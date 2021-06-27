«الانحياز النيابي للجنس اللطيف»..حصاد يوم برلماني لـ دوت الخليج «رادع للمتحرشين والمتنمرين»

ناقشت اللجنة خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير مدارس

ودراسة الوضع الحالي وما قد يواجهها من مشكلات، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة لا تتخذ موقف ضد مدارس

، ولكن تساعد طلاب هذه المدارس في التنسيق، وعلي استعداد لتقديم منح دراسية كاملة لهم في الجامعات الجديدة مثل جامعات (الجلالة، العلمين، سالمان، المنصورة الجديدة)، مشددا علي مراعاة العدالة بين جميع الطلاب.