«الانحياز النيابي للجنس اللطيف»..حصاد يوم برلماني لـ دوت الخليج «رادع للمتحرشين والمتنمرين»

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/637648/الانحياز-النيابي-للجنس-اللطيفحصاد-يوم-برلماني-لـ-تحيا-مصر-رادع-للمتحرشين-والمتنمرين
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأحد، انتصارًا جديدًا للمرأة المصرية اليوم بمشروع القانون الجديد لحزب مستقبل وطن بشأن تغليظ العقوبة علي المتحرشين، وتحويلها من جنحة لجناية، بجانب ما أعلنته لجنة حقوق الإنسان من رفضها وبشكل قاطع لواقعة التنمر، التي تعرضت لها الطالبة حبيبة طارق، بجامعة طنطا، في الواقعة المعروفة بـ " فتاة الفستان " وأكد النائب طارق رضوان رئيس اللجنة تضامنه التام مع الفتاة، مطالباً من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى سرعة التحقيق فى واقعة التنمر والتحرش اللفظي، واستخدام عبارات من شأنها إهانة الطالبة أثناء تأديتها الامتحانات بجامعة طنطا.
- بإنطلاقة أعمال الجلسة العامة، أحال رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليون و900 ألف يورو، الموقع بتاريخ 28 / 4 / 2021، و قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الافريقي بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو، الموقع بتاريخ 23/5/2021.
- الإحالة تضمنت مشروعا قانونين مقدمان من عُشر عدد أعضاء المجلس، الأول من النائب أشرف رشاد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاص بالتحرش الجنسي، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.
الخدمة والترقية للقوات المسلحة والمحكمة الدستورية
- شهدت الجلسة كلمة تأييد ودعم من رئيس المجلس والأعضاء وتمت الموافقة علي مشروع القانون، كما تمت الموافقة علي الاختصاصات الجديدة للمحكمة الدستورية بشأن ضوابط الأمن القومي ذات الصلة.
التأمين الصحي الشامل
- المجلس أقر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخي 20/1/2021 و21/1/2021.
- تأتى الاتفاقية فى إطار جهود الحكومة المصرية فى جميع المجالات وخاصة في مجال دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر تم الاتفاق على توقيع قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 400 مليون دولار، الخاص بمشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر من خلال توسيع تغطية نظام التأمين الصحى الشامل في محافظات المرحلة الأولى: " أسوان ، الإسماعيلية ، الأقصر ، بورسعيد ، جنوب سيناء ، السويس " فضلا عن تعزيز لحوكمة ودعم المؤسسات المعنية بالتأمين الطبي الشامل في مصر ، وتتولى وزارة المالية تنفيذ المشروع.
اللجنة التشريعية
- وافقت اللجنة نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن واكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.
- وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.
- التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.
- التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
- فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.
لجنة الصحة
- ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب مصطفى خالد فتح الباب، بشأن تغير الإسناد من الشركة المنفذة لمستشفى بني مزار العام، والمطالبة بسرعة الانتهاء من المستشفي، وطلب إحاطة بشأن غلق المجمع الطبي للتأمين الصحي ببني مزار مما أثر بالسلب على تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.
- وقال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إنه سيتم الانتهاء من مستشفي بني مزار العام، خاصة في ضوء الاستعدادات لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا، متابعا: "التأمين الصحي الشامل سيدخل محافظة المنيا في المرحلة المقبلة في 2023".
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- واستكمل ضاحي: "خصصنا 283 مليون جنيه للمجمع الطبي للتأمين الصحي في بني مزار، وهناك حرص علي أن تكون المستشفيات مهيئة لتطبيق التأمين الصحي الشامل"، وأوصت اللجنة بتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر عن الأعمال التي تتم في مستشفي بني مزار العام.
- كما ناقشت اللجنة، طلب إحاطة من النائب حمدي عبدالوهاب، بشأن عدم وجود مستشفى مركزي بمركز وادي النطرون، وكذا سرعة الانتهاء من مبنى الباطنة بمستشفى أبو المطامير، وعدم وجود قسم للحروق بها، والانتهاء من مبنى التأمين الصحي، وعدم وجود استشاري كلى وأورام وغدد بعيادة التأمين الصحي.
- كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة من النائب رياض عبدالستار، بشأن سرعة تشغيل مستشفى ملوي العامة الجديدة والتي تعمل حالياً كعزل كورونا والتي تم الموافقة بناء على طلب لضمها لأمانة المجالس الطبية المتخصصة.
- وقال ممثل وزارة الصحة، إنه بالفعل المستشفي تكلفت 250 مليون جنيه، وصدر قرار رئيس الوزراء بنقل تبعية مستشفي ملوي العامة الجديدة لأمانة المجالس المتخصصة، اعتبارا من أول يوليو، وستعمل المستشفي وتستقبل المرضي.
لجنة الإقتراحات والشكاوي
- منحت اللجنة جهاز مدينة ٦ أكتوبر مهلة ٦٠ يوما لدراسة مقترح النائب النائب هشام حسين بعمل كباري مشاة متطورة بطريق أكتوبر وتحديدا عند وصلة دهشور، لمواجهة الحوادث المتكررة في هذه المنطقة.
- وأكد هشام حسين، هشام حسين، أنه مع توقع زيادة الحركة في الفترة المقبلة على الطريق بالتزامن مع المماشي السياحية وكذلك قرب افتتاح فرع جامعة القاهرة بمدينة السادس من أكتوبر، أصبح من الضروري وجود كباري لتسهيل انتقال المواطنين على جانبي الطريق.
- وقال النائب: نعلم أن المحافظة بالتنسيق مع إدارة المرور بوزارة الداخلية تقوم بعمل ردارات، قائلا: "لكن للأسف كما نعلم الناس الناس بتعدي من الردادر وتزود السرعة" وتابع هشام حسين: لو المخصصات المالية غير كافية، من الممكن التفاعل مع القطاع الخاص للحفاظ على حياة المواطنين، مطالبا بعمل ٢ كوبري عند جامعة القاهرة الجديدة وآخر عند النسايم.
- من جهته أكد المهندس عادل فضل، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أنه بسبب عدم الالتزام بالسرعات المقررة تم التواصل مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور لعمل ٦ رادارات للحد من السرعات الزائدة، لاسيما وأن المنطقة وقعت بها حوادث كثيرة وأشار إلى أن منظومة الرادارات لم تتم بشكل نهائي، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء منها خلال شهر، ليتم بعد ذلك تقييم المنظومة ومعرفة ما إن ساعدت في الحد من السرعات ومواجهة الحوادث أم لا وأشار إلى أن الجهاز سيدرس عمل ٢ كوبري أحدهما عند جامعة القاهرة الجديدة، وآخر عند مركز تجمع المنتخبات القومية.
- وفي نهاية الاجتماع قرر عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، منح الجهاز ٦٠ يوما لدراسة المقترح الخاص بإنشاء ٢ كوبري بطريق دهشور للحد من الحوادث وحفاظا على أرواح المواطنين.
لجنة الإسكان
- ناقشت اللجنة برئاسة النائب عماد سعد حمودة، عدد من طلبات الإحاطة اليوم، بشأن مياه الشرب والصرف الصحى، حيث استعرض النائب على بدر، طلب الإحاطة المقدم به بشأن عدم إحلال وتجديد خطوط مواسير مياه الشرب لقرى مركز ومدينة أهناسيا ــ بني سويف، قائلا:" شركة المياه لم تقوم بعمل إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب إلا بعد الحصول على موافقة بالمد والتدعيم من قبل وزارة الإسكان، متسائلا، أين دور الشركة فى عملية الإحلال والتجديد".
- وعقب المهندس أحمد محمود، رئيس شركة المياه ببني سويف، قائلا:" هناك خطة إحلال وتجديد العامين الماضيين تم تغيير 7 كم مواسير بأهناسيا، ومخطط إدراج عدد من القرى الأخرى، وأن الشركة ملتزمة بجميع اللوائح والقوانين، واى مخالف يتم إحالته للتحقيق، وغير مسموح لأى شخص كان أو جمعية أن يقوم بأعمال الإحلال والتجديد بنفسه، وأن كل الفرد لديه مياه ولا يوجد شخص ليس لديه مياه فى مركز أهناسيا".
- كما استعرض النائب محمد سيد جنيدي، طلب الإحاطة بشأن عدم انتهاء مشروع الصرف الصحي بقرية بهشيــن ــ مركز ناصر ــ محافظة بني سويف، قائلا:" القرى تعدادها يتخطى 45 ألف نسمة، ومشروع الصرف الصحى بدأ منذ عام 2008 ولم ينتهى حتى اليوم، على الرغم من الحصول على وعد أكثر من مرة بانتهاء الأعمال دون جدوى".
- وعلق المهندس إيهاب خضر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية، قائلا:" تم الانتهاء من القرية بالكامل وتم ربطها على شركة المعالجة، ويتم عمل تسليك الوصلات المنزلية وسيتم التسليم الابتدائى للشركة القابضة فى 30 يوليو المقبل، وفيما يخص التأخير فى القرى التى بدأ العمل فيها منذ 2008،2009 كان يتم عمل 100 متر مواسير فقط، وهناك عمل على قدم وساق للانتهاء من هذه الأعمال خلال الفترة المقبلة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
لجنة التعليم
- ناقشت اللجنة خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير مدارس STEM ودراسة الوضع الحالي وما قد يواجهها من مشكلات، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة لا تتخذ موقف ضد مدارس stem، ولكن تساعد طلاب هذه المدارس في التنسيق، وعلي استعداد لتقديم منح دراسية كاملة لهم في الجامعات الجديدة مثل جامعات (الجلالة، العلمين، سالمان، المنصورة الجديدة)، مشددا علي مراعاة العدالة بين جميع الطلاب.
- وقال وزير التعليم العالي: "مدارس stem معنية بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، لا تعتمد علي الحفظ والتلقين، ولكن تنمية المهارات، وكدولة نحتاج لطلاب متفوقين في هذه التخصصات، وكلية العلوم من الكليات المهمة جدا، وركزنا أن ندعم دخول الطلاب من التنسيق المصري في هذه الكلية تحديدا لأننا لاحظنا عزوف الطلاب عنها، ووضعنا سيستم واستطعنا أن ندعم ونشجع الطلاب علي دخول هذه الكلية".
- وتابع الوزير: "أنا مسئول عن منظومة التعليم العالي، هناك نحو 1.5 مليون طالب، وبالتأكيد بينهم نحو 1158، طالب من هذه المدارس، ومن هنا كانت هناك مرونة في التنسيق لهؤلاء الطلاب، وأماكن متاحة" وأضاف "في تنسيق العام الماضي، كان عندنا 707 طالب، 338 تم قبولهم في القطاع الطبي، و193، تم قبولهم في القطاع الهندسي، وفي الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 99 طالب، و125 طالب في الطب، بنسبة 33%، وفي العلوم 29 طالب، وفي القطاع الهندسي دخل 57%، وفي القطاع الصحي أكثر من 80%".
- وقال عبد الغفار: "أين تقصير الدولة؟"، وتابع: "ماذا لو لم يعجبهم التنسيق الحكومي، هل الجامعات الخاصة قدمت منح لهؤلاء الطلاب؟، الجامعات الخاصة لا نستطيع إرغامها علي ذلك، وبالأرقام لا يوجد أحد أكبر من الدولة المصرية، ولا يستطيع أحد أن يملي شروط، وليس توجه الدولة أن هؤلاء الطلاب كلهم يدخلوا كليات الطب، الأمر يتعلق باستراتجية واحتياجات دولة".
- وتابع: "عندنا جامعات الجلالة وسالمان والعلمين، والمنصورة الجديدة، 4 جامعات، نستطيع أن نقدم منح دراسية لأولادنا في تخصصات مثل التكتولوجيا والهندسة الطبية والذكاء الاصطناعي، والهندسة الزراعية وهندسة الفضاء، وغيرها، ونستطيع أن نقدم إلي الطلاب الذين يريدون دخول هذه التخصصات، منح دراسية كاملة، علي أن يستمروا في التفوق وتنطبق عليهم الشروط، ولأن هذه التخصصات تحتاجها الدولة، ولا يقول أحد إن كلهم يدخلوا الطب".وأضاف وزير التعليم العالي، أنه لا يوجد قصد في مسألة التأخير في التنسيق، وأماكنهم محفوظة وفقا للنسب المعلنة.
- من جانبه، رحب النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، بالدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، مؤكدا علي دعم نموذج مدارس stem، وتابع: "نتمني أن تكون هذه هي البداية، وألا تكون هذه النهاية، وسنقدم كل الدعم لهذا النموذج لإنجاحه" واستطرد رشاد: "قدرنا كنواب أن ندعم ونساند المواطنين ونبحث مطالبهم، ونستهدف الصالح العام للوطن والمواطن، ونشجع علي تجربة هذه المدارس، وأي مشكلة أو عقبات نستطيع أن نذللها سنقوم بتذليلها بما يحقق الصالح العام".
لجنة الدفاع والأمن القومي
- أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن تعويم السفينة ايفر جرين اثبت للعالم تم بجهود مصرية خالصة وعمل مصري بإمتياز، مشيراً إلي أنها أثبتت للعالم أجمع قدرة مصر لاسيما في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي تابع لحظة بلحظة ملف تعويم تلك السفينة، مؤكدا أن حل تلك الأزمة كان مثار فخر واشاد به كافة المنظمات والشركات الملاحية والبحرية خاصة ان الازمة تم التغلب عليها وحلها بافكار مصرية وجهود مصرية وعمالة مصرية من ابناء هيئة قناة السويس.
- و أضاف ربيع أنه تم التكريك بعمق 18 متر حتي تم تعويم السفينة وتم استخراج اكثر من 29 الف متر مكعب نتيجة أعمال التكريك، لافتا إلى ان السيناريو الثاني لتعويم السفينة كان كارثيا لانه كان سيتغرق أكثر من 6 اشهر خالصة لاسيما وأن السفينة كانت تحمل أكثر من 18 الف حاوية وبالحساب كان سيتم انزال 10 حاويات في الساعة الواحدة ولكن بفضل الله وبفضل ابناء مصر تم التعويم في 6 ايام في ملحمة مصرية خالصة .
- وقال ربيع إلي أنه تم العمل ليلا ونهارا حتي الانتهاء من تعويم السفينه، مشيراً إلي أنه كان الإدارة المصرية في التغلب علي ازمة السفن المنتظرة في ذلك الوقت، والتي وصل عددها اكثر من 422 سفينة في الانتظار حيث أدير الأمر علي اعلي مستوي حتي تم مرور تلك السفن بامان في اربع ايام فقط كل يوم 100 سفينة وهو ما اعاد الي الاذهان ملحمة تاميم قناة السويس و لفت ربيع الي ان تلك الأزمة كانت لها استفادة عظيمة منها العمل علي تطوير اقسام الانقاذ واضافة قاطرات تعمل بقوة 250 طن وأجهزة واوناش ولأكثر من 60 متر ارتفاع وتأسيس وحدة بحرية دولية و كذلك وحدة تعويضات.
لجنة الزراعة
- أوصت اللجنة بالاهتمام بالزراعة خاصة وانه يحظى باهتمام القيادة السياسية، وأنها بصدد تنظيم زيارة ميدانية لمحافظة مطروح للوقوف على خطة الدولة نحو تنمية الزراعة فى مطروح وسيوة جاء ذلك خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة اليوم، بشأن خطة الدولة نحو تنمية محافظة مطروح وواحة سيوة تفعيلًا لنص المادة (236) من الدستور، وطلب آخر بشأن الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتوفير الحماية لموظفى وعمال الرى والصرف الصحى وصرف بدل مخاطر بواحة سيوة – محافظة مطروح.
لجنة الشباب والرياضة
- أوصت اللجنة بضرورة إيجاد حل قانوني لمشكلة إشهار مراكز الشباب، قائلا:" لو لزم الأمر تدخل تشريعى لحل هذه المشكلة" جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن وقف قرار إشهار مركز شباب المنشية البحرية بمحافظة الإسكندرية كما أوصت اللجنة أيضا بالتنسيق بين التنمية المحلية والشباب والرياضة بشأن الطرح والاستثمار فى مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، جاء ذلك تعقيبا على مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، بشأن توقف تنفيذ أعمال مشروعات الطرح الاستثماري لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.
حقوق الإنسان
- أعلنت لجنة حقوق الانسان ، رفضها وبشكل قاطع لواقعة التنمر، التي تعرضت لها الطالبة حبيبة طارق، بجامعة طنطا، في الواقعة المعروفة بـ " فتاة الفستان " وأكد النائب طارق رضوان رئيس اللجنة تضامنه التام مع الفتاة، مطالباً من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى سرعة التحقيق فى واقعة التنمر والتحرش اللفظي، واستخدام عبارات من شأنها إهانة الطالبة أثناء تأديتها الامتحانات بجامعة طنطا.
- وقال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب: لقد تابعنا جميعًا ما حدث للطالبة حبيبة طارق، أثناء تأديتها الامتحان من استخدام ألفاظ تشكل أركان جريمة التنمر والتحرش اللفظي، من بعض القائمين على العملية التعليمية، أثناء تواجدها داخل الحرم الجامعي، لتأدية الامتحان المقرر عليها، مما يستدعي الوقوف على حقيقة الواقعة والإجراءات التأديبية المتخذة ضد القائمين على العملية التعليمية حال ثبوت الاتهام، مؤكداً ضرورة التدخل من الدكتور خالد عبدالغفار للتحقيق فى هذه الواقعة واعلان جميع الحقائق أمام الرأى العام.
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