتكوت الأبيض اليوم 16 أبريل شركة مكة المكرمة 7 جنيه د سيد زكريا 7 جنيه المراعي 6.75 جنيه منير السقا 4.5 جنيه العناني 9.75 جنيه الوادي 9.5 جنيه القاهرة للدواجن 9.5 جنيه الإسكندرية 7.5 جنيه الحرمين 8 جنيه

سعر الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 16 أبريل الموافق 4 رمضان

الشركة سعر الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 4 رمضان سعر الفراخ الساسو اليوم الجمعة 16 أبريل 4 رمضان رئيس رابطة الدواجن 30 جنيه 34 جنيه منير السقا 29 جنيه 36 جنيه المنصورة للدواجن 29 جنيه 36 جنيه محمد عادل 29 جنيه 34 جنيه أحمد عامر 29 جنيه —-

سعر الكتكوت الابيض 15 أبريل 2021

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم استقراراً حذراًَ في جميع الشركات العاملة بالسوق، وانخفاض كبير في بعضها، حيث سجلت 4.5 جنيه في بورصة منير السقا اليوم، و6.75 في شركة المراعي، و9.75 جنيه في الوطن، و7.5 في شركة الإسكندرية، أما أسعار الفراخ البيضاء فسجلت اليوم 31 جنيه، والساسو 35 جنية.

أسعار 13 أبريل 2021

شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم 13 أبريل تراجعاً كبيراً مقارنة بأسعار الأمس، حيث تراجع في العديد من البورصات والشركات الكبرى العاملة بالسوق، وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم وفق الأسعار التالية:

العناني: 10.75 جنيه.

رواد النيل: 6.5 جنيه.

القاهرة للدواجن: 9 جنيه.

منير السقا: 5 جنيه.

الوادي: 10 جنيه.

الحرمين: 8 جنيه.

نيوهوب إيجيبت: 11.25 جنيه.

الفيروز: 7.5 جنيه.

البنا: 9.5 جنيه.

الوطنية: 10.75 جنيه.

أمات: 11 جنيه.

الإسكندرية: 7.5 جنيه.

الكيان: 7.5 جنيه.

المراعي: 7 جنيه.

القصبي: 7 جنيه.

مكة المكرمة: 10 جنيه.

الدسوقي جروب: 9.5 جنيه.

سيد زكريا: 7 جنيه.

وحول سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 13 أبريل فسجلت 31 جنيه سعر الكيلو بجميع البورصات والشركات المتواجدة بالسوق المصر، أما سعر الفراخ الساسو اليوم فتراوحت ما بين 33 جنيه إلى 36 جنيه، وسط توقعات بارتفاع أسعار الدواجن في رمضان، وذلك لزيادة الإستهلاك من المواطنين.

أسعار الكتاكيت الأحد 11 أبريل

الشركة منير السقا القاهرة للدواجن الوادي الوطنية الفيروز أمات الكيان المراعي مكة المكرمة سعر اكتكوت الأبيض اليوم 5 جنيه 9 جنيه 10 جنيه 10.75جنيه 7.5 جنيه 11 جنيه 7.5 جنيه 7 جنيه 10 جنيه

أما سعر الفراخ اليوم، فسجلت متوسط 31 جنيه في أغلب الشركات والبورصات، وسط توقعات بارتفاعها خلال أيام شهر رمضان.

سعر الكتكوت الابيض اليوم الأحد 11 أبريل 2021

شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 11 أبريل ارتفاعاً مفاجئاً في العديد من الشركات مع استقراره في شركات أخرى، وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم وفق الأسعار الآتية.

البنا: 9.5 جنيه.

الكيان: 7.5 جنيه.

الوطنية: 11.5 جنيه.

الوادي: 10.5 جنيه.

المراعي: 7 جنيه.

مكة المكرمة: 10 جنيه.

غرب البدرشين: 7 جنيه.

أما سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد 11 أبريل الجاري، فشهدت هي الأخرى ارتفاعا جديداً وذلك استمراراً للزيادات المتالية التي تضرب سعر الفراخ قبيل شهر رمضان، وسجلت الفراخ البيضاء اليوم متوسط 32 سعر المزارع في أغلب الشركات بالسوق المصري، أما الفراخ الساسو فسجلت اليوم ما بين 33 إلى 36 جنيه.

أسعار الكتاكيت 10 أبريل

الشركة سعر الكتكوت الأبيض اليوم القاهرة 11.5 جنيه الوادي 10.5 جنيه نيوهوب 11.25 جنيه الفيروز 7 جنيه الوطنية 11.75 جنيه أمات 11 جنيه الكيان 8.5 جنيه المراعي 6.75 جنيه سيد زكريا 7 جنيه

أما أسعار الفراخ البيضاء الآن في بورصة الدواجن فسجلت ما بين 30 إلى 32 جنيه في جميع الشركات والبورصات، و30 جنيه أقل سعر و32 جنيه أعلى سعر، وهذه أٍعار المزارع، أما أسعار المحلات فترتفع عن الأسعار المعلنة بقيمة قد تصل إلى 5 جنيهات في الكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم 9 أبريل

الوادي: 10.5 جنيه.

الوطنية: 11.75 جنيه.

القاهرة للدواجن: 11.5 جنيه.

الريان: 9 جنيه.

الحرمين: 8 جنيه.

سيد زكريا: 9 جنيه.

السقا: 6 جنيه.

المراعي: 6.75 جنيه.

أمات: 11 جنيه.

الكيان: 8.5 جنيه.

وحول أسعار الفراخ البيضاء عن يوم الجمعة 9 أبريل، فقد سجلت 31 جنيه متوسط الأسعار المتواجدة بالسوق الآن وفق آخر تحديث للشركات العاملة بالسوق، أما الفراخ الساسو فتراوحت ما بين 30 إلى 36 جنيه.

أسعار الكتكوت الأبيض يوم الخميس 8 أبريل

شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 8 أبريل تراجعاً في بعض الشركات واستقراراً في شركات أخرى، بالرغم من أسعار الفراخ البيضاء والساسو ارتفعت بشكل كبير خلال الأيام الماضية، وسجل الكتكوت الابيض اليوم في شركة الفيروز 8 جنيه، وفي شركة المراعي سجل 7 جنيه اليوم، أما سعر الكتكوت في في بورصة منير السقا فسجل 6 جنيه، بينما سجل 11.75 في شركة الوطنية و11.5 في شركة القاهرة للدواجن، و9 جنيه في مكة المكرمة والسيد زكريا والبنا.

أما سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس 8 أبريل فسجلت 31 جنيه في 99% من الشركات العاملة بالسوق، وسط توقعات بوجود ارتفاعت جديدة في الأسعار خلال الأيام المقبلة وفي شهر رمضان المبارك.

أسعار الكتاكيت بداية أبريل الجاري

القاهرة للدواجن: 10.5 جنيه.

الوطنية: 11.5 جنيه.

مكة المكرمة: 10 جنيه.

المراعي: 8.75 جنيه.

الوطن: 9.75 جنيه.

الوادي: 10.5 جنيه

أما سعر الفراخ البيضاء اليوم 1 أبريل فجاءت وفق الأسعار التالية

رئيس رابطة الدواجن: 28 جنيه للفراخ البيضاء و33 جنيه للفراخ الساسو.

محمود الجداوي: 28 جنيه أبيض، و31 ساسو.

منير السقا: 28 أبيض و34 ساسو.

المنصورة للدواجن: 28 للفراخ البيه و34 جنيه سعر كيلو الفراخ الساسو.

سعر الكتكوت اليوم 31 مارس 2021

شهد سعر الكتكوت الابيض اليوم ارتفاعاً في بعض الشركات واستقراراً في شركات أخرى، وجاءت أسعار اليوم وفق ما يلي:

الشركة سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء 31 مارس 2021 الوطنية 11.5 جنيه شركة القاهرة للدواجن 10.5 جنيه شركة البنا 10 جنيه الإسكندرية للدواجن 9.5 جنيه سيد زكريا 10 جنيه الحرمين 9 جنيه

أما أسعار الفراخ البيضاء اليوم فاستقرت على 27 جنيه في جميع الشركات، ما عدا بورصة الصعيد فسجلت 27.5 جنيه، أما الفراخ الساسو فسجلت متوسط 32 جنيه اليوم الأربعاء 31 مارس.

أسعار اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021

الشركة سعر الكتكوت اليوم القاهرة للدواجن 10.5 جنيه الوادي 10.5 جنيه نيوهوب إيجيبت 12 جنيه الفيروز 9.5 جنيه الوطنية 11.5 جنيه سيد زكريا 10 جنيه المراعي 8.75 جنيه

أما سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 30 مارس فجاء وفق الأسعار التالية:

الشركة سعر الفراخ البيضاء اليوم سعر الفراخ الساسو اليوم رئيس رابطة الواجن 28 جنيه 33 جنيه محمود الجداوي 27 جنيه 31 جنيه منير السقا 27 جنيه 34 جنيه المنصورة للدواجن 27 جنيه 34 جنيه محمد عادل 27 جنيه 33 جنيه عنتر سرور عوضه 27 جنيه 31 جنيه

أسعار الكتكوت الابيض اليوم الإثنين 29 مارس وأسعار الفراخ

شركة الوادي: 10.5 جنيه.

شركة القاهرة للدواجن: 10.5 جنيه.

نيوهوي: 12 جنيه.

الفيروز: 9.5 جنيه.

الوطنية: 11.5 جنيه.

د سيد زكريا: 10 جنيه.

مكة المكرمة: 9 جنيه.

المراعي: 9.5 جنيه.

أما سعر الفراخ البيضاء اليوم فقد جاءت وفق ما يلي:

رئيس رابطة الدواجن: 27 جنيه للفراخ البيضاء، و33 جنيه للفراخ الساسو.

منير السقا: 27 جنيه سعر الفراخ البيضاء اليوم، و34 جنيه سعر الفراخ الساسو.

محمود الجداوي: 27 جنيه للبيضاء، و31 جنيه للساسو.

المنصورة للدواجن: 27 جنيه للبيضاء و33 للفراخ الساسو.

محمد عادل: 27 للفراخ البيضا، و33 جنيه للساسو.

أسعار الكتاكيت الأحد 28 مارس

استقر سعر الكتكوت الأبيض اليوم في أغلب الشركات تقريباً، ليسجل في شركتي الوادي والقاهرة للدواجن 10.25 جنيه، و12 جنيه بنيوهوب إيجيبت، و10 جنيه في سيد زكريا ومكة المكرمة، و11.5 جنيه في الوطنية للدواجن، و7 جنيه في بورصة منير السقا، أما شركة المراعي فسجل 8.5 جنيه، أكا شركة الفيروز فسجل 9.25 جنيه، أما أسعار الفراخ اليوم فارتفعت بنحو جنيهاً في كل الشركات تقريباً، لتسجل 26 جنيه، سعر الفراخ البيضاء اليوم.

أسعار يوم الجمعة 26 مارس

هذا وقد شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم 26 مارس 2021 حال من الإنخفاض الملحوظ في العديد من الشركات، وسط توقعات بارتفاعه مرة أخرى خلال الأيام القادمة ومع اقتراب شهر رمضان، كما توقع رئيس رابطة الدواجن الدكتور عبد العزيز السيد ارتفاع أسعار الفراخ بنسبة تصل لـ25% وذلك خلال شهر رمضان والأيام القليلة التي تسبقه، وجاءت أسعار اليوم وفق ما يلي.

الشركة سعر الكتكوت الآن في البورصات والشركات العاملة بالسوق القاهرة للدواجن 10.5 جنيه محمود الجداوي 10.5 جنيه نيوهوب إيجيبت 12 جنيه شركة الفيروز 9.25 جنيه الوطنية 11.5 جنيه الكيان 10 جنيه المراعي 8.5 جنيه د سيد زكريا 10 جنيه مكة المكرمة 10 جنيه

أما أسعار الفراخ اليوم في بوصة الدواجن الرئيسية فقد سجلت ما بين 26 إلى 25 جنيه في أغلب الشركات العاملة بالسوق، وجاءت قائمة الأسعار اليوم 26 مارس كما هو موضح بالصورة التالية

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021

الشركة القاهرة للدواجن منير السقا الوادي شركة الوطنية أمات سعر الكتكوت الأبيض الآن 10.25 جنيه 8 جنيه 10.25 11.5 جنيه 10.50 جنيه

وحول أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 23 مارس فقد جاءت كما يلي:

الشركة رابط الدواجن منير السقا محمود الجداوي محمد عادل فوزي تفاحة محمد عثمان سعر الفراخ البيضاء 25 جنيه 25 جنيه 24 جنيه 24 جنيه 24 جنيه 24 جنيه سعر الفراخ الساسو 32 جنيه 33 جنيه 32 جنيه 33 جنيه — —

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أسعار الكتاكيت 20 مارس 2021

أسعار الكتكوت الأبيض بشركة الوطنية أسعار الكتكوت الأبيض بشركة الكيان أسعا ر الكتكوت الأبيض بشركة أمات أسعار الكتكوت الأبيض بشركة القاهرة للدواجن أسعار الكتكوت الأبيض بشركة الوادي 11 جنيه 9 جنيه 10.5 جنيه 9 جنيه 9.75 جنيه

وفي سياق متصل فقد سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم سعر 25 جنيه للكيلو، كما سجلت الدواجن البلدي 38 جنيه للكيلو، أما الساسو فسجلت 32 جنيه للكيلو مقارنةً بـ37 جنيه منتصف الأسبوع الماضي، مع ثبات أسعار الفراخ الأمهات عند 22 جنيه للكيلو، أما سعر كرتون البيض الأبيض فسجلت اليوم متوسط 38 جنيه للكرتونة، كما سجللت كرتون البيض البلدي ما بين 45 جنيه للكرتونة الواحدة.

أما بالنسبة إلى أسعار البط الفرنساوي فسجلت اليوم متوسط 24 جنيه للكيلو، وأما المسكوفي فسجل متوسط 47 جنيه للكيلو الواحدـ أما أسعار الرومي فسجلت 50 جنيه للكيلو، كما شهدت الأسعار اليوم بوجه عام حالة من الإستقرار الملحوظ في البيع والشراء، بالنسبة لأسعار الكتاكيت البيضاء والدواجن والبيض، وسوف نوافيكم بأي تغيرات في الأسعار على مدار الساعة.

البط الفرنساوي البط المسكوفي سعر الرومي 24 جنيه للكيلو 47 جنيه 50 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

كما أن هناك توقعات بارتفاع سعر بيع الكتكوت الأبيض والفراخ خلال الأيام القادمة، تزامناً مع زيادة حركة البيع والشراء على مدار اليومين الأخيرين، وإقبال المستهلك على شراء الكتكوت، وقرار الحكومة الأخير بتصدير الكتاكيت والبيض إلى غانا وليبيا، وكذلك شراء الدواجن كبديل أساسي لملايين الأسر المصرية عن أنواع البروتينات الأخرى.

سعر كيلو الدواجن البيضاء 25 للكيلو سعر الدواجن البلدي 38 جنيه للكيلو سعر الدواجن الساسو 32 جنيه للكيلو أسعار البط الفرنساوي 24 جنيه البط المسكوفي 47 جنيه أسعار الرومي اليوم 50 جنيه أسعار البيض البلدي متوسط 45 للكرتونة أسعار البيض الأبيض متوسط 38 جنيه للكرتونة

كما أشار رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إلا أنه سوف يتم إدخال جميع المربين إلى بورصة الدواجن، واحتساب قيمة تكلفة الكتكوت حتى تسمينه ووضع هامش ربح للمربي حتى لا يتأذى من انخفاض الأسعار، حيث أن الكثير من أصحاب المزارع تضرر من انخفاض سعر الدواجن تزامناً مع ارتفاع أسعار الأعلاف مما يؤدي إلى خسارتهم، وهذا ناتج عن فقدان أحد أهم الأسواق نتيجة أزمة كورونا، بعد انخفاض نسبة السياحة بشكل كبير، مما قلل الطلب على الدواجن، فالفنادق كانت سوق أساسي للدواجن.

أما عن أسعار الكتاكيت اليوم بشركة السقا فقد شهدت زيادة جديدة مقارنةً بأسعار الأمس وأسعار الأيام القليلة الماضية في جميع أنواع الكتاكيت “بيضاء وبلدي وفيومي وساسو”، مع وجود تغيرات أيضاً في أسعار كتاكيت البط، وجاءت أسعار اليوم للكتاكيت البيضاء والساسو والبلدي والفيومي والبط المولر والمسكوفي والسمان عمر أسبوعين وفق ما يلي:

كتكوت أبيض كتكوت ساسو كتكوت بلدي كتكوت هجين كتكوت فيومي بط مولر بط مسكوفي سمان عمر أسبوعين 7.5 جنيه 4 جنيه 1.75 جنيه 1.75 جنيه 2 جنيه 10 جنيه 10 جنيه 3.5 جنيه

فتح أسواق خارجية للكتاكيت والبيض

كما تحاول الدولة جاهدةً دعم قطاع الدواجن في مصر، نظراً لتحقيق اكتفاء ذاتي في هذا المجال، كما أن هناك قرارات بوقف استيراد أي كميات من الدواجن من الخارج، لعدم التأثير على السوق الداخلي، ولتشجيع المنتج المصري، وعدم تحميل المربين أي خسارة، على غرار التي حدثت العام الماضي، كما تقوم وزارة الزراعة بتسهيل إجراءات تراخيص المزارع للزيادة من أعدادها، مع دعم صغار المربين وتقديم النصائح اللازمة لهم.

وفي سياق متصل فقد بدأت الدولة تفتح أسواق خارجية للدواجن الآن، مما سيؤثر بالإيجاب على الثروة الداجنة في مصر، حيث قررت وزارة الزراعة منذ يومين تصدير كتاكيت وبيض مائدة إلى ليبيا وغانا، الأمر الذي سيفتح آفاق جديدة أمام المربين، وسيجذب استثمارات أجنبية، وطالبت شعبة الدواجن الحكومة بالعمل على فتح المزيد من الأسواق الخارجية لتصدير منتجات الدواجن إلى الخارج، للنهوض بالثروة الداجنة في مصر وكذلك لتشجيع المربين وأصحاب مزارع الفراخ.