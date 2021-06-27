/637651/حفيظ-دراجي-عن-ركلة-جزاء-الأهلي-ضد-الترجي-حكم-المباراة-لم-يخطئ

أكد حفيظ دراجي المعلق الجزائري بقناة بين سبورت، أن دائما المعلقين على المباريات يقولوا آرائهم خلال تعليقهم على إحدى اللقطات بكل حياديةن ومعلق على ضربة جزاء الأهلي أمام الترجي التونسين، في لقاء الأمس في إياب الدور نصف نهائي لدوري أبطال أفريقيا، ويستعرض دوت الخليج أبرز تصريحات الجزائري حفيظ دراجي .

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن":"في الوهلة الأولى لرؤيتي لكرة طاهر محمد طاهر رأيتها أنها لا ترتقي لركلة جزاء، ولكن بعد متابعتها بين شوطي المباراة تأكدت من أن قرار حكم المباراة صحيح، وكان لحكم الفيديو الأفضلية في العودة لهذا القرار".

وأكمل:"حكم الفيديو إستدعى حكم اللقاء من أجل مشاهدة اللقطة وبدوري كان لدى وجهة نظر خلال مشاهدتي للقطة عبر المباشر، ولكن بعد العودة لقرار حكم اللقاء يكون هو القرار الصائب ويجب على الجميع إحترامة".

تعليق بحيادية

وأردف:"أنا أعلق على المباراة بكل حيادية ولا أقف مع أي فريق على حساب الآخر، لأن الجماهير في مصر وتونس لها إحترامها، وكان يجب تهيئة الجميع بأن أي قرار سوف يتخذة حكم اللقاء سيكون صائبا لأنها يرى اللقطة عبر تقنية الفيديو بكل حيادية".

حسن الشحات

واختتم:"حسين الشحات لاعب الأهلي أحبة على المستوى الشخصي بعيدا عن تعليقي لمباريات الفريق، وهو محظوظ معي دائما بأنه يسجل الأهداف عندما أكون معلقا على مباريات الفريق خاصة عندما يبدأ بشكل أساسي وأتمنى له التوفيق دائما لأنه من اللاعبين المميزين".

أهداف النادي الأهلي في مباراة الترجي

قام بتسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي،على معلول عن طريق ضربة جزاء حصل عليها طاهر محمد طاهر، ثم أحرز الهدف الثاني محمد شريف من أسيست محمد مجدي أفشة، ثم سجل الهدف الثالث للمارد الأحمر حسين الشحات، والذي دفع به بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، كبديل في بداية الشوط الثاني.

تشكيل الأهلي أمام الترجي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية.

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.