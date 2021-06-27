صور.. تجديد بروتوكول التحديث الرقمى بين مجلس الدولة وأكاديمية النقل البحرى

جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والوفد المرافق له، لمتابعة أوجه التعاون بين الأكاديمية والمجلس ولتجديد بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين، الذى تقدم من خلاله الأكاديمية الدعم الفنى لمشروعات التحديث الرقمية لنظم التقاضى عن بعد فى محاكم مجلس الدولة المختلفة.





حضر اللقاء المستشار طه محمد عبده كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، والمهندسة سارة السعدنى رئيس قسم بحوث واستشارات تكنولوجيا المعلومات بمكتب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وعدد من مستشارى المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة والأمانة العامة.

وأهدى المستشار محمد محمود حسام الدين، درع مجلس الدولة لرئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، تقديرا للدور الذى يقوم به والأكاديمية لمجلس الدولة.

وقال المستشار طه كرسوع، إنه فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمى وقع مجلس الدولة فى شهر مايو الماضى بروتوكولا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم أوجه التعاون بين الوزارة مجلس الدولة لتنفيذ خطة الدولة للتحول الرقمة وميكنة العملية القضائية أمام محاكم ودوائر مجلس الدولة المختلفة، وفى ذات السياق يأتى تجديد البروتوكول لمواكبة التطور التكنولوجى وتوجه الدولة نحو التحول الرقمى، خصوصًا فى مجال ميكنة أعمال مجلس الدولة القضائية والإدارية، ولسرعة الفصل فى مختلف الدعاوى والطعون المقامة أمامة، كى يحافظ المجلس على دوره الريادى.

وأوضح أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إحدى المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية وإحدى المنارات التى تحمل على عاتقها رسالة النهوض العلمى والتكنولوجى فى جميع أرجاء الوطن العربى، وفى إطار سعيها لرفع مستوى أداء قطاع القضاء والخدمات المتعلقة به من خلال تطوير نظم العمل القائمة ورفع كفاءة ومستوى البنية المعلوماتية التى تخدم هذه الإجراءات واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لإدارة الأعمال داخل مجلس الدولة، فضلا عن معاونة مجلس الدولة من الناحية الفنية والمادية فى مجال تكنولوجيا المعلومات.