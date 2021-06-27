/637646/مشروعات-البرلمان-توصي-البنك-الزراعي بمد-فترة-سداد-المتعثرين-لمدة-3-شهور

أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي بمد فترة السداد للمتعثرين المتعاملين مع البنك الزراعي 3 شهور بالنسبة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث كان من المقرر ا تنتهي في 30 يونيو الجاري.

قانون المشروعات الصغيرة

وقال "مرعي" أنه وفقا للتعريفات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحرصاً علي دعمها في إطار سياسة الدولة الحريصة علي تنمية المشروعات الصغيرة وتوسيعها لافتاً خلال إجتماع اللجنة اليوم أنه يتم متابعة البروتوكولات التي تم تفعيلها مع كافة الجهات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتأكيد علي تفعيلها .

دوت الخليج يرصد اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان اليوم

وفي ذات السياق قال علاء فاروق رئيس البنك الزراعي ، أن أزمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو التسويق مشيراً أنها المشكلة التي تواجه البنك عندما يتقدم مواطن بدراسة جدوي تكون غير واقعية .

البنك الزراعي

من جانبه قال محمد عبدالملك ممثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن البنك الزراعي ثاني أكبر شريك للجهاز في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة في الـ1413 قرية التي تدخل في حيزة مبادرة حياة كريمة ونحاول خلق فرص عمل بها .

التنمية الزراعية

فيما قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والبمتوسطة أتمني التنسيق بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعمل رؤية موحدة للتنمية الزراعية فنحن دولة كبيرة ووبها ثروات زراعية كثيرة بينما قالت د. مني عبدالله عضو اللجنة أتمني التنسيق بين كافة الجهات من أجل الارتقاء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها فما نتحدث