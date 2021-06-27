/637631/يورو-2020-التشكيل-الرسمي-لمنتخبي-البرتغال-وبلجيكا

أعلن روبرتو مارتينيز وفرناندو سانتوس، المديران الفنيان لمنتخبي بلجيكا والبرتغال، تشكيل مواجهة المنتخبين، والتي تنطلق في التاسعة مساء على ملعب "لا كارتوخا"، في مدينة إشبيلية الإسبانية، في واحدة من أقوى مواجهات دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا “يورو 2020” والتي تقام في 11 مدينة أوروبية وتستمر حتى 11 يوليو المقبل.

ويرصد دوت الخليج تشكيل المنتخبين:

وحسم منتخب بلجيكا تأهله للدور ثمن النهائي بعد أن تصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في جميع مبارياته الثلاث.

في حين تأهل منتخب البرتغال إلى نفس الدور، بعد أن صعد ضمن أفضل 4 ثوالث، حيث احتل المركز الثالث في المجموعة السادسة النارية برصيد 4 نقاط، خلف منتخبي فرنسا وألمانيا.

وسيلتقي الفائز من موقعة الليلة، في دور الثمانية مع منتخب إيطاليا يوم الجمعة المقبل، بعد فوز الأزوري على النمسا أمس السبت 2-1.

تشكيل منتخب بلجيكا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: توماس مونييه - يان فيرتونخين - توبي ألديرفيريلد - توماس فيرمايلن

خط الوسط: أكسيل فيتسيل - كيفن دي بروين - يوري تيليمانس

خط الهجوم: ثورجان هازارد - إيدين هازارد - روميلو لوكاكو

تشكيل البرتغال

حراسة المرمى: روي باتريسيو

خط الدفاع: دالوت - بيبي - روبن دياز - رافائيل جيريرو

خط الوسط: بالينيا - جواو موتينيو - ريناتو سانشيز

خط الهجوم: دييجو جوتا - برناردو سيلفا - كريستيانو رونالدو

مسيرة المنتخبين للدور الـ 16

كان منتخب بلجيكا قد تأهل إلى هذا الدور بعد تحقيقه العلامة الكاملة في دور المجموعات، بالفوز على روسيا والدنمارك وفنلندا وسط تألق روميلو لوكاكو وكيفن دي بروينه.

أما البرتغال فتحوم حولها شكوك كثيرة بعد الأداء المتواضع في دور المجموعات بالفوز على المجر والتعادل مع فرنسا والهزيمة من ألمانيا، والتأهل إلى الدور التالي ضمن أفضل الثوالث.

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث كأس أمم أوروبا يورو 2020 على قنواتها، وذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وسيلتقي الفائز من موقعة الليلة، في دور الثمانية مع الفائز من مباراة إيطاليا والنمسا، والتي أقيمت أمس السبت.

وستكون مواجهة البرتغال وبلجيكا مثيرة إلى أقصى الحدود، لما يضمه المنتخبان من نجوم كبيرة، وخاصة في الجانب الهجومي، متمثلة في النجم كريستيانو رونالدو الذي يحتل صدارة الهدافين برصيد 5 أهداف، ودييجو جوتا من الجانب البرتغالي، والثلاثي كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو الذي أحرز 3 أهداف، وإيدين هازارد.