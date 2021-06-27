أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 27 يونيو.. سعر الفراخ والكتاكيت البيضاء والبيض

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر سعر الفراخ والكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم 27 يونيو 2021، وذلك للفراخ البيضاء والساسو وغيرها وأسعار الكتكوت الأبيض وكذلك سعر البيض، ومنذ وقت ليس ببعيد كانت أسعار الدواجن يتم تحديدها من خلال بورصة الدواجن الرئسية في بنها، وكانت هي الجهة الرئيسية التي يتم من خلالها تحديد الأسعار، وكان معيار تحديد أسعار الفراخ والكتاكيت يخضع لنظرية العرض والطلب شأن أي سلعة من السلع.

بورصة الدواجن اليوم الأحد 27 يونيو 2021 وأسعار الفراخ

ولكن تبدل الحال الآن وأصبحت أسعار بورصة الدواجن اليوم لها العديد من المصادر والعديد من المكاتب مثل منير السقا ومحمد الجداوي ومحمد عادل وعبد المفيث حسن ومسعد نخلة وغير ذلك، ويقوم كل واحد من هؤلاء بتحديد الأسعار وفق بعض الأليات التي يمتلكها من ناحية المعروض من الدواجن لديه والطلب، كما تختلف أسعار الدواجن من مكان إلى آخر وبشكل يومي بحسب التوزيع الجغرافي، كما أن السعر الرئيسي هو سعر بورصة بنها.

بورصة الدواجن اليوم الأحد 27 يونيو سعر الفراخ والكتاكيت والبط والرومي

سعر الفراخ اليوم الأحد 27 يونيو

الفراخ البيضاء الفراخ الساسو الأمهات البيضا 27 جنيه 32 جنيه 23 جنيه

سعر البيض اليوم27 يونيو

البيض الابيض البيض الاحمر البيض البلدي 40 جنيه 43.5 جنيه سعر البورصة للكرتونة 46.5 جنيه

سسعر الكتكوت الابيض اليوم 27 يونيو

الشركة الوطنية المصرية الهولندية العناني القاهرة للدواجن المراعي الوادي سعر الكتكوت اليوم 7 جنيه 3.5 جنيه 6.5 جنيه 6 جنيه 4 جنيه 5.5 جنيه

أسعار بورصة الدواجن السبت

استقرت أسعار الفراخ والكتاكيت والبط والرومي والبيض اليوم السبت 26 يونيو على نفس أسعار أمس الجمعة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 25 يونيو

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 25 يونيو انخفاض مفاجئ، بعدما استقرت لعدة أيام، أما أسعار الفراخ فشهدت استقرار اليوم الجمعة وكذلك أسعار كرتونة البيض، وجاءت الأسعار اليوم كالآتي.

سعر الفراخ بيضاء 27 جنيه.

سعر فراخ الساسو 32 جنيه للكيلو.

الفراخ أمهات بيضاء 23 جنيه.

كتكوت أبيض الوطنية 7 جنيه.

كتكوت أبيض العناني 6.5 جنيه.

كتكوت الوادي 5.5 جنيه.

القاهرة للدواجن 6 جنيه.

أما سعر البيض الأحمر فسجل 43.5 سعر الكرتونة.

البيض الأبيض 39.5 جنيه.

البيض البلدي 46.5 جنيه.

أسعار بورصة الدواجن اليوم اليوم 24 يونيو الخميس

يوجد الآن حالة من الإستقرار الملحوظ والمستمر منذ عدة أيام، في أسعار بورصة الدواجن، وتشمل أسعار الكتاكيت والفراخ والبط والرومي والبيض، وتأتي أسعار البورصة الآن الخميس 24 يونيو كالتاليز

سعر الفراخ اليوم: 27 للبيضاء و32 للساسو و23 جنيه للأمهات.

سعر البيض اليوم: 39.5 لكرتونة البيض الأبيض، و43.5 للأحمر، و46.5 للبيض البلدي.

سعر البط والرومي: 45 جنيه سعر كيلو البط و50 لكيلو الرومي.

سعر الكتاكيت البيضاء: 7.5 جنيه أعلى سعر كتكوت بالشركات اليوم، و3 جنيه أقل سعر شركات.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 23 يونيو

شهدت أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 23 يونيو حالة من الاستقرار الحذر في سعر الفراخ بيضاء وساسو وأمهاتـ مع ارتفاع سعر الكتكوت الابيض ببعض الشركات واستقرار أسعار البيض، وجاء أسعار اليوم كالتالي.

سعر الفراخ البيضا.. 27 جنيه.

سعر الساسو.. 32 جنيه.

سعر الأمهات.. 23 جنيه.

سعر البيض الأبيض.. 39.5 جنيه للكرتونة.

سعر البيض الأحمر.. 43.5 جنيه للكرتونة.

سعر البيض البلدي.. 46.5 جنيه للكرتون.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 7.5 في شركة الوطنية كأعلى سعر في السوق.

سعر الكتكوت الابيض 3 جنيه في منير السقا وهو أقل سعر اليوم

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 22 يونيو

شهدت أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 22 يونيو استقرار في أسعار الفراخ والكتاكيت، إلا أن أسعار البيض ارتفعت بشكل مفاجئ اليوم، وجاءت الأسعار اليوم كالتالي.

النوع السعر الفراخ البيضاء 27 جنيه الفراخ الساسو 32 جنيه الفراخ الأمهات 23 جنيه البيض الأبيض 39.5 جنيه البيض الأحمر 43.5 جنيه البيض البلدي 46.5 جنيه الكتكوت الأبيض أعلى سعر اليوم في الوطنية 7.5 جنيه الكتكوت الأبيض أقل سعر اليوم في المراعي ورواد النيل 4.5 جنيه البط والرومي 45 جنيه للبط و50 جنيه للرومي

أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 21 يونيو

شهدت أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 21 يونيو استقرار حذر في العديد من منتجات الدواجن، حيث كان هناك استقرار في سعر الكتكوت الابيض والبيض والفراخ الساسو والأمهات والبط والرومي وتأرجح في أسعار الفراخ البيضاء، لتأتي أسعار اليوم كالتالي.

النوع السعر فراخ بيضا تأرجحت بين 27 و28 جنيه فراخ ساسو 32 جنيه. فراخ أمهات بضاء 23 جنيه كتكوت ابيض أعلى سعر شركات 7 جنيه في شركة الوطنية كتكوت ابيض أقل سعر شركات 4 جنيه في المصرية الهولندية كيلو البط 45 جنيه كيلو الرومي 50 جنيه بيض أحمر سعر الكرتونة متوسط 42 جنيه بيض بلدي متوسط 45 جنيه

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأحد 20 يونيو

وقعت اليوم الأحد 20 يونيو بعض التغيرات في أسعار الفراخ اليوم وسعر الكتكوت الأبيض وأسعار البيض، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الفراخ “بيضا”: 28 جنيه.

سعر الفراخ “ساسو”: 32 جنيه.

سعر الفراخ “أمهات بيضاء”: 23 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض 7 جنيه أعلى سعر اليوم، كما في شركة الوطنية.

أقل سعر اليوم في الكتكوت الأبيض بالشركات 3.5 جنيه كما في المصرية الهولندية.

سعر الكتكوت الساسو: 3 جنيه.

الكتكوت البلدي والهجين: 2.5 جنيه.

البط عمر يوم: 13 جنيه للمولر.

البط المسكوفي عمر يوم: 11 جنيه.

سعر البيض الأحمر: 42.5 جنيه سعر الكرتونة.

سعر البيض البلدي: 45.5 جنيه للكرتونة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 19 يونيو

بالأمس انخفضت أسعار الدواجن في البورصة بقيمة جنيهاً واحداً للكيلو، لتسجل 26 جنيه، لكن اليوم السبت 19 يونيو عوضت الفراخ هذه الخسارة وعادت إلى نفس السعر الذي كانت عليه قبل أربعة أيام، لتسجل اليوم 27 جنيه للفراخ البيضاء، ومتوسط 32 جنيه سعر الكيلو الساسو، و21 جنيه سعر الأمهات، أما أسعار البيض فسجلت متوسط 39.5 سعر كرتونة البيض الأبيض، و42.5 سعر الكرتونة من البيض الأحمر، و45.5 سعر كرتونة البيض البلدي.

وحول سعر الكتكوت الابيض اليوم السبت 19 يونيو فاستقر في العناني والوادي عند 6 جنيه، وانخفض في القاهرة للدواجن إلى 4.5 جنيه، والوطنية 7 جنيه، وأمات والكيان 6.5 جنيه، والمراعي 4.5 جنيه.

سعر الفراخ والكتاكيت في بورصة الدواجن منتصف الأسبوع الماضي

جاءت أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 15 يونيو الجاري وفق ما يلي:

الفراخ البيضاء: 27 جنيه.

الفراخ الساسو: 32 جنيه.

الأمهات سجلت: 21 جنيه.

البيض الأحمر: 42 جنيه.

البيض الابيض: 39 جنيه.

البلدي: 45 جنيه.

الكتكوت الابيض أقل سعر بمنير السقا 3.5 جنيه، وأعلى سعر اليوم الثلاثاء في العناني بـ7.27 جنيه.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

شهدت أسعار الفراخ اليوم السبت 12 يونيو 2021 استقراراً في البورصة الرئيسية للدواجن، لتستقر أسعار الفراخ البيضاء عند 27 جنيه والفراخ الساسو 32 جنيه، أما الفراخ الأمهات فتراجعت إلى 21 جنيه لسعر الكيلو، كما شهدت أسعار البيض ارتفاعاً اليوم السبت لتسجل الكرتونة من البيض الأحمر 42 جنيه، والكرتون الأبيض 39 جنيه والكرتونة من البيض البلدي سجلت 45.5 جنيه، بالنسبة لأسعار مزارع الدواجن، أما الأسعار في محلات التجزئة فترتفع عن ذلك بقيمة تتراوح من جنيهان إلى خمسة جنيهات.

أما سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت 12 يونيو فاستقر عند 10.25 لشركة الوطنية، و6.5 لشركة منير السقا، وهذا أعلى وأقل سعر في السوق، وأسعار باقي الشركات تتراوح ما بين هذين السعرين.

هذا وما زالت هناك شكاوى من أصحاب المزارع والمربين بشكل عام، مؤكدين أن الإرتفاع الكبير في سعر العلف وتخطيه لأكثر من 8000 جنيه للطن، أدى إلى خسارتهم بشكل كبير، مما نتج عن ذلك توقف بعض المزارع عن العمل، خاصةً وأن العلف يمثل نحو ثلثي أسعار تكلفة الدواجن، وتحاول الدولة الآن دعم هذا القطاع الهام من خلال تسهيل إجراءات الراخيص لصغار المربين، وفتح باب للتصدير للخارج للإرتقاء بقطاع الدواجن في مصر.

أسعار الفراخ والكتاكيت وفق بورصة الدواجن الرئيسية اليوم السبت 5 يونيو

شهدت أسعار بورصة الدواجن الرئيسية ايوم السبت 5 يونيو استقرار في أسعار الفراخ والكتاكيت، وذلك وفق الأسعار التالي ذكرها.

سعر الفراخ الساسو اليوم 5 يونيو: 33 جنيه للكيلو.

سعر الفراخ البيضاء اليوم 5 يونيو: 27 جنيه للكيلو.

سعر الفراخ الأمهات: 20 جنيه.

سعر الكتكتوت الأبيض اليوم السبت 5 يونيو في الشركات

العناني: 9.5 جنيه.

نيوهوب إيجيبت: 9.5 جنيه.

القاهرة: 9 جنيه.

الوادي: 8.5 جنيه.

الوطنية: 9.75 جنيه.

المراعي: 6.8 جنيه.

رواد النيل: 6.25 جنيه.

الإسكندرية: 7 جنيه.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 4 يونيو 2021

سجلت أسعار الفراخ اليوم الجمعة 27 جنيه للأبيض و33 جنيه للساسو و20 جنيه للأمهات، أما الكتاكيت، فكان أعلى سعر لها اليوم في شركة الوطنية، والتي سجل بها 9.75 جنيه، وأقل سعر اليوم في الشركات كان 6 جنيه كما الشركة المصرية الهولندية.

أسعار اليوم الخميس 3 يونيو للفراخ والكتاكيت

شهدت أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 3 يونيو الجاري حالة من الإستقرار الحذر في سعر الفراخ، لتسجل البيضاء اليوم 27 جنيه، والساسو 33 جنيه والفراخ الأمهات 20 جنيه سعر الكيلو اليوم.

أما أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الخميس 3 يونيو فسجلت ارتفاعاً في العناني جديداً في ععد من الشركات، لتصل إلى 9.5 في العناني، و9 جنيه في القاهرة للدوادن، و6.25 في رواد النيل، و6.8 في المراعي.

أسعار بورصة الدواجن اليوم 2 يونيو

ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء اليوم 2 يونيو بمقدار جنيه في الكيلو لتسجل الآن في بورصة الدواجن 27 جنيه، أما سعر الفراخ الساسو فسجلت الآن من 32 إلى 34 جنيه، أما سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء فسجل في العناني 9.25 جنيه، و8.5 جنيه في الوادي والقاهرة للدواجن، و6.8 في شركة المراعي، و7 جنيه في شركتي الإسكندرية والحرمين.

وحول أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم 1 يونيو 2021 فقد جاءت كالتالي

سعر الفراخ البيضاء اليوم 1 يونيو: 26 جنيه.

سعر الساسو اليوم: 33 جنيه.

سعر الفراخ أمهات: 20 جنيه.

أما أسعار الكتكوت الأبيض الثلاثاء 1 يونيو فجاءت كالآتي

العناني: 9.25 جنيه.

8.5 جنيه الوادي.

القاهرة للدواجن: 8.5 جنيه.

الوطنية: 9.3 جنيه.

المراعي: 6.8 جنيه.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 31 مايو “فراخ وكتاكيت

البورصة سعر الفراخ البيضاء اليوم 31 مايو سعر الفراخ الساسو الإثنين 31 مايو رئيس رابطة مربي الدواجن 28 جنيه 34 جنيه المنصورة للدواجن 26 جنيه 33 جنيه منير السقا 26 جنيه 33 جنيه محمد عادل 26 جنيه 33 جنيه أحد عامر 26 جنيه — فوزي تفاحة 26 جنيه — محمد عثمان 26 جنيه —

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أما سعر الكتكوت الأبيض اليوم في البورصة فقد جاء على النحو التالي

الشركة القاهرة الوادي نيو هيب إيجيبت الفيروز “زلط أبو” الوطنية المراعي السقا سعر الكتكوت الأبيض اليوم 31 مايو 8.5 جنيه 8.25 جنيه 9.25 جنيه وهو أعلى سعر اليوم 7.75 جنيه 9.25 جنيه 6.75 جنيه 5.25 جنيه

هذا وقد شهدت أسعار الفراخ البيضاء والكتاكيت ارتفاعاً كبيراً الشهر الماضي وووصل سعر الكيلو حينها إلى 33 جنيه، لكن ما لبثت وهبطت الأسعار مرة أخرى بشكل كبير، فبعد أن سجلت الفراخ البيضاء 33 جنيه والساسو 37 جنيه منذ عدة أسابيع، عاودت الإنخفاض مرة اليوم لتسجل 26 جنيه للكيلو، وجاءت أسعار الفراخ والكتاكيت اليوم في بورصة السقا للتسويق الداجني على النحو التالي.

النوع السعر سعر الفراخ البيضاء 31 مايو 26 جنيه تنفيذ سعر الفراخ الساسو الإثنين 31 مايو 33 جنيه سعر الفراخ الأمهات بيضاء 20 جنيه سعر الكتكوت الأبيض 5.25 جنيه سعر الكتكوت الساسو 3.5 جنيه سعر الكتكوت البلدي 3 جنيه سعر الكتكوت الفيومي 3 جنيه سعر الكتكوت الهجين 3 جنيه بط مسكوفي ومولر كتاكيت 11 للمسكوفي و12 للمولر

وفي سياق متصل فقد طالب رئيس شعبة الثروة الداجنة الدكتور عبد العزيز السيد الحكومة بمساعدة هذا القطاع الهام، والعمل على فتح سوق خارجي للدواجن ومنتجاتها، خاصة وأن مصر الآن أخذت شهادة عالمية بخلوها من انفلونزا الطيور، كما أن الكتاكيت في مصر تتميز عن غيرها في دول أخرى من ناحية الجودة والأسعار.

بورصة الدواجن اليوم

هذا وتختلف أسعار الدواجن في المحلات عن أسعار بورصة الدواجن اليوم والأسعار المعلنة، حيث أن الأسعار المعلنة هي أسعار المزارع تنفيذ اليوم، أما سعر الفراخ في المحلات فيزيد عن ذلك ما بين جنيهان إلى خمسة جنيهات، وذلك حسب المكان والعرض والطلب، نظراً لأسعار تكلفة النقل وغير ذلك.

كما يتوقع رئيس شعبة الدواجن زيادة أسعار الفراخ خلال الأيام المقبلة، وأشار إلى أنه سوف يتم ضم المربين وأصحاب المزارع إلى بورصة الدواجن الرئيسية كي يتم الإتفاق على أسعار التكلفة ووضع هامش ربح محدد ويكون هذا هو السعر المعلن في الأسواق لعدم تضرر المربين.