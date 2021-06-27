التعليم: اتخاذ الإجراءات ضد طلاب بالثانوية العامة هكروا التابلت

بهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على منسقى التابلت على مستوى الجمهورية ببيانات الطلاب المقيدين بالثانوية العامة ومستهدف لأداء الامتحان بالتابلت والذين تبين إجراء تهكير لأجهزتهم عن طريق فتح ثغرة أمنية بالأجهزة بهدف استخدامها في الغش أثناء الامتحانات وذلك للتحقيق معهم وإعداد تقرير عن الأجهزة حيازتهم تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وشددت الوزارة في خطاب لها، أنه في حالة التهاون في هذا الاجراء سيتم اتخاذ الإجراءات في غاية الحزم مع المقصرين، مشيرة إلى أن إجمالي الأجهزة التي تم تهكيرها 1982 جهاز.
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