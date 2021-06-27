/637632/يورو-2020-التشيك-تواصل-مفاجأتها-وتحجز-مقعد-في-الربع-نهائي

انتهت أحداث المباراة بين المنتخب التشيكي والمنتخب الهولندي بنتيجة هدفين دون رد في لقاء الدور ثمن نهائي لبطولة أمم أوروبا 2020، لصالح المتخب التشيكي، شهد على اللقاء ملعب بوشكاش أرينا، بهولندا، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المباراة بين الفريقين.

دخل المنتخب التشيكي المبارا بقوة في بداية المباراة، من خلال تهديد شباك المنتخب الهولندي، وأبرز الهجمات في بداية المباراة جائت من باتريك شيك من خلال إستلام وأريحيه أمام منطقة الجزاءن ويسدد على المرمي الهولند في أقسى الزاوية اليمني من الحارس ولن الحارس كان لها بالمرصاد.

جاء الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الثامنة والستون من عمر المباراة عن طريق توماس هريش، من خلال ركنية من الجانب الأيمن إرتقى عليها هريش فوق مدافعي طواحين هولندا، ويسجل الهدفالأول في اللقاء.

أهداف المباراة

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة الثمانون من عمر المباراة عن طريق باتريك شيك، من خلال كرة طولية من منتخب التشيك شتتها داني بليند لتصل إلى توماس هوليش الذي مر من دومفريس، ومرر كرة سحرية من يسار منطقة الجزاء إلى باتريك شيك سددها بالقم اليسرى سددها في الزاوية اليمنى لمرمى هولندا.

سجل باتريك شيك 15 هدفًا في 30 مباراة لجمهورية التشيك، بينما سجل ميلان باروش 5 أهداف في البطولات الكبرى أكثر من شيك الذي سجل 4 أهداف.

البطاقات الحمراء

تلقى ماركوس دي ليخت لاعب منتصف ملعب المنتخب الهولندي بطاقة حمراء في الدقيقة الـ 52 من عمر المباراة، بعد تدخل قوي في منتصف الملعب، والإستعانة بتقنية الفار، وإشهار البطاقة الحراء من قبل حكم المباراة بدل البطاقة الصفراء.

التشكيل الرسمي لمنتخب هولندا

في حارس المرمى: مارتن ستيكيلينبرج.

في خط الدفاع: ماتياس دي ليخت - ستيفان دي فري - دالي بليند.

في خط الوسط: دينزل دومفريس - باتريك فان آنهولت - فرينكي دي يونج - مارتن دي رون - جورجينيو فينالدوم.

في خط الهجوم: ممفيس ديباي - دونيل مالين.

التشكيل الرسمي لمنتخب التشيك

في حراسة المرمى: توماس فاكليك

في خط لدفاع: بافل كادرابك - توماس كالاس- أوندريج سيلوستكا - فلاديمير كوفال

في خط الوسط: توماس سوسيك - توماس هولز - أنتونين باراك - بيتر سيفسك - لوكاس ماسوبوست

في خط الهجوم: باتريك شيك.