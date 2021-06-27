نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المخالفات المرورية وطرق الدفع برقم اللوحة إلكترونيا بالخطوات في المقال التالي

الاستعلام عن المخالفات المرورية بشكل إلكتروني من أجل تيسير الإجراءات على أصحاب السيارات، قدمت النيابة العامة هذه الخدمة للاستعلام الإلكتروني عن المخالفات المرورية، من خلال الموقع الإلكتروني لخدمة المرور، الذي يمكنك من معرفة قيمة المخالفات المرورية المتعلقة بسيارتك الخاصة في دقائق، وفيما يلي سوف نوضح لكم بالخطوات طرق وكيفية الاستعلام عن مخالفاتك المرورية. الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة إلكترونيا أولا: عليك القيام بالدخول عبر البوابة الإلكترونية لخدمات المرور-موقع النيابة العامة.

قم باختيار خدمات نيابات المرور، ومن ثم تحديد إدارة المرور التابع لها.

إدخال بيانات صاحب السيارة أو إدخال بيانات رخصة القيادة المراد الاستعلام عن المخالفات الخاصة بها.

القيام بإدخال رقم اللوحة المعدنية المكون من حروف وأرقام.

تأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح.

ثم قم بالضغط على أيقونة استعلام.

سيظهر إجمالي قيمة المخالفات المرورية. طرق دفع رسوم المخالفات المرورية ماكينة فوري أو خدمة فوري الدفع باستخدام ماكينة فوري: قم بإدخال بياناتك (الرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول) والجزء الرقمي من لوحة السيارة، قم بشحن قيمة لا تقل عن قيمة المخالفات المرورية المقررة، سوف تتمكن بعد ذلك من الحصول على شهادة المخالفات على عنوان منزلك، بعد مرور أربعة أيام عمل فقط، ينطبق ذلك على أصحاب السيارات الملاكي والنقل والأجرة. كما أن صلاحية شهادة المخالفات المرورية تصل إلى 14 يوم بعد استلامها، بعد أن تقوم بإدخال بياناتك سوف يتم الاتصال بك من خلال هيئة المرور، من أجل معرفة العنوان وطريقة التوصيل، وكذلك كود خدمة الدفع 228، كما أن قيمة رسوم الشهادة تصل إلى 30 جنيه.

الدفع عن طريق خدمة فوري: عملت وزارة الاتصالات المصرية على توفير طريقة للاستعلام عن مخالفات المرور أون لاين عبر الإنترنت، من خلال التسجيل عبر بوابة مصر الرقمية الإلكترونية، لجميع الراغبين في التسجيل، ويأتي ذلك ضمن أهداف الإدارة العامة للمرور والاتصالات في التيسير على المواطنين. كيفية الاشتراك في خدمة فوري أولا: عليك تسجيل الدخول إلى موقع فوري، من خلال الضغط على تبويب على كلمة الاشتراك في الخدمة.

ثانيا: قم بإدخال المعلومات الشخصية الخاصة بك، ورقم الهاتف المحمول، حتي يصل لك كود تفعيل الاشتراك.

ثالثا: قم بإدخال رقم الكود الذي سيصلك على هاتفك المحمول، ثم قم بإدخال تفاصيل بطاقتك الائتمانية.

رابعا: اضغط على أيقونة التسجيل، بعد ذلك سوف يكون لديك حساب في فوري، يمكنك من خلاله سداد قيمة الفواتير الخاصة بك بشتى أنواعها من خلالها. الوسوم عمر شويل - جدة الاستعلام عن المخالفات المرورية وطرق الدفع برقم اللوحة إلكترونيا بالخطوات - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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