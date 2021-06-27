/637634/خالد-عبدالغفار-الوزارة-لا-تتخذ-موقف-ضد-مدارس-stem-وعلي-استعداد-لتقديم-منح-دراسية-كاملة

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة لا تتخذ موقف ضد مدارس stem، ولكن تساعد طلاب هذه المدارس في التنسيق، وعلي استعداد لتقديم منح دراسية كاملة لهم في الجامعات الجديدة مثل جامعات (الجلالة، العلمين، سالمان، المنصورة الجديدة)، مشددا علي مراعاة العدالة بين جميع الطلاب.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، لمناقشة خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير مدارس STEM ودراسة الوضع الحالي وما قد يواجهها من مشكلات، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، والنائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، والنائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري.

وقال وزير التعليم العالي: "مدارس stem معنية بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، لا تعتمد علي الحفظ والتلقين، ولكن تنمية المهارات، وكدولة نحتاج لطلاب متفوقين في هذه التخصصات، وكلية العلوم من الكليات المهمة جدا، وركزنا أن ندعم دخول الطلاب من التنسيق المصري في هذه الكلية تحديدا لأننا لاحظنا عزوف الطلاب عنها، ووضعنا سيستم واستطعنا أن ندعم ونشجع الطلاب علي دخول هذه الكلية".

وتابع الوزير: "أنا مسئول عن منظومة التعليم العالي، هناك نحو 1.5 مليون طالب، وبالتأكيد بينهم نحو 1158، طالب من هذه المدارس، ومن هنا كانت هناك مرونة في التنسيق لهؤلاء الطلاب، وأماكن متاحة".

وأضاف "في تنسيق العام الماضي، كان عندنا 707 طالب، 338 تم قبولهم في القطاع الطبي، و193، تم قبولهم في القطاع الهندسي، وفي الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 99 طالب، و125 طالب في الطب، بنسبة 33%، وفي العلوم 29 طالب، وفي القطاع الهندسي دخل 57%، وفي القطاع الصحي أكثر من 80%".

وقال عبد الغفار: "أين تقصير الدولة؟"، وتابع: "ماذا لو لم يعجبهم التنسيق الحكومي، هل الجامعات الخاصة قدمت منح لهؤلاء الطلاب؟، الجامعات الخاصة لا نستطيع إرغامها علي ذلك، وبالأرقام لا يوجد أحد أكبر من الدولة المصرية، ولا يستطيع أحد أن يملي شروط، وليس توجه الدولة أن هؤلاء الطلاب كلهم يدخلوا كليات الطب، الأمر يتعلق باستراتجية واحتياجات دولة".

وتابع: "عندنا جامعات الجلالة وسالمان والعلمين، والمنصورة الجديدة، 4 جامعات، نستطيع أن نقدم منح دراسية لأولادنا في تخصصات مثل التكتولوجيا والهندسة الطبية والذكاء الاصطناعي، والهندسة الزراعية وهندسة الفضاء، وغيرها، ونستطيع أن نقدم إلي الطلاب الذين يريدون دخول هذه التخصصات، منح دراسية كاملة، علي أن يستمروا في التفوق وتنطبق عليهم الشروط، ولأن هذه التخصصات تحتاجها الدولة، ولا يقول أحد إن كلهم يدخلوا الطب".

وأضاف وزير التعليم العالي، أنه لا يوجد قصد في مسألة التأخير في التنسيق، وأماكنهم محفوظة وفقا للنسب المعلنة.

من جانبه، رحب النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، بالدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، مؤكدا علي دعم نموذج مدارس stem، وتابع: "نتمني أن تكون هذه هي البداية، وألا تكون هذه النهاية، وسنقدم كل الدعم لهذا النموذج لإنجاحه".

واستطرد رشاد:" قدرنا كنواب أن ندعم ونساند المواطنين ونبحث مطالبهم، ونستهدف الصالح العام للوطن والمواطن، ونشجع علي تجربة هذه المدارس، وأي مشكلة أو عقبات نستطيع أن نذللها سنقوم بتذليلها بما يحقق الصالح العام".