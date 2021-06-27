وزير النقل: سأتابع بشكل دورى ومفاجئ العمل بالسكة الحديد وسنجازى المتهاون

عرض برنامج على مسئوليتى، المذاع على قناة "صدى البلد"، جولة وزير النقل المهندس كامل الوزير على إحدى محطات السكك الحديدية، وقال وزير النقل لمفتشى السكة الحديد: لماذا لم تكونوا موجودين أثناء مرورى المفاجئ بالسكة الحديد، فأنا سأزور محطات السكك الحديد مرة ثانية وثالثة ورابعة بشكل مفاجئ.

وأضاف وزير النقل، خلال برنامج على مسئوليتى، المذاع على قناة صدى البلد: إذا وجد أن هناك أناسا في المحطة من غير تذاكر سأفصل المسئولين عن هذا الأمر، متابعا: لو هنشغل السكك الحديدية بدون تذاكر نقفلها أفضل، فلا أحد من الموظفين يترك مكانه إلا أن يأتي زميله الآخر.

وتابع وزير النقل خلال حديثه في جولته لمفتشى السكة الحديد: جئت أمس ولم أجد أحدا، ولن أسمح بأن يتواجد أحد ويحصل على راتب وهو لا يعمل، وسأتابع بشكل دورى ومفاجئ سير العمل في منظومة السكة الحديد، والمتهاون سيلقى جزاءه.