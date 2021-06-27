/637649/نشرة-أخبار-الأهلي-اليوم-الأحد-وليد-سليمان-يتعرض-لإصابة-صلاح-محسن-لاوقت-للراحه-الكاف-يختار-مجدى-أفشة-كأفضل-لاعب-فى-مباراة-الترجى-التونسى

شهد النادي الأهلي اليوم الأحد27/6/2021 العديد من الأخبار والأحداث التي تخص القلعة المارد الأحمر سواء اخبار الفريق الاول لكرة القدم استعدادات الفريق لمباراة بيراميدز.

ويرصد دوت الخليج نشرة أخبار الاهلي اليوم:

حفيظ دراجي الأهلي كبير القارة الأفريقية

أكد حفيظ دراجي المعلق الجزائري بقناة بين سبورت، أنه يحترم ناديي الأهلي والزمالك وأي شخص يتشرف بتشجيع هذه الفرق الكبيرة في القارة الأفريقية.

وواصل:"عندما ذهبت لزيارة النادي الأهلي وتقربت من الفريق والمسئولين، شاهدت لماذا هذا الفريق هو الأكبر في القارة الأفريقية، فهو مشرف دائما للقارة في المحافل والبطولات الكبرى، وكل شئ داخل النادي الأهلي يكون على ما يرام

وليد سليمان

وليد سليمان يتعرض للإصابة في العضلة الأمامية واللاعب أجرى اشاعة وفي انتظار خروجها وعرضها على الجهاز الطبي للفريق لتحديد مدة اصابته

صلاح محسن لا وقت للراحه

حقق النادي الأهلي الفوز علي نظيرة الترجي التونسي في المباراة التي جمعت بينهم أمس السبت ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ونشر صلاح محسن مهاجم الفريق عبر حسابة الشخصي”فيس بوك” بعض الصور في تدريبات الفريق اليوم وكتب اللاعب:”لا وقت للراحه

الكاف يختار مجدى أفشة كأفضل لاعب فى مباراة الأهلي والترجى التونسى

اختارت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، على "تويتر"، محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الأهلى كأفضل لاعب فى مباراة الترجى التونسى التى انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد، ليصعد للمباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقى، ويستعد لمباراته المقبلة أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقي

موسيماني نعم سنفعلها لنتوج باللقب العاشرة

قال الجنوب إفريقي عبر حسابه في فيسبوك:"نعم، سنفعلها. لنتوج باللقب العاشر. الأهلي استثنائي

وواصل "أداء طيب من المدرب والجهاز الفني واللاعبين، لم نكن لنحقق ذلك دون مساندة قوية من الرئيس والإدارة والجمهور.

موسيماني يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية غداً استعداداً لمواجهة بيراميدز

قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غداً الاثنين.

الأهلي يفرض حظراً إعلاميا على لاعبيه

فرض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي حظر الظهور إعلاميا على لاعبيه حتى نهائي دوري أبطال إفريقيا في 17 يوليو المقبل.

موسيماني يجتمع مع لاعبين الأهلي

عقد يتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة سريعة مع اللاعبين قبل مران الفريق صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة