انت الان تتابع تفاصيل خبر تجديد رخصة القيادة في مصر 2021- هنا الأوراق والإجراءات اللازمة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تجديد رخصة القيادة أصبحت من الخدمات المرورية التي تقدم عبر الإنترنت، وعليه فنتتاول في هذا التقرير كيفية تجديد الرخصة الشخصية إليكترونياً. حيث حدد القانون المروري المصري أنه يجب أن يتم تجديد رخص القيادة المنصوص عليها في المادة 34 من القانون خلال الـ 30 يوماً التالية لانتهاء مدة سريانها، كما هناك عند التجديد بعض الشروط المطلوبة لإعطاء الترخيص، وتتم إجراءات تجديد رخصة قيادة في مصر، من خلال إتباع عدة خطوات بسيطة، والتي أقرتها إلادارة العامة للمرور.

خطوات تجديد رخصة القيادة 2021

في البداية يجب تقديم ما يفيد بحقيقة شخصية طالب الترخيص، ومحل الايقامة، و“بطاقة الرقم القومي”، وتقديم كذلك صورة من ثلاث صور شخصية بخلفية بيضاء، كما لابد إاتمام تجديد رخصة القيادة، أن يكون مقدم طلب التجديد لائق طبياً للقيادة، وذلك من حيث سلامة البنية الجسدية، والنظر وخلوه من العاهات التي تعجزه عن القيادة.

ويجب كذلك ارفاق شهادة طبية “مختومة” من مستشفى حكومية، تفيد بخلو المتقدم من كافة أمراض الباطنة، والنظر وأن يكون بصحة جيدة لكي يتمكن من قيادة السيارة.

كما يجب ارفاق شهادة طبية صادرةً من أحد أطباء العيون عن حالة نظر المتقدم ودرجة الإبصار، ويجب كذلك أن تتضمن الشهادة إقرار الطبيب المختص بخلو العين مما قد يؤثر على الرؤية، جدير بالذكر أنه قد يتوفر في بعض الوحدات المرورية عيادة طبية لتوقيع الكشف الطبي على المتقدمين، كما هناك الزاماً بشراء نموذج 256 من وحدة المرور التابع لها طالب تجديد رخصة القيادة الشخصية.

أيضاً ضرورة إحضار رخصة القيادة القديمة، حيث تعد من أهم الأوراق المطلوبة لتجديد الرخصة، إضافة إلى ضرورة الذهاب إلى نيابة المرور، وذلك للتأكد من عدم وجود آي مخالفات سابقة على الرخصة، وأيضاً دفع قيمة الغرامات إن وجدت، والحصول على شهادة تفيد الوفاء بالغرامات المحكوم بها، وعليه فيتم الحصول على شهادة براءة الذمة “شهادة المخالفات”، واستلام نموذج للرخصة، كما يتاح الآن إليكترونياً الاستعلام عن مخالفات المرور بمصر 2021.

خدمات موقع نيابة المرور

يقدم الموقع الرقمي للنيابة العامة مجموعة هائلة من الخدمات المرورية، والتي من أهمها خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة على رخص التسيير بكافة أنوعها، والاطلاع على كافة نماذج المخالفات، تجديد رخصة القيادة، وخدمات أخري لمتابعة حالة الطلبات، وكذلك إلغاء الطلبات الإلكترونية، وتقديم التظلمات على المخالفات.

وكذلك يوجد خدمات الدفع عند الاستلام، أو من خلال الدفع بطاقات الائتمان وبطاقات “ميزة” الحكومية، واستخراج شهادة براءة الذمة. عليه فيمكنك الدخول على الرابط الرسمي لبوابة النيابة العامة المصرية، ومتابعة مختلف الخدمات المرورية المقدمة.