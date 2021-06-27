توصية بمد فترة السداد للمتعثرين المتعاملين مع البنك الزراعى 3 أشهر

جدة - نرمين السيد - أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى، اليوم الأحد، بمد فترة السداد للمتعثرين المتعاملين مع البنك الزراعى 3 أشهر بالنسبة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث كان من المقرر أن تنتهى فى 30 يونيو الجارى.





وقال "مرعى" أنه وفقا للتعريفات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحرصًا على دعمها فى إطار سياسة الدولة الحريصة على تنمية المشروعات الصغيرة وتوسيعها، لافتًا خلال إجتماع اللجنة اليوم أنه يتم متابعة البروتوكولات التى تم تفعيلها مع كافة الجهات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتأكيد على تفعيلها.

وفى ذات السياق قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعى، أن أزمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو التسويق، مشيرًا إلى أنها المشكلة التى تواجه البنك عندما يتقدم مواطن بدراسة جدوى تكون غير واقعية.

من جانبه قال محمد عبدالملك ممثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن البنك الزراعى ثانى أكبر شريك للجهاز فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة فى الـ1.413 قرية التى تدخل فى حيزة مبادرة حياة كريمة ونحاول خلق فرص عمل بها.

فيما قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أتمنى التنسيق بين وزارة الزراعة والبنك الزراعى وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعمل رؤية موحدة للتنمية الزراعية فنحن دولة كبيرة ووبها ثروات زراعية كثيرة.

بينما قالت دكتورة منى عبدالله عضو اللجنة أتمنى التنسيق بين كافة الجهات من أجل الارتقاء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها.