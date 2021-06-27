/637633/صبورة-السيد-الرئيس-السيسي-وضع-روحه-فداء-الوطن-ولابد-للأجيال-أن-تعرف-الدور-التاريخي-للقوات-المسلحة

هنأت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، الشعب المصرى العظيم وقائده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ثورة يونيو العظيمة والتاريخية، والتى أكدت للعالم كله أن مصر لا يمكن لأي جماعة أن تختطفها ولو بمساعدة ودعم من أنظمة ودول خارجية.

حيا مصر، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن حديث النائبة صبورة السيد، عن ثورة الثلاثين من يونيو

صبورة السيد: الرئيس عبدالفتاح السيسي تمكن من تحويل موقف الدول التي وقفت ضد مصر

وأكملت عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تمكن من تحويل موقف الدول التي وقفت ضد مصر، إلى مؤيدة للرؤية المصرية خاصة فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب، وأن مصر الأن تحتل مكانة كبيرة سياسيا واقتصادية ودبلوماسياً والجميع يري تأثير مصر الكبير فيما يتعلق بقضايا المنطقة.

وتابع:” فسرعان ما استردت مصر عافيتها بشكل غير مسبوق علي جميع المستويات و في جميع المجالات و يتجلي هذا في قيام مشروعات قومية لم تشهدها مصر من قبل في جميع المجالات "الأمن ، الطرق و المواصلات ، الطاقة ، الكهرباء ، الصحة ، التعليم ، الزراعة ، الصناعة ، السياحة. وأضافت عضو مجلس النواب، صبورة السيد، خلال حديثها قائلة:” إن ثورة يونيو أفرزت للعالم وليس لمصر فقط زعيما وقائدا من نوع خاص وضع روحه وحياته فداء لهذا الوطن”.

صبورة السيد: لابد للأجيال أن تعرف الدور التاريخي للقوات المسلحة المصرية

واستكملت حديثها قائلة:” لابد للأجيال التي لم تعاصر أحداث الثورة أن تعرف الدور التاريخي للقوات المسلحة المصرية وللرئيس عبد الفتاح السيسي وانحيازهم لإرادة الشعب ومطالبه المشروعة في أن يتحرر من حكم الفاشية الدينية التي أرادت بنا كل سوء وشر.

ووجهت صبورة السيد، عضو مجلس النواب، التحية والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصرى وللقوات المسلحة الباسلة التى لولاها لما كنا ننعم بهذه الحياة الرغدة، ولم نستطع ان نبني مصرنا الجديدة.