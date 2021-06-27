الحجر الصحى ينفى فرض ألف دولار غرامة على الشركات الخاصة

جدة - نرمين السيد - نفى مصدر مسؤول فرض الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى لغرامات مالية بقيمة ألف دولار على الشركات الخاصة المخالفة حالياً، فى حال نقل راكب لا يحمل شهادة التطعيم ضد كورونا أو مسحة PCR.





وأكد أنه ليس الجهة المنوط بها توقيع غرامات مالية على شركات الطيران ولكن هذا الإجراء من اختصاص إدارة ميناء القاهرة الدولى. وأضاف أن اختصاص إدارة الحجر الصحى يقتصر على اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة التى تخالف قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات الاحترازية والتطعيمات و شهادات الـ PCR المختومة، أو الـ "QR Code" الخاصة بالكورونا، وقبول الشهادات بعد التحقق من جهة الإصدار ولكن ليس من سلطاننا فرض وتحصيل غرامات مالية.

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