انت الان تتابع تفاصيل خبر أسعار بورصة الدواجن .. سعر الفراخ اليوم الأحد 27 يونيو 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الفراخ اليوم 27 يونيو 2021 في بورصة الدواجن استقرار في سعر الكيلو وفق أسعار بورصة الدواجن الرئيسية الآن بعد تأرجح دام لنحو يومين، وخلال الأيام القليلة الماضية كان هناك استقرار في أسعار الدواجن البيضاء والساسو دام لأيام قليلة، وسبق الإستقرار زيادة قبل أسابيع قليلة لتتجاوز الثلاثين جنيهاً سعر الكيلو للدواجن البيضاء والساسو، كما شهدت أسعار الكتاكيت هي الأخرى ارتفاع في بعض الشركات العاملة بسوق الدواجن.

سعر الفراخ اليوم الأحد 27 يونيو وأسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن

كما تشهد أسعار الدواجن والفراخ استقرار ملحوظ منذ بداية العام الجاري، مع ارتفاع ملحوظ منذ أيام ولكنه لم يؤثر على حركة سوق الدواجن، وذلك على عكس ما كانت عليه أسعار الفراخ والكتاكيت في العام الماضي 2020 والتي شهدت تذبذباً كبيراً تأثراً بجائحة كورونا التي ضربت مصر والعالم أجمع في فبراير من العام الماضي، وخسارة أحد أهم أسواق الدواجن في مصر وهي الفنادق السياحية.

سعر الفراخ اليوم الأحد 27 يونيو 2021

استقرت اليوم أسعار الفراخ البيضاء عند 27 جنيه للكيلو، أما سعر الفراخ الساسو اليوم 27 يونيو فقد سجلت 32 جنيه، وسجلت الفراخ الأمهات 23 جنيه، أما أٍعار الكتاكيت فجاءت وفق ما يلي:

شركة العناني 6.5 جنيه.

الوادي 5.5 جنيه.

القاهرة للدواجن 6 جنيه.

المراعي 4 جنيه.

شركة رواد النيل 4.5 جنيه.

المصرية الهولندية بـ3.5 جنيه.

سعر الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

شهدت أسعار الفراخ اليوم استقرار في سعر الكيلو، لتسجل البيضاء اليوم الجمعة 25 يونيو 27 جنيه في بورصة الدواجنـ والفراخ الساسو سجلت 32 جنيه، كما استقر سعر كرتونة البيض عند 43.5 جنيه للبيض الأحمر و46.5 للبيض البلدي.

أما أسعار الكتاكيت فشهدت انخفاض اليوم في العديد من الشركات، لتسجل في الوطنية 7 جنيه مقارنة بـ7.5 جنيه بالأمس، أما القاهرة للدواجن فانخفض إلى 6 جنيه والوادي 5.5 جنيه، والعناني 6.5 جنيه.

سعر الفراخ اليوم الخميس 24 يونيو

جاءت أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس الرابع عشر من يونيو الجاري، وفق الأسعار الآتية.

سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم: 27 جنيه. سعر الساسو اليوم: 32 جنيه والتنفيذ 31 جنيه سعر كيلو الفراخ أمهات بيضاء: 23 جنيه. الكتكوت الابيض سجل أقل سعر اليو في السقا بـ3 جنيه. أعلى سعر للكتكوت اليوم 7.5 جنيه في شركة الوطنية. البيض الأبيض: 39.5 سعر الكرتونة في البورصة. البيض البلدي: 46 جنيه. البيض الأحمر: 43.5 جنيه

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 23 يونيو

شهدت أسعار الفراخ اليوم الأربعاء الموافق 23 يونيو الجاري حالة من الإستقرار الملحوظ، بالنسبة للفراخ البيضاء والأمهات والساسو، وذلك على النحو التالي.

سعر الفراخ البيضاء اليوم 27 جنيه سعر الفراخ الساسو اليوم 32 جنيه والتنفيذ على 31 جنيه سعر الفراخ الأمهات البيضاء اليوم 23 جنيه

سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 22 يونيو

استقر سعر الفراخ اليوم الثلاثاء عند 27 جنيه للبيضاء، و32 للساسو، و23 جنيه سعر كيلو الفراخ الأمهات، أما سعر البيض فارتفع اليوم لتسجل أسعار البورصة 46.5 جنيه للبيض البلدي، و43.5 متوسط كرتونة البيض الأحمر.

أما أسعار الكتاكيت في الشركات فاستقرت استقرار حذر اليوم في أغلب الشركات، لكنها ارتفعت في شركة الوطنية لتسجل 7.5 جنيه للكتكوت، وهو أعلى سعر اليوم، أما أقل سعر فكان في شركتي المراعي ورواد النيل وهو 4.5 جنيه للكتكوت.

سعر الفراخ اليوم 21 يونيو

شهدت أسعار الفراخ اليوم الإثنين في بورصة الدواجن استقراراً ملحوظًا، وذلل تسجل الفراخ البيضاء اليوم 21 يونيو سعر 27 جنيه للكيلو، كما يوجد أيضاً أسعار 28 جنيه، وتأرجحت الأسعار بين هذين الرقمين، أما الفراخ الساسو فسعر الكيلو بها ثابت عند 32 جنيه، وربما يصل سعر التنفيذ إلى 21 جنيه، وسجلت كرتونة البيض اليوم متوسط 42 جنيه للبيض الأحمر، و45 جنيه للبيض البلدي.

سعر الفراخ اليوم 20 يونيو

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 20 يونيو زيادة جديدة في الفراخ البيضاء والفراخ الأمهات “بيضاء” لتسجل الأن 28 جنيه للأبيض مقارنةً بـ27 أمي، و23 جنيه للأمهات البيضاء مقارنةً بـ22 أمس، أما سعر كيلو الساسو اليوم فهو 32 جنيه، وسعر كرتونة البيض الأحمر 42.5 جنيه، والبيض الابيض 39.5 جنيه، والبلدي 45.5 جنيه.

سعر الفراخ اليوم السبت 19 يونيو

شهدت أسعار الفراخ اليوم السبت 19 يونيو ارتفاع جنيه في سعر الكيلو مقارنة بأسعار أمس، لتسجل الدواجن البيضاء الآن 27 جنيه في البورصة والفراخ الساسو سجلت 32 جنيه، والأمهات 21 جنيه للكيلو، كما استقر البيض الأبيض في البورصة عند 29 جنيه سعر الكرتونة، واستقر البيض الأحمر على متوسط سعر 42 جنيه للكرتونة، كما سجلت الكرتون من البيض البلدب 45.5 جنيه.

سعر الفراخ اليوم 18 يونيو “الجمعة”

انخفضت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة الموافق 18 من يونيو الجاري، لتسجل 26 جنيه الآن للأبيض، و32 جنيه للساسو و21 جنيه للأمهات، أما الكتاكيت فاستقرت عند 4 جنيه في بورصة منير السقا، و6 جنيه في شركتي الوادي والعناني، و4.5 في شركة القاهرة للدواجن

سعر الفراخ اليوم 17 يونيو

يوجد استقرار في أسعار بورصة الدواجن اليوم 17 يونيو، وجاءت أسعار اليوم وفق ما يلي:

اللحم الابيض “فراخ بيضاء” اللحم الأحمر فراخ “ساسو” أعلى سعر 27 جنيه أعلى سعر 33 جنيه التنفيد 26 جنيه بالمزارع التنفيذ 31 جنيه

أما أسعار الكتاكيت فجاءت كالتالي

النوع كتكوت أبيض كتكوت ساسو كتكوت أبيض قطعان أعلى سعر اليوم 17 يونيو 7 جنيه 3.7 جنيه 3 جنيه أقل سعر اليوم الخميس 3.5 جنيه 3.5 جنيه 2.75 جنيه

سعر الفراخ اليوم 16 يونيو

استقرت أسعار الفراخ البيضاء والساسو والأمهات اليوم 16 يونيو وفق أسعار الأمس، ولم يحدث بها أي تغيرات، لتستقر البيضه على 27 جنيه و33 للساسو و21 سعر كيلو الأمهات البيضاء.

أما أسعار الكتاكيت البيضاء الأربعاء فشهدت تراجع في أسعار، ليستمر التراجع لليوم الثالث على التوالي وتسجل سعر الكتكوت في شركة الإسكندرية 6 جنيه، وفي سيد زكريا 7 جنيه، وفي العناني 6.5 جنيه، و5.5 في القاهرة للدواجن، و6 في الوادي.

سعر الكتاكيت اليوم 15 يونيو

استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 15 يونيو عند 27 جنيه والفراخ الأمهات عند 21 جنيه والفراخ الساسو عند 32 جنيه، وبالرغم من هذا الاستقرار في الأسعار إلا أن هناك انخفاض كبير في أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثا، لتسجل الآن 3.5 جنيه في منير السقا، وبعد أن كانت بـ10.25 في الوطنية تراجعت اليوم إلى 7 جنيه فقط، كما تراجعت الكتاكيت في شركة العناني من 9.5 جنيه إلى 7.25 اليوم.

سعر الفراخ البيضاء والساسو والأمهات اليوم 14 يونيو

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإ‘ثنين تأرجح ما بين 27 و28 جنيه بالنسبة إلى الفراخ البيضاء، كما كان هناك تأرجح أيضاً في سعر الفراخ الساسو، وتراوحت اليوم الإثنين ما بين 32 و33 جنيه للكيلو، لكن الكتكوت الابيض هو الذي شهد انخفاض كبير في الأسعار اليوم ليسجل في شركة المراعي 4.5 جنيه، وفي بورصة منير السقا 4 جنيه، وفي شركة الوطنية 8 جنيه، و7.75 في العناني، و6.5 في الوادي.

سعر الفراخ اليوم الأحد 13 يونيو وسعر البيض والكتكوت الأبيض

استقرت اليوم أسعار الفراخ الساسو والبيضاء والأمهات، عند 27 جنيه للأبيض و32 جنيه للساسو و21 جنيه للأمهات، وهي نفس أسعار الدواجن أمس السبت ولم يحدث عليها أي تغيرات.

أما الكتكوت الابيض فهو الذي شهد تغيرات اليوم، حيث انخفض بشكل مفاجئ بقيمة تتعدى أكثر من جنيهان كما في شركة المراعي، والتي سجل الكتكوت بها اليوم 5.75 جنيه، وفي الوطنية استقر عند 10.25 جنيه، وفي العناني انخفض إلى 8.5 جنيه، وفي رواد النيل سجل 6.5 جنيه.

سعر الفراخ اليوم السبت 12 يونيو وأسعار البيض والكتاكيت

جاءت أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 12 يونيو وفق الأسعار التالية.

سعر الفراخ البيضاء 27 جنيه.

سعر الفراخ الساسو اليوم 32 جنيه.

سعر الفراخ امهات 21 جنيه.

سعر البيض “أحمر” 42 جنيه للكرتونة.

سعر البيض “أبيض” 39 جنيه للكرتونة.

سعر البيض البلدي 45.5 جنيه للكرتونة.

سعر الكتكوت الأبيض شركات 10.25 في الوطنية وهو أعلى سعر اليوم السبت.

سعر الكتكوت الأبيض منير السقا 6.5 وهو أقل سعر اليوم.

سعر الفراخ البيضاء والساسو وأسعار البيض الجمعة 11 يونيو

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم تغيرات طفيفة في الأسعار ليسجل كيلو الأبيض اليوم الجمعة 11 يونيو 27 جنيه للكيلو، بينما ثبتت الساسو عند 33 جنيه، والفراخ الامهات عند 22 جنيه للكيلو، فيما ارتفعت أسعار البيض البلدي إلى 45 جنيه للكرتونة، والبيض الأحمر إلى 42 جنيه، والبيض الأبيض 39 جنيه للكرتونة، كما استقرت أسعار الكاكيت البيضاء اليوم الجمعة على نفس أسعار أمس الخميس.

أسعار الفراخ والكتاكيت اليوم 10 يونيو

سجلت اليوم الخميس أسعار الفراخ البيضاء سعر 28 للكيلو، وكيلو الفراخ الساسو اليوم 10 يونيو سجل 33 جنيه، أما سعر الفراخ الأمهات فسجلت 22 جنيه، كما شهدت أسعار البيض اليوم زيادة جديدة، ليسجل البيض الأببيض سعر 40 جنيه للكرتونة، والبيض الأحمر 41 جنيه، والبيض البلدي سعر 44.5 جنيه للكرتونة.

كما ارتفع سعر الكتكوت الأبيض الخميس 10 يونيو ليسجل لأول مرة 10.25 في الوطنية، و9.5 بالعناني، و8.5 في الوادي، و8 جنيه في الإسكندرية والمراعي، و9.25 في القاهرة للدواجن، و7 جنيه في رواد النيل.

سعر الفراخ الآن في بورصة الدواجن

استقرت اليوم الثلاثاء 8 يونيو سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن، عند 27 جنيه للأبيض، و33 جنيه سعر كيلو الساسو، و20 جنيه سعر كيلو الفراخ الأمهات، وذلك تزامناً مع ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض، والي جاءت أسعاره وفق ما يلي.

الوادي: 8.5 جنيه.

الوطنية: 10.25 جنيه.

العناني: 9.5 جنيه.

القاهرة للدواجن والإسكندرية: 8.5 جنيه.

سعر الفراخ اليوم الإثنين 7 يونيو

استقرت أسعار الفراخ اليوم الإثنين 7 يونيو وفق أسعار الأيام القليلة الماضية، دون أي تغيرات، ويأتي هذا الإستقرار في أسعار الدواجن تزامناً مع ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض، وجاءت أسعار اليوم كالتالي.

سعر الفراخ البيضه: 27 جنيه.

سعر الساسو: 33 جنيه.

سعر الأمهات: 20 جنيه للكيلو.

الكتكوت الأبيض شركة العناني: 9.5 جنيه.

الوادي: 8.5 جنيه.

المراعي: 7 جنيه.

الإسكندرية: 7.5 جنيه.

رواد النيل: 6.25 جنيه.

الوطنية: 9.9 جنيه.

سعر الفراخ الأحد 6 يونيو 2021

استقرت أسعار الفراخ البيضاء الأحد 6 يونيو عند 27 جنيه للكيلو وذلك منذ ثلاثة أيام تقريباً، كما استقرت أسعار الساسو هي الأخرى عند 33 جنيه للكيلو، والفراخ الأمهات سجلت 20 جنيه للكيلو.

أما أسعار الكتاكيت فاستقرت في العناني عند 9.5 جنيه، والقاهرة 9 جنيه والوادي 8.5 جنيه، وارتفعت في المراعي إلى 7 جنيه، وفي الإسكندرية ارتفعت لـ7.5، وسيد زكريا 7.5 جنيه، ورواد النيل 6.5 والوطنية 9.75 جنيه.

سعر الفراخ اليوم السبت 5 يونيو

استقرت سعر الفراخ اليوم السبت 5 يونيو على نفس أسعار أمس، لتسجل في بورصة الدواجن اليوم 27 جنيه للأبيض و33 جنيه للفراخ الساسو و20 جنيه سعر الكيلو من الفراخ الأمهات.

أما أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم السبت فسجلت 9.5 في شركة العنان، و9.75 في شركة الوطنية، و9 جنيه في القاهرة للدواجن و8.5 جنيه في الوادي، و7 جنيه في شركة الإسكندرية.

سعر الفراخ اليوم الجمعة 4 يونيو

سجلت أسعار الفراخ البيضا اليوم الجمعة 4 يونيو سعر 27 جنيه للكيلو و33 جنيه للساسو و20 جنيه للأمهات، أما الكتكوت الابيض اليوم الجمعة فوصل لـ9.75 جنيه كما في شركة العناني، و9 جنيه كما في شركة القاهرة للدواجن، و8.5 جنيه في الوادي و7.5 في سيد زكريا.

سعر الفراخ اليوم 3 يونيو “الخميس”

هناك مؤشرات جديدة اليوم بوجود ارتفاع خلال الساعات القادمة في سعر الفراخ البيضاء، حيث كان متوسط أسعار اليوم 3 يونيو هو 27 جنيه للأبيض، مع وجود سعر 28 جنيه بالسوق، بينما استقرت الفراخ الساسو عند 33 جنيه والأمهات عند 20 جنيه.

أما اسعار الكتكوت الابيض اليوم الخميس 3 يونيو فارتفع في العناني إلى 9.5 جنيه، وارتفع في القاهرة إلى 9 جنيه، واستقر في الوادي عند 8.5 جنيه، والوطنية، 9.5 جنيه.

سعر الفراخ اليوم 2 يونيو

سجلت أسعار الفراخ البيضه اليوم الأربعاء 2 يونيو الجاري 27 جنيه بارتفاع جنيه في سعر الكيلو اليوم عن الأمس، أما الساسو فتراوحت بين 32 و34 جنيه للكيلو، والفراخ الأمهات سجلت اليوم 20 جنيه.

أما الكتكوت الأبيض فسجل اليوم 9.25 جنيه في شركة العناني، و9.3 في شركة الوطنية، و8.5 جنيه في شركتي القاهرة للدواجن والودي، كما سجل الكتكوت 7 جنيه اليو الأربعاء في شركة الإسكندرية للدواجن.

سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 1 يونيو

أما أسعار الكتكوت الابيض الثلاثاء 1 يونيو فجاءت وفق ما يلي:

شركة العناني: 9.25 جنيه.

الوطنية: 9.3 جنيه.

القاهرة للدواجن: 8.5 جنيه.

الوادي: 8.5 جنيه

سعر الفراخ اليوم الإثنين 31 مايو

انخفضت اليوم الإثنين 31 مايو سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن، وذلك بعد استقرار دام لأيام قليلة، ليسجل سعر الكيلو اليوم من الفراخ البيضاء 26 جنيه مقارنةً بـ27 جنيه أمس، وسجلت الساسو متوسط 33 جنيه للكيلو، بينما وصل سعر كيلو الفراخ الأمهات الآن في بورصة الدواجن 20 جنيه للكيلو.

أما سعر الكتكوت الأبيض فسجل اليوم 31 مايو 8.5 جنيه في القاهرة للدواجن وفق أسعار بورصة الكتاكيت، و9.25 في شركة العناني، و8.25 في شركة الوادي، و6.75 في المراعي.

سعر الفراخ اليوم 30 مايو الأحد

استقرت اليوم الأحد 30 مايو سعر الفراخ في بورصة الدواجن الرئيسية، وذلك بالرغم من الإرتفاع الكبير الذي حدث اليوم في سعر الكتكتوت الأبيض، وجاءت أسعار الفراخ اليوم وفق ما يلي:

الفراخ البيضا الساسو الأمهات 27 جنيه تراوحت بين 35 و33 جنيه 20 جنيه

بينما ارتفعت أسعار الكتاكيت البيضاء بشكل مفاجئ اليوم لتسجل في العناني 9.5 جنيه مقارنةً بـ8.5 أمس، وسجل الكتكوت في القاهرة للدواجن اليوم 8.5 جنيه، وفي الوادي 7.75 جنيه، وفي الوطنية 9.3 جنيه، و6.8 جنيه في المراعي.

سعر الفراخ اليوم السبت 29 مايو

استقرت أسعار الفراخ البيضاء والساسو اليوم السبت 29 مايو، بنما ارتفعت أسعار الفراخ الأمهات، وسجل سعر الكيلو من الفراخ البيضاء اليوم 27 جنيه، والفراخ الساسو تأرجحت بين 33 و35 جنيه، والفراخ الأمهات سجلت اليوم 20 جنيه للكيلو، بعد أن كانت قبل أيام بـ17 جنيه.

بينما ارتفعت أسعار الكتكوت الابيض اليوم السبت 29 مايو في بعض الشركات اليوم لتسجل 7.5 في شركة الوادي بارتفاع 25 قرش عن الأمس، بينما سجلت في الوطنية والعناني 8.5 جنيه، والمراعي 6.25، والقاهرة للدواجن 7.25 جنيه.

سعر الفراخ االبيضاء اليوم 28 مايو

استقرت أسعار الفراخ اليوم الجمعة 28 مايو 2021، ولم يشهد السوق أي زيادات جديدة في سعر كيلو الفراخ اليوم، وذلك وفق الأسعار التالية.

الشركة سعر الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 28 مايو سعر الفراخ الساسو رئيس رابطة مربي الدواجن 29 جنيه 34 جنيه منير السقا 29 جنيه 25 جنيه محمد عادل 27 جنيه 35 جنيه أحمد عامر 27 جنيه — فوزي تفاحة 27 جنيه —

أما أسعار الكتكوت الأبيض اللليوم الجمعة 28 مايو، فارتفع ببعض الشركات واستقر بأخرى، ليسجل 8.5 في شركة العناني، و7.5 جنيه في الوادي و7.25 جنيه في القاهرة للدواجن، و8.8 في شركة الوطنية، و6.25 في المراعي.

سعر الفراخ اليوم الخميس 27 مايو 2021

استقرت اليوم الخميس 27 مايو 2021 أسعار الفراخ البيضاء على نفس أسعار أمس، لتسجل 27 جنيه سعر الكيلو الآن في البورصة، بينما تراوحت أسعار الفراخ الساسو ما بين 33 و35 جنيه، وسجلت الفراخ الساسو اليوم الخميس 18 جنيه.

أما أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم 27 مايو، فارتفعت في العديد من الشركات، لتسجل 8.5 جنيه في شركة العناني، و7.25 جنيه في شركة القاهرة للدواجن، و7 جنيه في الوادي و8.5 في شركة الوطنية، و6.25 في المراعي.

سعر الفراخ اليوم وأسعار الكتاكيت

انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 26 مايو من جديد مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، وجاءت أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء الأربعاء 26 مايو.. 27 جنيه سعر الكيلو.

سعر الفراخ الساسو اليوم.. تراوح ما بين 33 إلى 35 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات.. 18 جنيه للكيلو.

أما سعر الكتكوت الأبيض الأربعاء 26 مايو فارتفع من جديد في العديد من الشركات ليأتي على النحو التالي.

العناني: 8.5 جنيه.

القاهرة للدواجن: 7 جنيه.

الوادي: 6.75 جنيه.

الوطنية: 8.5 جنيه.

المراعي: 6 جنيه.

سعر الفراخ البيضاء اليوم وأسعار الكتاكيت الثلاثاء 25 مايو

سجلت أسعار الفراخ الأمهات اليوم الثلاثاء 25 مايو سعر17 جنيه للكيلو، وسجلت الفراخ البيضاء الأن في بورصة الدواجن الرئيسية 28 جنيه سعر الكيلو اليوم، بينما تراوحت سعار الفرا الساسو ما بين 32 و35 جنيه للكيلو.

أما أسعار الكتايت البيضاء اليوم 25 مايو 2021 فاستقرت تقريباً على أسعار أمس الإثنين، وكان أعلى سعر للكتكوت الابيض اليوم في شركة الوطنية، وسجل بها 8.5 جنيه، ويليها العناني بسعر 8 جنيه.

سعر الفراخ اليوم الإثنين 24 مايو

شهدت أسعار الفراخ اليوم الإثنين 24 مايو 2021 انخفاض في سعرالكيلو مقارنةً بأسعارالأمس، لتسجل الفراخ البيضاء الآن في بورصة الدواجن 28 جنيه، والفراخ الساسو 32 جنيه، والأمهات 17 جنيه.

أما سعر الكتكوت الأبيض فارتفع في العديد من الشركات وعلى رأسها العناني والوطنية وغيرها، لتسجل اليوم 24 مايو 8 جنيه في العناني و8.5 في الوطنية، وسيد زكريا 6 جنيه، والمصرية الهولندية 5 جنيه، والمراعي 5 جنيه والوادي 6.5 جنيه.

سعر الفراخ 23 مايو وأسعار الكتاكيت

استقرت أسعار الفراخ البيضاء والساسو والأمهات اليوم الأحد 23 مايو على نفس أسعار أمس السبت، وذلك وفق الأسعار الأتية.

الفراخ البيضا: 29 جنيه سعر الكيلو اليوم.

الفراخ الساسو: سعر الكيلو 32 جنيه اليوم.

الفراخ الأمهات: 17 جنيه سعر الكيلو اليوم.

أما سعر الكتكوت الأبيض فشهد اليوم الأحد ارتفاعاً مفاجئاً في أغلب الشركات العاملة بالسوق المصري، وذلك كما يلي.

العناني: 7.25 جنيه.

المراعي: 4 جنيه.

رواد النيل: 5 جنيه.

سيد زكريا: 6 جنيه.

منير السقا: 4 جنيه.

القاهرة:6.25.

الوادي: 6.25 جنيه.

الفيروز: 6.5 جنيه.

الوطنية: 8 جنيه.

سعر الفراخ والكتكوت الأبيض السبت 22 مايو

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم السبت الموافق 22 مايو 2021 نحو 29 جنيه للكيلو سعر بورصة الدواجن اليوم، كما سجل سعر كيلو الساسو 32 جنيه، أما الفراخ الأمهات فسجلت اليوم 17 جنيه.

أما الكتكوت الأبيض فسجل اليوم السبت 7.25 في شركتي العناني والوطنية، و4.75 جنه في المراعي، و5.5 جنيه في القاهرة، و6 جنيه في الوادي وسيد زكريا.

سعر الفراخ والكتاكيت اليوم

الشركة سعر الفراخ البضاء سعر الفراخ الساسو رئيس رابطة مربي الدواجن 31 جنيه 32 جنيه منير السقا 30 جنيه 34 جنيه المنصورة للدواجن 29 جنيه — محمد عادل 30 جنيه 31 جنيه أحمد عامر 29 جنيه —

سعر الكتكوت اليوم الجمعة 21 مايو

الشركة العنان القاهرة السقا الوادي الوطنة المراع سعر الكتكوت الابيض 7.25 جنيه 5.5 جنه 3.5 جنيه 6 جنيه 7.25 جنيه 4.75 جنيه

سعر الفراخ والكتاكيت الخميس 20 مايو

شهدت أسعار الفراخ اليوم الخميس 20 مايو زيادة جديدة في سعر الكيلو، وذلك على النحو الآتي.

الفراخ البيضه الفراخ الساسو الفراخ الأمهات 30 جنيه 32 جنيه 18 جنيه

أما سعر الكتكوت الأبيض اليوم 20 مايو وكتاكيت البط والبلدي والساسو فجاءت وفق ما يلي.

الشركة العناني المراعي الوادي القاهرة رواد النيل سيد زكريا سعر الكتكوت الأبيض 20 مايو 7.25 جنيه 4.75 جنيه 5.25 جنيه 5.5 جنيه 4.5 جنيه 6 جنيه

كتكوت البط المولر 6 جنيه كتكوت البط المسكوفي 7 جنيه كتكوت الفراخ الساسو 2 جنيه كتكوت الفراخ البلدي 2 جنيه كتكوت الساسو 2 جنيه كتتكوت الفيومي 2 جنيه الهجين 2 جنيه

سعر الفراخ والكتاكيت اليوم 19 مايو

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم 19 مايو 2021 زيادة جنيهاً عن أسعار الأمس، وذلك وفق أسعار بورصة الدواجن اليوم والتي جاءت وفق الأسعار التالية.

الشركة سعر الفراخ البيضاء سعر الفراخ الساسو رئيس رابطة مربي الدواجن 29 جنيه 31 جنيه منير السقا 29 جنيه 30 جنيه المنصورة للدواجن 29 جنيه — محمد عادل 29 جنيه 30 جنيه أحمد عامر 29 جنيه —

أما سعر اكتكوت الأبيض اليوم 19 مايو فشهد هو الآخر زيادة جديدة اليوم وذلك وفق ما يلي.

الشركة سعر الكتكوت الأبيض 19 مايو العناني 7.25 جنيه الوادي 5.25 جنيه القاهرة 5.5 جنيه الفيروز 6 جنيه الوطنية 6.75 جنيه المراعي 4.75 جنيه رواد النيل 4.5 جنيه

سعر الفراخ اليوم 18 مايو وأسعار الكتكوت الابيض

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم 18 مايو الجاري تحركات جديدة في الأسعار، لتسجل الآن 28 جنيه في بورصة الدواجن، بينما سجلت الفراخ الساسو 31 جنيه، واستقرت الفراخ الأمهات اليوم عند 18 جنيه سعر الكيلو اليوم.

أما أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء 18 مايو فجاء وفق الأسعار التالية.

شركة العناني 7 جنيه المراعي 4 جنيه القاهرة 5.25 جنيه الوادي 5.25 جنيه رواد النيل 4.5 جنيه سيد زكريا 6 جنيه

سعر الفراخ اليوم والكتاكيت البيضاء

تراجعت سعر الفراخ اليوم الإثنين 17 مايو عقب استقرار لم يدم طويلاً، لينخفض سعر الكيلو جنيهان دفعة واحدة، وجاءت أسعار الفراخ الآن في بورصة الدواجن وفق الأسعار التالية.

سعر الفراخ البيضاء سعر الفراخ الساسو سعر الفراخ الأمهات 29 جنيه 31 جنيه 18 جنيه

أما سعر الكتكوت الأبيض اليوم فارتفع بشكل مفاجئ، ووصل هذا الإرتفاع اليوم الإثنين بنحو جنيهان في سعر الكتكوت ببعض الشركات، وذلك كما في المصرية الهولندية، والتي سجل الكتكوت فيها اليوم 4.5 جنيه مقارنةً بـ2,5 جنيه أمس، كما سجل 7 جنيه في العناني، و5 في الوادي و6 جنيه في الوطنية.

سعر الفراخ اليوم الأحد 16 مايو

استقرت سعر الفراخ اليوم الأحد عند 31 جنيه سعر الكيلو، بينما سجلت أسعار الفراخ الساسو 31 جنيه هي الأخرى، واستقر سعر كيلو الأمهات اليوم عند 16 جنيه، كما سجل الكتكوت الابيض اليوم 16 مايو 7.5 جنيه في العناني، و2.5 في المصرية الهولندية، و3.75 جنيه في شركة منير السقا، و5 جنيه في الوادي، و3.5 في رواد النيل، و4 جنيه في المراعي.

سعر الفراخ اليوم السبت 15 مايو

استقرت أسعار الفراخ اليوم السبت 15 مايو في بورصة الدواجن، عند 31 جنيه للفراخ البيضاء، وسجل سعر كيلو الفراخ الساسو 32 جنيه، والفراخ الأمهات عند 16 جنيه.

كما استقرت أيضاً أسعارالكتاكيت البيضاء اليوم 15 في بورصة الكتاكيت وفي الشركات المختلفة على نفس أسعار اليومين الماضيين بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها بعض الشركات.

سعر الفراخ اليوم الجمعة 14 مايو وأسعار الكتاكيت

شهدت أسعار الفراخ اليوم استقراراً على نفس أسعار الفراخ خلال اليوم من عيد الفطر المبارك، وجاءت الأسعار وفق ما يلي:

سعر الفراخ البيضاء اليوم سعر الفراخ الساسو اليوم سعر الفراخ الأمهات 31 جنيه 32 جنيه 16 جنيه

أما سعر الكتكوت الأبيض فاستقر هو الآخر على نفس أسعار الأمس وذلك بعد الزيادة الأخيرة التي شهدتها أسعار الكتاكيت خلال الأيام الأخيرة من رمضان.

السقا العناني الوادي الحرمين المصرية الهولندية الوطنية 3 جنيه 7.5 جنيه 5 جنيه 5 جنيه 2.5 جنيه 6 جنيه

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 مايو 2021 أول أيام العيد

شهد سعر الفراخ اليوم الخميس 13 مايو وأسعار الكتاكيت البيضاء تحركات جديدة مع بداية أول أيام عيد الفطر المبارك، وجاءت أسعار الفراخ اليوم وسعر الكتكوت الأبيض كما يلي.

أولاً: أسعار الفراخ الخميس 13 مايو

سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس: 31 جنيه.

سعر الفراخ الساسو: 32 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات: 16 جنيه.

ثانياً: أسعار الكتكوت الأبيض اليوم 13 مايو

العناني: 7.5 جنيه.

السقا: 3 جنيه.

المراعي: 4 جنيه.

الوطنية: 6 جنيه.

رواد النيل: 3.5 جنيه.

سعر الفراخ اليوم والكتاكيت 12 مايو “الأربعاء”

ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء والساسو اليوم الأربعاء 12 مايو الجاري، لتسجل الفراخ الساسو الآن في بورصة الدواجن 32 جنيه، وسجلت الفراخ البيضاء بالمزارع 31 جنيه، بينما استقرات الفراخ الأمهات عند 16 جنيه، ولم يقتصر الأمر على لك بل ارتفعت أسعار الكتاكيت بمقدار جنيه و150 قرش في عدد من الشركات مع استقراره في بعضا.

وجاء سعر الكتكوت الأبيض اليوم كالتالي

الإسكندرية العناني السقا الوطنية رواد النيل المراعي الفيروز الوادي 4.5 7.5 جنيه 3 جنيه 6 جنيه 3.5 جنيه 4 جنيه 5.5 جنيه 5 جنيه

سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 11 مايو

استقرت أسعار الفراخ وأسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021 وذلك بعد الزيادة الأخيرة في سعر كيلو الفراخ على مدار اليومين الماضيين، وسجلت أسعار اليوم 31 جنيه للفراخ الساسو و30 جنيه سعر الفراخ البيضاء اليوم، وذلك وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء اليوم 11 مايو: 30 جنيه.

سعر الفراخ الساسو اليوم 11 مايو: 31 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات اليوم: 16 جنيه.

أما أسعار الكتكوت الابيض اليوم فجاءت وفق ما يلي.

شركة القاهرة: 4.5 جنيه.

شركة الإسكندرية: 4.5 جنيه.

شركة السقا: 2 جنيه.

رواد النيل: 3.5 جنيه.

المراعي: 4 جنيه.

الوطنية والعناني: 6 جنيه.

سعر الفراخ اليوم الإثنين 10 مايو 2021

شهدت سعر الفراخ اليوم الإثنين 10 مايو الجاري زيادة مفاجئة في أسعار بورصة الدواجن، حيث ارتفعت أسعار الدواجن جنيهاً في الكيلو بخلاف زيادة جنيهاً آخر أمس الأحد، وجاءت أسعار الفراخ اليوم كالتالي.

سعر الفراخ البيضاء اليوم سعر الفراخ الساسو اليوم سعر الفراخ الأمهات اليوم 30 جنيه 31 جنيه 16 جنيه

أما أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الإثنين 10 مايو فشهدت زيادة في شركتي القاهرة للدواجن والودي بمقدار 25 قرش في الكتكوت، وجاء سعر الكتكوت الابيض اليوم وفق ما يلي.

كتكوت شركة السقا الوادي القاهرة العناني الوطنية المصرية الهولندية 2 جنيه 4.75 جنيه 4.5 جنيه 6 جنيه 6 جنيه 3 جنيه

سعر الفراخ البضاء اليوم الأحد 9 مايو

سجلت سعر الفراخ اليوم الأحد 9 مايو زيادة جنيهاً في الكيلو مقارنةً بسعر اليومين الماضيين، لتسجل الفراخ البيضاء الآن 29 جنيه، كما ارتفعت الفراخ الساسو لتسجل 31 جنيه اليوم الأحد، بينما استقرت الفراخ الأمهات عند 16 جنيه.

كما تراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 9 مايو ما بين 2 إلى 6 جنيه، ولم تخرج أسعار اليوم عن ذلك، وسجل الكتكوت الابيض اليوم 2 جنيه في السقا و6 جنيه في الوطنية والعناني، و4.25 جنيه في القاهرة و5.5 في الإسكندرية.

كما جاءت أسعار الكتاكيت الساسو والبلدي والفيومي والهجين اليوم الأحد وفق الأسعار التالية:

سعر الكتكوت الساسو بورصة منير السقا: 1.75 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي بورصة منير السقا: 1.75 جنيه.

سعر الكتكوت الفيومي بورصة منير السقا: 1.75 جنيه.

سعر الكتكوت الهجين بورصة منير السقا: 1.75 جنيه.

سعر كتكوت البط المولر: 6 جنيه.

سعر كتكوت البط المسكوفي: 7 جنيه.

سعر السمان عمر أسبوعين: 2.75 جنيه.

اقرأ أيضاً:

سعر الفراخ السبت 8 مايو

سجلت أسعر الفراخ اليوم السبت زيادة جنيهاً في سعر الكيلو، وشملت هذه الزيادة الفراخ البيضاء والساسو، لتسجل البيضاء 29 جنيه مقارنةً بـ28 أمس، والساسو 31 جنيه مقارنةً بـ30 جنيه أمس الجمعة، وجاء سعر الفراخ اليوم 8 مايو كما يلي

الشركة سعر الفراخ البيضاء اليوم سعر الفراخ الساسو رئيس رابطة مربي الدواجن 29 جنيه 33 جنيه منير السقا 29 جنيه 31 جنيه المنصورة للدواجن 29 جنيه 31 جنيه محمد عادل 29 جنيه 31 جنيه

كما استقرت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم السبت على نفس أسعار أمس الجمعة، وذلك بعد أيام من الإنخفاض في الأسعار، وجاءت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم السبت 8 مايو كالتالي

الشركة السقا المصرية الهولندية العناني الوادي القاهرة للدواجن الإسكندرية سعر الكتكوت الأبيض 2 جنيه 3.5 جنيه 6 جنيه 4.5 جنيه 4.25 جنيه 5.5 جنيه

سعر الفراخ الجمعة 7 مايو

استقرت أسعار الفراخ البيضاء والساسو اليوم الجمعة 7 مايو على نفس أسعار الأمس، وجاءت الأسعار كالتالي.

سعر الفراخ البيضاء الجمعة سعر الفراخ الساسو الجمعة سعر الفراخ الأمهات 28 جنيه 30 جنيه 16 جنيه

كما استقرت أيضاً أسعار الكتكوت الأبيض بعد موجة كبيرة من الإنخفاض على مدار الأيام الماضية، وجاءت أسعار اليوم كالتالي:

السقا رواد النيل المصرية الهولندية العناني الإسكندرية القاهرة الوادي 2 جنيه 3.5 جنيه 3 جنيه 6 جنيه 5.5 جنيه 4.25 جنيه 4.5 جنيه

سعر الفراخ اليوم الخميس 6 مايو

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 6 مايو زيادة جديدة لتستقر على نفس أسعار الأمس، وبلغت هذه الزيادة منذ أمس الأربعاء جنيهان، لتسجل الفراخ البيضاء اليوم الخميس 29 جنيه للكيلو، أما الفراخ الساسو فسجلت اليوم 30 جنيه، والفراخ الأمهات 16 جنيه.

أما سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 6 مايو، فسجل 2 جنيه في بورصة منير السقا، و3 جنيه في المصرية الهولندية، و6 جنيه في العناني، و4.25 في القاهرة للدواجن، و4.5 في الوادي، و5.5 في الإسكندرية.

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 مايو وأسعار الفراخ

شهدت أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 5 مايو ارتفاع بمقدار جنيهان مقارنةً بأسعار أمس الثلاثاء، لتسجل اليوم نحو 29 في بعض الشركات و28 جنيه في شركات أخرى، وجاءت الأسعار اليوم كالتالي:

الشركة سعر الفراخ اليوم البيضاء سعر الفراخ الساسو رئيس رابطة مربي الدواجن 29 جنيه 34 جنيه منير السقا 29 جنيه 30 جنيه المنصور للدواجن 29 جنيه 30 جنيه محمد عادل 28 جنيه 30 جنيه

أما سعر الكتكوت الأبيض اليوم 5 مايو فشهد هو الآخر تأرجحاً كبيراً وانخفاضاً في بعض الشركات وفق ما يلي:

الشركة العناني القاهرة الوادي الوطنية أمات رواد النيل سعر الكتكوت اليوم 7 جنيه 4 جنيه 4.5 جنيه 6 جنيه 5 جنيه 4 جنيه

سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 4 مايو

سعر الفراخ البيضاء سعر الفراخ الساسو سعر الفراخ الأمهات 27 جنيه 30 جنيه 16 جنيه

أما أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 4 ما يوم فجاء وفق ما يلي

الشركة العناني الوطنية السقا المراعي أمات نيوهوب سعر الكتكوت 7 جنيه 6 جنيه 2.75 جنيه 4 جنيه 5 جنيه 6 جنيه

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 3 مايو

نخفض سعر الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 3 مايو جنيهاً واحداً عن أسعار الأمس ليسجل 27 جنيه، مقارنةً بـ 28 جنيه بالأمس، أما سعر الفراخ الساسو اليوم فسجلت 30 جنيه، بينما انخفض سعر الفراخ الأمهات اليوم لتسجل 16 جنيه سعر الكيلو.

أما سعر الكتكوت الابيض اليوم فجاء وفق ما يلي

السقا: 2.75 جنيه.

العناني: 7 جنيه.

الوادي: 4.5 جنيه.

الوطنية: 6 جنيه.

نيوهوب إيجيبت: 6 جنيه.

المراعي: 4 جنيه.

أمات: 5 جنيه.

سعر الفراخ اليوم الأحد 2 مايو

ارتفعت سعر الفراخ اليوم الأحد 2 مايو، وشملت الزيادة الفراخ البيضاء والتي ارتفعت بشكل مفاجئ بنحو 2 جنيه في الكيلو، ويأتي هذا الإرتفع عقب انخفاض سابق في سعر الفراخ البيضاء خلال اليومين الماضين، ليكن التأرجح في أسعار الدواجن هو سيد الموقف، وجاءت أسعار اليوم وفق ما يلي.

الفراخ الساسو الفراخ البيضاء الفراخ الأمهات 30 جنيه متوسط أسعار الأحد 2 مايو 28 جنيه 17 جنيه

أما سعر الكتكوت الأبيض اليوم، فسجل 4 جنيه في شركة المراعي و2 جنيه في منير السقا، و3.5 في القاهرة للدواجن و6 جنيه في العناني.

سعر الفراخ اليوم السبت 1 مايو

شهدت أسعار الفراخ تراجعاً في العديد من الشركات العاملة في السوق لتسجل الآن السبت 1 مايو 2021 نحو 26 جنيه في معظم البورصات، وربما يقل أو يزيد سعر التنفيذ جنيهاً واحداً عن الأسعار المعلنة.

سعر الفراخ البيضه سعر الفراخ الساسو سعر الفراخ الأمهات 26 جنيه 30 جنيه 17 جنيه

أما أسعار الكتكوت الأبيض اليوم السبت 1 مايو فتراجعت من جديد لتسجل أدنى مستوى لها منذ شهور، وجاءت أسعار اليوم كالتالي:

الشركة الوادي القاهرة السقا العناني الوطنية البنا سعر الكتكوت اليوم 5 جنيه 3.75 جنيه 2 جنيه 6 جنيه 6 جنيه 5 جنيه

سعر الفراخ اليوم الجمعة 30 أبريل 2021

شهدت سعر الفراخ اليوم تراجعًا في بعض الشركات المتواجدة بالسوق المصري، لتسجل الآن الجمعة 30 أبريل نحو 26 جنيه متوسط أسعار الفراخ اليوم، كما تراجع سعر الفراخ الساسو اليوم ليسجل 30 جنيه، أما الفراخ الأمهات فسجلت اليوم 17 جنيه فقط لا غير، كما تراجع سعر الكتكوت الأبيض اليوم ليسجل 2 جنيه فقط في منير السقا، و3.5 جنيه في المراعي، و3.75 في القاهرة للدواجن، و5 جنيه في الوادي، و4 جنيه البنا، و6 جنيه في العناني.

سعر الفراخ البيضه اليوم الخميس 29 أبريل

شهدت أسعار الفراخ البيضاء والساسو اليوم الخميس 29 أبريل ثباتاً في بورصة الدواجن على نفس أسعار اليومين الماضيين، حيث سجلت الفراخ البيضاء 27 جنيه لكيلو والساسو سجلت 31 جنيه سعر الكيو اليوم، كما تراجعت أسعار الفراخ الأمهات إلى 17 جنيه مقارنةً بـ18 جنيه بالأمس.

أما سعر الكتكوت الابيض اليوم 29 أبريل فجاء وفق الأسعار التالية:

الشركة السقا المراعي القاهرة للدواجن الوادي الوطنية سعر الكتكوت الابيض 2.5 جنيه 3.5 جنيه 4.5 جنيه 5 جنيه 6 جنيه

سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021

شهدت أسعار الفراخ اليوم 28 أبريل الجاري استقراراً في أغلب الشركات العاملة بالسوق المصري لتسجل اليوم الأربعاء 27 جنيه للكيلو الأبيض و31 جنيه سعر كيلو الساسو اليوم و18 جنيه سعر الفراخ اليوم أمهات.

أما أسعار الكتاكيت فتراجعت اليوم في كبرى الشركات العاملة بالسوق المصريـ لتسجل 7 جنيه في العناني، و5.5 في القاهرة للدواجن، و5 جنيه في الوادي و6 جنيه في الوطنية، والمراعي 3.5 جنيه فقط مقارنةً بـ 5 جنيه أمس.

سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021

استقرار حذر شهدته الفراخ اليوم البيضاء والساسو، مع توقعات بارتفاعات في أسعار الدواجن “فراخ بيضه وساسو” خلال الفترة المقبلة ومع قرب انتهاء رمضان وعيد الفطر المبارك، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 27 أبريل نحو 27 جنيه، أما الساسو فسجلت 31 جنيه، والفراخ الأمهات 18 جنيه، كما تزامنت هذه الأسعار مع تراجع سعر الكتكوت الابيض اليوم ووصوله لـ3.25 في بورصة السقا، و5 في المراعي و5.5 جنيه في الوادي، و8 جنيه في العناني.

سعر الفراخ اليوم الإثنين 26 أبريل

وقعت تغيرات جديدة في سعر الفراخ اليوم الإثنين السادس والعشرين من أبريل الجاري 2021، وجاءت أسعار الفراخ اليوم الساسو والبيضاء وفق ما يلي:

الشركة سعر الفراخ اليوم “البيضاء” سعر الفراخ الساسو اليوم المنصورة للدواجن 27 جنيه 31 جنيه محمد عادل 27 جنيه 31 جنيه منير السقا 27 جنيه 31 جنيه رئيس رابطة مربي الدواجن 29 جنيه 32 جنيه

أما سعر الكتكوت الأبيض اليوم 26 أبريل فجاء كالتالي:

الشركة سعر الكتكوت اليوم العناني 8 جنيه منير السقا 3 جنيه القاهرة للدواجن 5.5 جنيه المراعي 5 جنيه رواد النيل 4.75 جنيه المراعي 5 جنيه

سعر الكتكوت والفراخ اليوم الأحد 25 أبريل 2021

شهدت أسعار الفراخ اليوم الأحد 25 أبريل 2021 حالة من التراجع في أغلب الشركات، لتسجل متوسط أسعار اليوم 28 جنيه مقارنةً بـ29 جنيه بالأمس، كما سجلت أسعار الدواجن اليوم وفق رئيس رابطة رابطة الدواجن 30 جنيه، و29 في بعض الشركات، لكن متوسط أسعار اليوم 28 جنيه للأبيض و31 جنيه متوسط أسعار الساسو.

أما سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 25 أبريل فسجل 8.5 في شركة العناني و5 جنيه في المراعي و3.5 في بورصة منير السقا، و8 جنيه في الوطنية.

سعر الفراخ اليوم السبت 24 أبريل

شهدت أسعار الفراخ اليوم مع بداية السبت 24 أبريل 2021 اسقراراً في أغلب المكاتب والبورصات المتواجدة بالسوق مع انخفاضها في بورصة جنوب الصعيد بمقدار 2.5 جنيه لتسجل 28.5 جنيه مقارنةً بـ 31 جنيه أمس، وجءات سعر الفراخ اليوم وفق ما يلي.

الشركة رئيس رابطة الدواجن منير السقا المنصورة للدواجن محمد عادل سعر الفراخ البيضاء والساسو اليوم 0 جنيه للأبيض و33 جنيه للساسو 9 جنيه للأبيض و32 للساسو 9 جنيه للأبيض و32 للساسو 29 أبيض و31 ساسو

أما سعر الكتكوت الأبيض اليوم فسجل نفس أسعار الجمعة، 8.5 في العناني، و3 جنيه في بورصة السقا، و6.25 في القاهرة للدواجن، و6.75 جنيه في شركة الوادي.

سعر الفراخ اليوم الجمعة والكتاكيت البيضاء

استقرت سعر الفراخ اليوم الجمعة على نفس أسعار أمس الخميس، وجاءت أسعار الدواجن اليوم البيضاء والساسو وفق بورصة الدواجن اليوم، نحو 29 جنيه للكيلو متوسط الأسعار الموجودة بالسوق اليوم الجمعة، وذلك بالنسبة للفراخ البيضاء، أما الفراخ الساسو فسجلت متوسط 32 جنيه، والفراخ الأمهات 21 جنيه.

أما سعر الكتكوت الابيض اليوم الجمعة 23 أبريل فحدث به تحركات في بعض الشركات مقارنة بأسعار الخميس 22 أبريل، وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم وفق ما يلي:

الشركة سعر الكتكوت اليوم الجمعة العناني 8.5 جنيه الوادي 6.75 جنيه القاهرة للدواجن 6.25 جنيه نيوهوب 8 جنيه الفيروز 5.5 جنيه السقا 3 جنيه المراعي 4.5 الخرصاوي 5 جنيه الوطنية 8.5 جنيه

سعر الفراخ اليوم الخميس 22 أبريل 2021

شهدت سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس 22 أبريل الجاري تحركات جديدة في بعض الشركات، لتصل إلى 29 جنيه في بعض الشركات مقارنةً بـ 28 جنيه أمس الأربعاء، وجاءت أسعار الفراخ اليوم وفق ما يلي:

الشركة رئيس رابطة مربي الدواجن منير السقا المنصورة للدواجن محمد عادل بورصة جنوب الصعيد سعر الفراخ البيضاء 30 جنيه 29 جنيه 29 جنيه 29 جنيه 31 جنيه سعر الفراخ الساسو 34 جنيه 32 جنيه 32 جنيه 33 جنيه 35 جنيه

أما سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 22 أبريل فشهدت انخفاضاً ملحوظ في بعض الشركات، وذلك استمراراً للإنخفاض الجاري في الأسعار منذ أيام، وسجلت أسعار البيض اليوم 34 جنيه للبيض الأحمر و30 جنيه للأبيض، وجاءت أسعار الكتاكيت الآن الخميس 22 أبريل وفق الآتي:

الشركة المراعي منير السقا القاهرة للدواجن سيد زكريا العناني الوادي الفيروز سعر الكتكوت الأبيض اليوم 4.5 جنيه 3 جنيه 6 جنيه 7 جنيه 8.5 جنيه 6.75 جنيه 5.5 جنيه

سعر الفراخ البيضه اليوم الأربعاء 21 أبريل 2021

رئيس رابطة مربي الدواجن: 30 جنيه سعر الفراخ البيضا و34 جنيه فراخ ساسو.

منير السقا: 29 جنيه للفراخ البيضاء، و33 جنيه للفراخ الساسو.

المنصورة للدواجن: 29 جنيه للفراخ البيضاء، و33 جنيه للفراخ الساسو.

محمد عادل: 28 للأبيض، و31 للساسو.

بورصة جنوب الصعيد: 31 جنيه للبيضاء و35 جنيه للساسو.

أما أسعار البيض اليوم فسجلت متوسط 34 جنيه للكرتونة الحمراء، والبيض الأبيض متوسط 30 جنيه للكرتونة.

وحول سعر الكتكوت الأبيض اليوم فسجل في منير السقا 3.5 جنيه وفي العناني 8.5 جنيه، و6 جنيه في االقاهرة للدواجن، والوادي 7.75 جنيه.

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 20 أبريل

شهدت أسعار الفراخ اليوم زيادة جديدة في بعض البورصات والشركات التي تعمل بالسوق المصري، فبد أن تراجع سعر الفراخ على مدار الأيام القليلة الماضية ووصولها إلى 26 جنيه، بدأت في الإرتفاع من جديد منذ أمس لتصل اليوم إلى 30 جنيه مرة أخرى، و29 و28 جنيه في بورصات أخرى، وجاءت أسعار اليوم وفق ما يلي:

الشركة سعر الفراخ البيضاء سعر الفراخ الساسو رئيس رابطة مربي الدواجن 30 جنيه 34 جنيه منير السقا 30 جنيه 33 جنيه المنصورة للدواجن 30 جنيه 33 جنيه محمد عادل 28 جنيه 31 جنيه بورصة جنوب الصعيد 31 جنيه 35 جنيه

أما سعر الكتكوت الابيض اليوم الثلاثاء 20 أبريل فسجل 8.5 في شركة العناني، و5.75 جنيه في شركة القاهرة للدواجن، والوادي 7.75 جنيه، والوطنية وأمات 9 جنيه.

سعر الفراخ اليوم الإثنين 19 أبريل

بدأت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الزيادة من جديد، ولك بعد نحو 7 أيام من التراجع، حيث ارتفع سعر الفراخ اليوم بنحو جنيهان وثلاثة في بعض الشركات والبورصات، ويبدو أن هذه الزيادة ستستمر خلال الأيام المقبلة لتتجاوز الـ30 جنيه مرة أخرى كما كانت خلال الأسبو قبل الماضي، وجاءت أسعار الفراخ اليوم وفق ما يلي.

الشركة سعر الفراخ البيضاء اليوم أسعار الدواجن اليوم “الساسو” منير السقا 28 جنيه 33 جنيه المنصورة للدواجن 29 جنيه 33 جنيه محمد عادل 29 جنيه — رئيس رابطة مربي الدواجن 28 جنيه 33 جنيه أحمد عامر 29 جنيه —

أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد 18 أبريل

سجلت أسعار الفراخ البيضاء تراجعاً جديدا لتسجل الفراخ البيضه اليوم 26 في أغلب الشركات، وكان السعر الأعلى اليوم في بورصة جنوب الصعيد والتي سجلت 31 جنيه سعر الأبيض اليوم، أما سعر الفراخ الساسوفسجلت متوسط 33 جنيه، وسط توقعات باستمرار التراجع في أسعار الدواج خلال الفترة المقبلة، وللمزيد حول أسعار الفراخ والكتكوت الابيض من خلال هذا الرابط.

سعر الفراخ اليوم الأحد 18 أبريل وتراجع حاد في سعر الكتكوت الابيض

شهدت أسعار الفراخ البيضاء والساسو اليوم تراجعاً لتستمر بذلك في حالة التراجع التي شهدتها أسعار الدواجن في بورصة الدواجن على مدار الأيام الأخيرة، فمن أيام سبعة تقريباً والأسعار تتراجع جنيهاً في اليوم، لتسجل ما بين 28 و26 جنيه سعر الكيلو اليوم للأبيض، أما الفراخ الساسو فمتوسط سعرها اليوم 33 جنيه ولك كما في الأسعار الآتية.

كما استمر سعر الكتكوت الابيض في التراع هو الآخر ليسجل 4 جنيه في بورصة منير السقا، و5.5 في شركة المراعي، وهذه أقل أسعار في السوق المصري، أما سعر الكتكوت الساسو اليوم فسجل 2 جنيه، وجاء الأسعار اليوم 18 أبريل 2021 كالتالي.

أسعار الجمعة 17 أبريل

الشركة رئيس رابطة الدواجن منير السقا المنصورة للدواجن محمد عادل أحمد عامر سعر الفراخ اليوم “بيضاء” 31 جنيه 29 جنيه 29 جنيه 29 جنيه 29 جنيه سعر الفراخ الساسو اليوم 34 جنيه 36 جنيه 36 جنيه 34 جنيه —

سعر الكتكوت الابيض اليوم الجمعة 16 أبريل 4 رمضان 2021

الشركة المراعي منير السقا سيد زكريا الوادي العناني القاهرة سعر الكتكوت الابيض الآن 6.75 جنيه 4 جنيه 7 جنيه 9.5 جنيه 9.75 جنيه 9.5 جنيه

أسعار الفراخ البيضاء والساسو أمس

رئيس رابطة مربي الدواجن 31 للفراخ البيضاء 35 جنيه للفراخ الساسو منيرالسقا 30 جنيه الفراخ البيضاء 36 جنيه الساسو المنصورة للدواجن 30 جنيه أبيض 36 جنيه ساسو محمد عادل 30 جنيه للأبيض 34 جنيه للساسو

أما أسعار الكتكوت الأبيض في الشركات اليوم 14 أبريل 2021 فجاءت وفق الآتي

منير السقا: 4.5 جنيه.

المراعي: 6.75 جنيه.

الفيروز: 7 جنيه.

الوادي: 10.25 جنيه.

نيوهوب: 10.5 جنيه.

القاهرة للدواجن: 9.5 جنيه.

استمرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في الزيادة لتسجل 32 جنيه في رئيس رابطة الدواجن، و31 جنيه في بورصة منير السقا والمنصورة للدواجن وباقي البورصات العاملة بالسوق، وكان أقل سعر للفراخ اليوم في بورصة جنوب الصعيد بـ30.5 جنيه.

منير السقا: 31 جنيه سعر الفراخ البيضاء، و36 سعر الفراخ الساسو.

رئيس رابطة مربي الدواجن: 32 جنيه سعر البيضاء اليوم، و35 سعر الساسو.

محمد عادل: 31 جنيه سعر الفراخ البيضه اليوم، و34 سعر الفراخ الساسو.

أما سعر الكتكوت الأبيض اليوم فجاء كالآتي:

مكة المكرمة: 10 جنيه.

سيد زكريا: 7 جنيه.

الوادي: 10 جنيه.

القاهرة: 9 جنيه.

العناني والوطنية: 10.75 جنيه.

وحول أسعار الفراخ اليوم والكتاكيت في بورصة منير السقا فجاءت على النحو التالي:

النوع سعر اليوم بورصة منير السقا سعر الفراخ البيضاء 31 جنيه سعر الفراخ الساسو 36 جنيه سعر الفراخ الأمهات 22 جنيه سعر الكتكوت الأبيض 5 جنيه سعر الكتكوت الساسو 2.25 جنيه بط مولر كتاكيت 6 جنيه كتكوت البط المسكوفي 8 جنيه سمان عمر أسبوعين 3.25 جنيه

وحول سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 11 أبريل في الشركات فشهد هو الآخر ارتفاعاً في بعض الشركات وجاءت الأسعار الآن كما يلي:

الوطنية: 11.5 جنيه.

القاهرة للدواجن: 10.25 جنيه.

الوادي: 10.5 جنيه.

المراعي: 7 جنيه.

نيوهوب: 11.25 جنيه.

أمات: 11 جنيه.

أسعار الكتاكيت والفراخ البيضاء السبت 10 أبريل

ارتفعت أسعار الفراخ مجدداً اليوم السبت 10 أبريل لتسجل 32 جنيه في بعض الشركات مقارنةً بـ31 جنيه بالأمس الجمعة، وجاءت أسعار اليوم وفق ما يلي:

منير السقا: 32 جنيه سعر الفراخ البيضاء الآن، و36 سعر الفراخ الساسو.

المنصورة للدواجن: 32 جنيه سعر الفراخ اليوم، و36 سعر الفراخ الساسو الآن.

محمد عادل: 31 جنيه سعر الأبيض و34 جنيه سعر الساسو اليوم.

أحمد عامر: 31 جنيه سعر الأبيض اليوم.

فوزي تفاحة: 31 جنيه سعر الفراخ البيضه.

بورصة جنوب الصعيد: 30.5 جنيه، و34 جنيه سعر الساسو.

أما أسعار الكتكوت الأبيض اليوم السبت 10 أبريل 2021 فاستقرت على نفس أسعار الأمس، والتي جاءت وفق ما يلي:

الوادي: 10.5 جنيه.

القاهرة للدواجن: 11.5 جنيه.

الوطنية: 11.75 جنيه.

سيد زكريا: 7 جنيه.

المراعي: 6.75 جنيه.

نيوهوب: 11.25 جنيه.

مكة المكرمة: 9 جنيه.

البنا: 9.5 جنيه.

سعر الفراخ والكتاكيت الجمعة 9 أبريل

هذا وقد استمرات أسعر الدواجن البيضاء اليوم في الإرتفاع، لتصل في شركة رئيس رابطة الدواجن إلى 31 جنيه سعر الفراخ البيضاء و34 جنيه سعر الفراخ الساسو، أما أسعار بورصة منير السقا اليوم فسجلت الفراخ البيضاء بها 32 جنيه، و36 جنيه للفراخ الساسو، وبالنسبة إلى أسعار بورصة محمد عادل فسجلت الفراخ البيضاء اليوم بها 31 جنيه، بينما سجلت الفراخ الساسو 34 جنيه، كما سجلت في بورصة المنصورة للدواجن 32 جنيه للأبيض و34 جنيه للساسو.

أما سعر الكتكوت الابيض اليوم الجمعة فشهد استقراراً حذراً اليوم بل انخفض في بعض الشركات، ليسجل في الوادي 10.5 جنيه، و11.5 جنيه بالقاهرة للدواجن، و7 جنيه بالفيروز، و6.75 جنيه بالمراعي، والوطنية 11.75 جنيه، وأمات 11 جنيه والكيان 8 جنيه، ومكة المكرمة 9 جنيه، وسيد زكريا 7 جنيه، والبنا 9.5 جنيه، ورواد النيل 7 جنيه.

الشركة الوادي القاهرة الفيروز المراعي الوطنية أمات الكيان سعر الكتكوت الأبيض الآن 10.5 جنيه 11.5 جنيه 7 جنيه 6.75 جنيه 11.75 جنيه 11 جنيه 8 جنيه

أسعار الخميس 8 أبريل 2021

حدثت تحركات جديدة في سعر الفراخ اليوم الخميس الثامن من أبريل 2021 وذلك نتيجة اقتراب شهر رمضان، وقيام بعض المواطنين بشراء وتخزين الدواجن خوفاً من ارتفاع الأسعار خلال الشهر الكريم، وجاءت أسعار الفراخ البيضاء اليوم وفق ما يلي:

الشركة سعر الفراخ البيضاء والساسو اليوم الخميس 8 أبريل منير السقا 36 جنيه للفراخ الساسو و30 جنيه للفراخ البيضاء المنصورة للدواجن 31 جنيه سعر الفراخالبيضا و36 جنيه للساسو محمد عادل 31 جنيه للأبيض و34 جنيه للساسو رئيس رابطة الدواجن 31 جنيه للفراخ البيضه و33 جنيه للساسو أحمد عامر 31 جنيه سعر الفراخ البيضا اليوم

وتأتي هذه الزيادة في سعر الفراخ اليوم بالرغم من تراجع سعر الكتكوت الابيض اليوم، والذي سجل 6 جنيه في بورصة منير السقا، و7 جنيه في شركة المراعي، و11.75 في شركة الوطنية، و11.5 جنيه في شركة القاهرة للدواجن، و9 جنيه بسيد زكريا.

سعر الفراخ البيضاء اليوم 7 أبريل 2021

وحول سعر الفراخ االبيضاء اليوم، فقد شهدت ارتفاعاً في بعض الشركات عن أسعار الأمس،مع استقرارها في بعض الشركات الأخرى عند 30 جنيه، وجاءت الأٍعار اليوم وفق ما يلي:

رئيس رابطة الدواجن: 31 جنيه سعر الفراخ البيضة و33 جنيه سعر الفراخ الساسو.

منير السقا: 30 جنيه أبيض و36 جنيه فراخ ساسو.

المنصورة للدواجن: 30 جنيه سعر الفراخ البيضاء اليوم، و36 جنيه سعر الفراخ الساسو.

محمد عادل: 30 جنيه سعر الفراخ البيضا و34 جنيه سعر الساسو اليوم.

أما سعر الكتكوت الابيض اليوم، فجاء وفق ما يلي:

القاهرة للدواجن: 11.5 جنيه.

الوادي: 10.5 جنيه.

الوطنية: 11.5 جنيه.

الفيروز: 8.5 جنيه.

أمات 11 جنيه.

الكيان: 10 جنيه.

سيد زكريا: 9 جنيه.

سعر الفراخ البيضاء بداية الأسبوع الجاري

يبدو أن توقعات رئيس شعبة الدواجن الدكتور عبد العزيز السيد بارتفاع أسعار الدواجن بدأت تتحقق، حيث ارتفع سعر كيلو الفراخ اليوم بنحو جنيهاً في بض الشركات وجنيهان في شركات أخرى، حيث توقع السيد أن يصل الإرتفاع إلى 25% وبشكل تدريجي كلما اقترب شهر رمضان الكريم

ووفق بورصة الدواجن فإن سعر الفراخ اليوم السبت الثالث من أبريل الجاري فقد جاء وفق الأسعار التالية:

رئيس رابطة الدواجن: 28 جنيه سعر الفراخ البيضه، و32 سعر الفراخ الساسو.

محمود الجداوي: 28 جنيه للبيضاء و31 جنيه للساسو.

منير السقا: 28 جنيه للأبيض و34 للساسو.

المنصورة للدواجن: 28 أبيض و34 سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم.

محمد عادل: 28 جنيه الفراخ البيضاء و33 الساسو.

أما سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت 3 أبريل فجاء كما يلي:

الوادي.. 10.5 جنيه.

القاهرة للدواجن.. 10.5 جنيه.

الوطنية.. 10 جنيه.

نيوهوب.. 11.25 جنيه.

الفيروز.. 9.5 جنيه.

أمات.. 10.5 جنيه.

الكيان.. 9.5 جنيه.

المراعي.. 8.75 جنيه.

أسعار الفراخ نهاية مارس 2021

الشركة سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 30 مارس سعر الفراخ اليوم “الساسو” 30 مارس رئيس رابطة الدواجن 28 جنيه وهو أعلى سعر اليوم 33 جنيه منير السقا 27 جنيه 34 جنيه محمود الجداوي 27 جنيه 31 جنيه المنصورة للدواجن 27 جنيه 34 جنيه محمد عادل 27 جنيه 33 جنيه أحمد عامر 27 جنيه — فوزي تفاحة 27 جنيه — محمد عثمان 27 جنيه — محمد القشلان 27 جنيه —

أما أسعار الكتكوت الابيض اليوم فجاءت وفق الأسعار التالية

الشركة شركة الوادي القاهرة الوطنية سيد زكريا منير السقا مكة المكرمة نيوهوب أمات الكيان سعر الكتكوت الابيض اليوم 10.5 جنيه 10.5 جنيه 11.5 10 جنيه 7 جنيه 10 جنيه 12 جنيه 10.5 جنيه 9.25 جنيه

اقرأ أيضاً:

أسعار الفراخ اليوم 29 مارس

رئيس رابطة الدواجن| 27 جنيه سعر الفراخ البيضاء و33 جنيه سعر الساسو.

محمود الجداوي| 27 جنيه للبيضاء و30 جنيه للساسو.

منير السقا| 27 جنيه سعر الفراخ البيضاء و33 جنيه سعر الساسو.

محمد عادل| 27 جنيه سعر الفراخ البيضاء و33 جنيه سعر الساسو.

المنصورة للدواجن| 27 جنيه سعر الفراخ البيضاء و33 جنيه سعر الساسو.

كما سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد في أغلب الشركات 27 جنيه، والفراخ الساسو سجلت 33 جنيه، مع استمرار الزيادة خلال الأيام المقبلة وفق توقعات الخبراء العامين بالسوق المصري.

أما أسعار الكتكوت الابيض اليوم 29 مارس فجاء كما يلي:

شركة القاهرة للدواجن: 10.25 جنيه.

الوادي: 10.25 جنيه.

المراعي: 8.5 جنيه.

منير السقا: 7 جنيه.

سيد زكريا: 10 جنيه.

الوطنية: 11.5 جنيه.

أسعار الفراخ والكتكوت يوم الجمعة 26 مارس

وقد شهدت أسعار الفراخ اليوم استقراراً في الأسعار، مع تراجع كبير في سعر الكتكوت الأبيض، ووصوله في بعض الشركات والبورصات كبورصة منير السقا إلى 7 جنيه للكتكوت، كما وصل سعره في في شركة المراعي إلى 8.5 جنيه، وحول سعر الفراخ اليوم فجاءت كما يلي:

الشركة رئيس رابطة الواجن محمود الجداوي المنصورة للدواجن منير السقا محمد عادل أحمد عامر فوزي تفاحه سعر اليوم 26 للفراخ البيضا و32 جنيه للساسو 25 بيضا و30 ساسو 25 للبيضاء و33 للساسو 25 للبيضاء و33 للساسو 25 للبيضاء و32 للساسو 25 للبيضاء 25 للبيضاء

أسعار يوم الخميس 25 مارس

الشركة سعر الفراخ البيضاء اليوم سعر الفراخ الساسو اليوم رئيس رابطة الدواجن 26 جنيه 32 جنيه محمود الجداوي 25 جنيه 30 جنيه منير السقاء 25 جنيه 33 جنيه المنصورة للدواجن 25 جنيه 33 جنيه أحمد عامر وفوزي تفاحة 25 جنيه —

وحول أسعار الكتكوت اليوم فجاءت وفق ما يلي

الشركة سعر الكتكوت اليوم القاهرة للدواجن 10.5 جنيه الوادي 10.5 جنيه الوطنية 11.5 جنيه أمات 10.5 جنيه المراعي 9 جنيه الكيان 10 جنيه

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 24 مارس 2021

السعر المعلن اليوم الأربعاء للفراخ البيضاء 25 جنيه والتنفيذ غالباً ما يكون على 24 جنيه، أما أسعار الفراخ الساسو فتراوحت ما بين 33 جنيه للكيلو و32 جنيه، وأقل سعر اليوم للساسو هو 30 جنيه في بورصة جنيوب الصعيد.

وحول توقعات أسعار الفراخ في رمضان، فتوقع أحد المهندسين العاملين في السوق ارتفاعها لتصل إلى 28 أو 29 جنيه خلال شهر رمضان، مع ارتفاع أسعار الكتاكيت أيضاً، أما رئيس رابطة الثروة الداجنة في مصر فتوقع زيادة في سعر الفراخ بنسبة 25% خلال أيام رمضان.

سعر الفراخ اليوم 23 مارس والكتاكيت

وحول سعر الفراخ اليوم في مصر وفق أسعار بورصة الدواجن، فقد سجلت 25 جنيه للفراخ البيضاء، و33 و32 جنيه للفراخ الساسو بانخفاض جنيهان في الساسو عن أسعار الأسبوع الماضي، أما الفراخ الأمهات بيضاء فقد ثبتت عند 21 جنيه للكيلو.

كما جاءت أسعار الفراخ في بعض الشركات العاملة بالسوق المصري وفق ما يلي:

الشركة سعر الفراخ اليوم رئيس رابطة الدواجن 25 جنيه للفراخ البيضا و32 للساسو منير السقا 25 بيضاء و33 ساسو محمود الجداوي 24 بيضا و32 ساسو محمد عادل 25 للبيضاء و33 للساسو أحمد عامر 24 جنيه سعر الفراخ البيضاء اليوم فوزي تفاحه 24 جنيه سعر الفراخ البيضاء المنصورة للدواجن “عبد المغيث” 25 جنيه للبيضاء و33 للساسو بورصة جنوب الصعيد 25 للبيضاء و30 جنيه فقط للساو السعيد أبو المعاطي 24 للبيضاء و31 للساسو

وحول أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 23 مارس فقد شهدت ارتفاعاً طفيفاً في العديد من الشركات، وسط توقعات بارتفاع أسعار الفراخ والكتاكيت خلال الأيام القادمة ومع اقتراب شهر رمضان، وجاء سعر الكتكوت اليوم وفق الأسعار التالي.

اسم الشركة أسعار الكتكوت الأبيض اليوم شركة مكة المكرمة ود سيد زكريا 10 جنيه شركة المراعي 9.5 جنيه شركة الوادي 10.25 جنيه شركة الفيروز 10 جنيه شركة القاهرة للدواجن 10.25 جنيه الوطنية 10.5 جنيه

سعر الكتكوت اليوم الإثنين 22 مارس

أما سعر الكتكوت الأبيض اليوم 22 مارس 2021 فقد شهد تغيرات في شركة الوطنية والوادي والإسكندرية والعناني بعد الزيادة الأخيرة نهاية الأسبوع الماضي، كما شهدت أسعار الكتاكيت زيادة جديدة في شركة السقا للتسويق الداجني، وذلك بعد ثباتها على مدار الأسبوع الماضي، وجاءت سعر الكتكوت اليوم وفق ما يلي.

كما سجلت أسعار كتاكيت البط والمولر والبط المسكوفي في شركة السقا للتسويق الداجني 10 جنيه للكتكوت، أما السمان عمر أسبوعين فسجل 3.5 جنيه.

ووفق تصريحات شعبة الدواجن فإن الأسعار المذكورة هي أسعار المزارع، والتي ترتفع قليلاً عن هذه الأسعار في محلات الدواجن، وذلك نتيجة زيادة التكلفة في أسعار النقل والعمالة وغير ذلك، مما يرفع أسعار الفراخ ما بين جنيهان إلى 4 جنيه للكيلو حتى وصولها للمستهلك.

اقرأ أيضاً:

أسباب الزيادة في سعر الفراخ اليوم والكتاكيت

ووفق أحد التجار فإن أسباب الإرتفاع في سعر الفراخ اليوم وعلى مدار الأيام الماضي، يأتي نتيجة قرار وزارة الزراعة بالموافقة على تصدير الكتاكيت إلى دولة غانا وتصدير بيض الموائد إلى ليبيا، ونشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء القرار، كما تقوم الحكومة بدعم المربين، من خلال تسهيل إجراءات الترخيص وتقديم النصائح والمتابعة المستمرة لهم.

هذا وكانت سعر الفراخ بشكل عام تقوم البورصة الرئيسية بتحديده على حسب العرض والطلب وأسباب أخرى، ولكن الآن أصبح هناك العديد من المكاتب والبورصات التي تقوم بتحديد الأسعار على حسب إنتاجها وكمية الإستهلاك والسحب أو العرض والطلب لديها.

