أزمة بين شيرين وحسام حبيب بسبب تسجيل صوتي مُسرب

/637639/أزمة-بين-شيرين-وحسام-حبيب-بسبب-تسجيل-صوتي-مسرب

تداول العديد من رواد السوشيال مقطع صوتي مسرب على إحدى المواقع اللبنانية، لحسين حبيب والد المطرب حسام حبيب يتحدث به عن خطة حسام للإيقاع بزوجته المطربة شيرين عبدالوهاب والزواج سرًا من أخرى للانجاب.

دوت الخليج يكشف القصة كاملة وراء التسجيل الصوتي المسرب لوالد حسام حبيب

كشف التسجيل الصوتي المسرب لوالد حسام حبيب عن خطة الأخير بالزواج من فتاة أخرى سرًا من أجل إنجاب أطفال موضحًا بأن حسام حبيب يتحكم في جميع حسابات شيرين المالية من خلال توكيل سجلته وأنه يقوم بأخذ كل ما يريد من أموال دون الرجوع إليها، مؤكدًا أنها تطلب الطلاق منه بشكل مستمر.

حسين حبيب ينفي حقيقة التسجيل الصوتي

وخرج حسين حبيب عن صمته لينفي حقيقة هذا التسجيل فقال مصرحًا لإحدى المواقع: "ماتم تداوله ماهو إلا شائعات وكذب وافتراء من ناس تريد هدم وخراب البيوت وذلك التسجيل ليس له صحة على الاطلاق".

نضال الأحمدية تتحدى حسين حبيب

وعلقت نضال الأحمدية مالكة مجلة "الجرس" على إنكار والد حسام حبيب ما ورد في التسجيل الصوتي وزعمه بأنه غير حقيقي قائلة: "إنه لا يملك شيئًا سوى الإنكار ونحن مستعدون لبصمة الصوت ونتحداه إذا أراد رفع دعوى للإنكار، فنحن علينا قول كلمة الحق بهذا العمل الاستقصائي".

وتابعت نضال مؤكدة حقيقة المعلومات الواردة في هذا التسجيل قائلة: "نعمل على تلك المعلومات الواردة إلينا منذ 6 أشهر، ولكن كان علينا التأكد من صحته وإيجاد دليل عليها، واستطعنا بطرقنا الخاصة الاختراق والحصول على هذا التسجيل الصوتي".

الجدير بالذكر أن آخر ظهور للثنائي شيرين وحسام حبيب كان في عيد ميلاد الاخير، عندما نشرت شيرين صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر ، وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، وكلّ سنة وأنت أماني وسندي ونجاحي وجاهي ومالي بحبّك، بجد كلمة قليلة على إحساسي".