/637645/علي-بدر-زيارة-السيسي-للعراق-بداية-لتعزيز-العلاقات-التاريخية-مع-كل-دول-المنطقة-فيديو

أشاد النائب على بدر ، عضو مجلس النواب، بزيارة الرئيس السيسي للعراق ،مؤكدا على العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، مثمنا حرص الرئيس السيسي على استعادة العلاقات المصرية الخارجية مع الدول الشقيقة والصديقة، فضلا عن استعادة ريادتها ودورها المحوري فى المنطقة العربية.

العلاقات المصرية العراقية

وأشار النائب على بدر، فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج ، إلى أن زيارة الرئيس السيسي للعراق لاقت ارتياحا من الشعب المصري ، خاصة وأن الزيارة تعد أول زيارة رسمية لرئيس مصري منذ 30 عاما، مما سيكون لها صدي طيب علي الشعبين الشقيقين، لافتا دور مصر فى إعادة اعمار البنية التحتية العراقية منذ عدة عقود ، كما تحتاج الآن لإعادة الاعمار ويمكن ان تساهم الدولة المصرية فى ذلك.

العلاقات التاريخية بين العراق ومصر

توجه النائب على بدر ، عضو مجلس النواب، بالشكر والتقدير للرئيس السيسي على هذه الزيارة التي تهدف لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، مؤكدا أنها سيكون لها توابع جيدة على جميع الدول العربية وليس البلدين الشقيقين فقط، مشيرا إلى العلاقات التاريخية التي تربط بين الدول العربية ،موضحا أن العراق كانت البداية .

هذا ووافقت لجنة الشئون الدستوربة والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن واكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي