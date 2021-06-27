/637646/مشروعات-البرلمان-توصي-البنك-الزراعي بمد-فترة-سداد-المتعثرين-لمدة-3-شهور
أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي بمد فترة السداد للمتعثرين المتعاملين مع البنك الزراعي 3 شهور بالنسبة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث كان من المقرر ا تنتهي في 30 يونيو الجاري.
قانون المشروعات الصغيرة
وقال "مرعي" أنه وفقا للتعريفات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحرصاً علي دعمها في إطار سياسة الدولة الحريصة علي تنمية المشروعات الصغيرة وتوسيعها لافتاً خلال إجتماع اللجنة اليوم أنه يتم متابعة البروتوكولات التي تم تفعيلها مع كافة الجهات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتأكيد علي تفعيلها .
دوت الخليج يرصد اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان اليوم
وفي ذات السياق قال علاء فاروق رئيس البنك الزراعي ، أن أزمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو التسويق مشيراً أنها المشكلة التي تواجه البنك عندما يتقدم مواطن بدراسة جدوي تكون غير واقعية .
البنك الزراعي
من جانبه قال محمد عبدالملك ممثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن البنك الزراعي ثاني أكبر شريك للجهاز في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة في الـ1413 قرية التي تدخل في حيزة مبادرة حياة كريمة ونحاول خلق فرص عمل بها .
التنمية الزراعية
فيما قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والبمتوسطة أتمني التنسيق بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعمل رؤية موحدة للتنمية الزراعية فنحن دولة كبيرة ووبها ثروات زراعية كثيرة بينما قالت د. مني عبدالله عضو اللجنة أتمني التنسيق بين كافة الجهات من أجل الارتقاء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها فما نتحدث
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