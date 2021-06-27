نواب لـ دوت الخليج : تابعنا بكل فخر زيارة الرئيس السيسي لدولة العراق الشقيقة ..وتعد خطوة لدعم العلاقات الثنائية واستعادة مصر لمكانتها الاقليمية «فيديو»

/637603/نواب-لـ-تحيا-مصر--تابعنا-بكل-فخر-زيارة-الرئيس-السيسي-لدولة-العراق-الشقيقة-وتعد-خطوة-لدعم-العلاقات-الثنائية-واستعادة-مصر-لمكانتها-الاقليمية-فيديو

ثمن عدد من أعضاء البرلمان، زيارة الزيارة التاريخية للرئيس السيسي لدولة العراق، والتي تعد الأولي من نوعها أول زيارة رسمية لرئيس مصري يزور بغداد منذ 30 عاما، مؤكدين أن الرئيس السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية ويحرص على وجود تعاون مشترك بين الدول العربية الشقيقة،والدول الصديقة، مما كان له أثر فى استعادة الدولة المصرية لريادتها ومكانتها المحورية فى المنطقة.

دوت الخليج يرصد فى التقرير التالي ما ذكره نواب البرلمان بشأن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة العراق الشقيق

أشاد النائب هشام الحصري ،رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة العراق والتي تأتي أول زيارة رسمية لرئيس مصري منذ 30 عاما ، مضيفا"، تابعنا بكل فخر زيارة الرئيس السيسي لدولة العراق الشقيقة ، وسعدت باستقبال الرئيس الذي يليق باسم مصر وثقلها فى المنطقة"، مؤكدا أن مصر والعراق تجمعهما علاقات تاريخية قديمة،موضحا أن الزيارة تبرز سبل التعاون المشترك والدعم بين كل الدول العربية، فضلا عن حرص مصر على ترسيخ دورها الإقليمي.

القمة الثلاثية

وثمن النائب هشام الحصري، عقد قمة ثلاثية بين مصر والأردن والعراق ،لمناقشة مشرووعات التعاون المشترك بين البلاد الثلاثة فى كافة الانشطة الاقتصادية ومجالات الدفاع،مؤكدا أن ما يقوم به الرئيس السيسي على أرض الواقع مع الدول العربية نموذج ستجني الشعوب العربية ثماره الفترة المقبلة.

كما أشاد النائب مجدي عاشور ، عضو مجلس النواب ، بزيارة الرئيس السيسي للعراق ،والتي تأتي فى اطار حرص مصر ، على توثيق علاقاتها مع شقيقاتها من الدول العربية والدول الصديقة حول العالم ،لافتا إلى الجولات التى قام بها الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية لاستعادة مكانة مصر وريادتها فى المنطقة .

وأضاف النائب مجدي عاشور ، عضو مجلس النواب،” نفخر بحرص مصر على لم شمل الدول العربية وتعزيز التعاون المشترك” ،مؤكدا على اهمية البعد الاستراتيجي للعراق بالنسبة لمصر، مشيرا إلى دور مصر فى دعم استقرار الدول العربية ودول المنطقة، لافتا إلى مبادرة إعادة إعمار غزة وبمساهمة شركات مصرية متخصصة فى الإعمار .

زيارة السيسي للعراق

كما ثمن النائب رياض عبد الستار ،عضو مجلس النواب، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للعراق،مؤكدات أنها تعد خطوة مهمة فى دعم وتعزيز علاقات التعاون بين الدول العربية وبعضها، خاصة العراق لافتا إلى أن الزيارة تعد أول زيارة رسمية منذ 30 عام.

وأشار النائب رياض عبد الستار ، عضو مجلس النواب ، إلى أن مصر استعادت مكانتها وريادتها حول العالم وفى المنطقة العربية،أصبح ملموسا بفضل توجيهات القيادة السياسية والرئيس السيسي،موجها تحية شكر وتقدير واعتزاز إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا أنه يدفع بكل ما يملك لتوطيد العلاقات مع الدول الشقيقة ، ومساعدتهم فى استعادة أمنهم واستقرارهم مما يؤثر على أمن واستقرار المنطقة.

جهود مصر فى ملف العلاقات الخارجية

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مصر تواصل تحقيق نجاحات كبيرة في ملف العلاقات الخارجية، لاسيما ما يتعلق بتوطيد العلاقات مع الأشقاء العرب.

محمد عبد الله زين يطالب بالضرب بيد من حديد على العناصر المعوقة لتطوير السكة الحديدمحمد عبد الله زين يطالب بالضرب بيد من حديد على العناصر المعوقة لتطوير السكة الحديد النائب محمد عبدالله زين لـ دوت الخليج: سرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية والأحوزه العمرانية بإدكو ضرورة «صور وفيديو»النائب محمد عبدالله زين لـ دوت الخليج: سرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية والأحوزه العمرانية بإدكو ضرورة «صور وفيديو» دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب محمد عبد الله زين الدين بشأن زيارة الرئيس السيسي للعراق

وأشار النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعراق كأول رئيس مصري منذ 3 عقود، يؤكد توجه الدولة نحو بناء علاقات متوازنة وقوية مع جميع دول المنطقة وفي مقدمتهم الدول العربية.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب: مصر بهذه التحركات في كل بقاع الدول العربية تؤكد أنها قائد المنطقة، وتسعى دائما لاستعادة ريادتها من خلال علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وتبادل الخبرات وتقوية العلاقات في كافة القطاعات.