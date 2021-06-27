السكة الحديد: اصطدام قطار بسيارة عبرت من مكان مخالف فى الفيوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه فى تمام الساعة 13:35 أثناء مسير قطار 3184- 1111 إكسبريس "الفيوم / القاهرة"، بالكيلو 20.500 بين محطتى سيلا - الناصرية عبرت سيارة ملاكى رقم 23245 وق ط، شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور.





وأوضحت الهيئة فى بيان لها، اليوم الأحد، أن القطار اصطدام بالسيارة ونتج عن ذلك إصابة أحد الأشخاص، وتم نقله بالإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام، وفى تمام الساعة 14:30 تم استئناف مسير حركة القطارات بشكل طبيعى. وأهابت السكة الحديد، بقائدى المركبات الالتزام بعبور السكة الحديد من الأماكن المخصصة لذلك وتوخى الحظر واتباع تعليمات الهيئة أثناء عبور السكة الحديد، حفاظًا على سلامتهم وسلامة مسير القطارات.

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