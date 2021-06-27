/637652/فرج-عامر--تجميد-مستحقات-لاعبى-سموحه--وخصم-50-ألف-جنيه

أعلن المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحه أنه قرر إيقاف المستحقات المالية للأعبى الفريق الأول لكرة القدم بالأضافة لتغريم اللاعبين الذين شاركوا بلقاء الاسماعيلى ٥٠ الف جنيه من كل الاعب وتعرض سموحه للخسارة من الإسماعيلى بثلاثة أهداف نظيفة بالجولة رقم ٢٧ من مسابقة الدورى العام، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث الأندية المصرية والعالمية لحظة بلحظة.

عاد فريق الدراويش لعزف السمسمية بالدوري المصري، تحت قيادة المدير الفني إيهاب جلال، بالفوز على سموحة بثلاثية نظيفة، في لقاء الأسبوع السابع والعشرين من الدوري المصري الممتاز، على ستاد الإسكندرية.

جاء الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر المباراة عن طريق بينسون شيلونجو، من خلال محمد عادل أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار قابلها شيلونجو برأسية قوية مرت على يسار الحارس الهاني سليمان داخل الشباك.

أهداف المباراة

وجاء الهدف الثاني في اللقاء في الدقيقة الرابعة والثمانون من عمر المباراة من عن طريق فخر الدين بن يوسف، من خلال نادر رمضان ارسل تمريرة رائعة من منتصف الملعب لفخر الدين بن يوسف المنطلق في اتجاة منطقة الجزاء ثم سدد الأخير الكرة من فوق الحارس الهاني سليمان لتسكن الشباك.

وجاء الهدف الثالث في اللقاء في الدقيقة التاسعة والثمانون من عمر المباراة عن طريق فخر الدين بن يوسف من خلال أحمد مدبولي مرر الكرة لشكري نجيب خارج منطقة الجزاء فراوغ الأخير أحد المدافعين ببراعة ثم سدد كرة قوية مرت على يمين الحارس الهاني سليمان داخل الشباك.

تشكيل سموحة في المباراة

حراسة المرمى : الهانى سليمان .

خط الدفاع : أطهر الطاهر – رجب نبيل – محمد عبد المنعم – أحمد حمص .

خط الوسط : محمود حليمو – محمد كناريا – أحمد عبد القادر – مصطفى فتحى .

خط الهجوم : عبد الكبير الوادى – ديريك نيسيامبى .

تشكيل الإسماعيلي في المباراة:

حارس المرمى : محمد فوزي.

خط الدفاع : مروان الصحراوي - محمد هاشم - باهر المحمدي - محمد عادل.

خط الوسط : محمد حسن - محمد صادق - أحمد مصطفى - شكري نجيب - فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم : شيلونجو.