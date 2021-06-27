وزير النقل: الإهمال وراء حادث تصادم قطارى سوهاج وهناك من يحاول مواجهة...

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه يتم تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى في مشروعات النقل ، موضحا أن من يعبث في المرفق إما مهمل أو النوع الثانى المرتبطين بالأفكار المتطرفة والهدامة، ورافضو تطوير السكة الحديد يعبثون في المرفق الحيوى .

وأضاف وزير النقل ، خلال حواره مع برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن الإهمال من داخل السكك الحديدية وهناك من يحاول مواجهة التطوير، لافتا إلى أن الإهمال وراء حادث تصادم قطارى سوهاج.

ولفت كامل الوزير، إلى أن التهرب من دفع التذاكر كان يحدث أحيانا، بسبب الركاب، وبعض العاملين بمرفق السكك الحديدية، مشيرا إلى أن غرامة التذكرة فى الدرجة الثالثة 10 جنيهات، والثانية 20 جنيها، و الكمسري يحصل على 40% من قيمة التهرب من دفع التذكرة، مؤكدا أن قيمة غرامات التهرب كانت تصل إلى 480 مليون جنيه في البداية، ومع التشديد انخفض التهرب بنسبة 30%.

وأوضح وزير النقل، أن الرئيس السيسى بتابع يوميا الإجراءات التي تحدث في السكة الحديد، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع بنفسه عملية بيع الخردة بالسكك الحديدية، لافتا إلى طن الخردة كان يباع بقيمة تصل إلى ألفي جنيه قبل عملية التطوير.